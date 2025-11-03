Live TV

15 morți în 24 de ore. Armata rusă a lansat un nou atac sângeros asupra Ucraine

odesa
Cel puțin 15 civili au fost uciși și alți 20 răniți în ultima zi în urma atacurilor rusești din Ucraina, au declarat oficialii ucraineni.

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, Rusia a atacat Ucraina în timpul nopții cu două rachete balistice Iskander M și 79 de drone de atac, inclusiv aproximativ 50 de drone de tip Shahed, precum și drone Gerbera și drone momeală, transmite kyivindependent.

Apărarea aeriană a Ucrainei a doborât 67 de drone, iar 12 drone și-au atins țintele în șase locații diferite, potrivit Forțelor Aeriene.

În regiunea Zaporojie, forțele ruse au lansat 753 de atacuri asupra a 18 așezări, a raportat guvernatorul Ivan Fedorov. Atacurile au ucis o persoană și au rănit patru persoane, inclusiv un bărbat de 91 de ani, în regiune.

Autoritățile au primit 31 de rapoarte privind pagube la case, apartamente, vehicule și infrastructură. În urma atacului, 11.434 de consumatori rămân fără energie electrică, iar lucrătorii din domeniul energetic continuă să atenueze consecințele, a spus Fedorov.

În regiunea Donețk, cinci persoane au fost ucise și două rănite în urma atacurilor rusești, a raportat guvernatorul Vadym Filashkin.

Filashkin a mai spus că atacurile Rusiei asupra instalațiilor energetice au cufundat întreaga regiune în întuneric.

Întreaga regiune Donetsk este fără energie electrică. Din cauza atacurilor inamice asupra infrastructurii, au început întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică în rețeaua națională”, a spus el.

În regiunea Odesa, două persoane au fost ucise și trei au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești asupra infrastructurii civile, a raportat guvernatorul Oleh Kiper. Cinci camioane au luat foc în timpul atacului — patru erau goale, iar unul era un camion cu cereale care transporta soia.

În regiunea Herson, forțele ruse au lansat atacuri cu drone, artilerie și aeriene asupra a peste 20 de așezări, inclusiv Herson, potrivit guvernatorului Oleksandr Prokudin. O persoană a fost ucisă și două au fost rănite.

Atacurile au vizat zone rezidențiale și infrastructura critică și socială, avariind patru clădiri de apartamente, 12 case și vehicule.

În regiunea Dnipropetrovsk, patru persoane au fost ucise, printre care un copil de 11 ani și unul de 14 ani, iar șase persoane au fost rănite în urma atacurilor cu drone rusești, potrivit guvernatorului Vladislav Haivanenko.

În regiunea Harkov, un bărbat de 54 de ani a fost ucis în urma atacurilor rusești, a raportat guvernatorul Oleh Siniehubov. El a adăugat că 6.996 de consumatori sunt temporar fără energie electrică.

În regiunea Sumî, guvernatorul Oleh Hrihorov a declarat că o persoană a fost ucisă și două persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești. Un bărbat de 29 de ani a fost rănit când mașina sa a fost lovită de o dronă. Forțele ruse au lansat 61 de atacuri asupra a 26 de așezări.

