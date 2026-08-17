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18 presupuşi membri ai unei reţele internaţionale neonaziste au fost arestați în Bulgaria. Ce este organizația Blood & Honour

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Foto: Profimedia
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Din articol
„Vânătorii de pedofili”

Poliţia a arestat 18 persoane, majoritatea tineri adulţi, în Plovdiv, al doilea oraş ca mărime din Bulgaria, sub acuzaţia de apartenenţă la reţeaua internaţională neonazistă Blood & Honour, au informat duminică autorităţile bulgare.

Cei arestaţi vor fi acuzaţi de promovarea unei ideologii de discriminare, violenţă sau ură bazată pe rasă, naţionalitate sau origine etnică, fapt ce constituie o infracţiune conform Codului Penal bulgar, a explicat Vasil Kostadinov, delegatul Ministerului de Interne la Plovdiv.

„Aceasta este ideologia lor. Ei aparţin organizaţiei internaţionale Blood & Honour”, a declarat el într-o conferinţă de presă, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Oficialul a mai precizat că în clubul privat unde se întâlneau persoanele reţinute a fost găsită o cantitate mare de literatură şi simboluri naziste, cum ar fi steaguri şi obiecte cu svastici.

„Vânătorii de pedofili”

Comisarul de poliţie a adăugat că este investigată totodată o posibilă legătură între cei arestaţi, printre care se numără trei femei, şi o crimă brutală comisă săptămâna trecută, care a şocat societatea bulgară şi pentru care au fost deja arestaţi mai mulţi minori.

În respectivul caz, un grup de adolescenţi a întins o capcană pe reţelele de socializare pentru a-l face pe un bărbat în vârstă de 37 de ani să creadă că stătea de vorbă cu o fată de 15 ani şi a-l atrage la o întâlnire, unde tinerii l-au bătut şi torturat brutal, provocându-i moartea.

Cinci minori, care se considerau „vânători de pedofili” şi asupra cărora au fost găsite inclusiv materiale neonaziste, se află în arest preventiv, în timp ce alţii, care au filmat scena cu telefoanele mobile pentru a distribui imaginile pe reţelele de socializare, au fost puşi în libertate.

Kostadinov a confirmat că unul dintre adolescenţii care au participat la filmări se numără printre cei reţinuţi acum, alături de fratele şi tatăl său, dar nu a oferit alte detalii despre posibile legături cu acest caz.

Organizaţia Blood & Honour a fost fondată în Regatul Unit în 1987 de activistul neonazist Ian Stuart Donaldson şi are afiliaţi în mai multe ţări europene.

Organizaţia este însă ilegală în Germania şi a fost dizolvată prin hotărâre judecătorească în Spania în 2011.

Editor : B.P.

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