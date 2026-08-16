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12 morţi şi cel puţin 20 răniţi într-un accident în Ungaria. Un autocar polonez a intrat într-un șanț

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masini pe autosrada in ungaria
Foto: Profimedia
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12 oameni şi-au pierdut viaţa şi cel puţin 20 au fost răniţi după ce un autocar polonez a fost implicat într-un accident în Ungaria, a anunţat duminică premierul ungar, Peter Magyar, într-o postare pe Facebook.

Accidentul a avut loc pe autostrada M3, unde autocarul a intrat într-un șanț, potrivit premierului maghiar, care a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

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Autobuzul a intrat într-un şanţ şi s-a răsturnat duminică dimineaţă, în apropiere de oraşul Mezokeresztes din estul Ungariei, a relatat la rândul său agenţia de ştiri MTI, citată de Reuters, potrivit Agerpres.

Potrivit poliţiei, autocarul se îndrepta spre oraşul Nyiregyhaza când s-a produs accidentul.

Agenţia de ştiri ungară MTI a relatat că în autocar se aflau 57 de pasageri şi doi şoferi.

Răniții au fost duși la spital.

„Un autocar înmatriculat în Polonia, care circula pe autostrada M3 spre Nyiregyhaza... a deviat de pe porţiunea dreaptă de drum într-un şanţ şi s-a răsturnat. Informaţiile preliminare sugerează că cel mai probabil şoferul a adormit”, a declarat poliţia pe site-ul său web.

Editor : B.P.

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