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Video 20 de milioane de dolari găsite îngropate în păduri din Ungaria: Un fost ministru al Guvernului Viktor Orban, în centrul scandalului

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Viktor Orban
Viktor Orban. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Fostul ministru, suspectat că a primit mită de peste 37 de milioane de dolari Val de anchete după înfrângerea lui Viktor Orbán

Autoritățile din Ungaria au descoperit aproape 20 de milioane de dolari în numerar, ascunși în păduri, depozite, clădiri agricole și seifuri, în cadrul unei anchete de corupție care îl vizează pe Miklós Seszták, fost ministru al Dezvoltării Naționale în guvernul condus de Viktor Orbán. Descoperirea are loc în contextul campaniei anticorupție lansate de noul premier ungar, Péter Magyar, după înfrângerea lui Orbán la alegerile din aprilie 2026, relatează BBC și Reuters.

Operațiunea s-a desfășurat în zilele de 12 și 13 noiembrie, în Budapesta și în regiunile Pest, Békés și Nógrád. Anchetatorii Oficiului Național pentru Recuperarea și Protejarea Activelor (NVVH) au descoperit sume uriașe de bani îngropate în zone împădurite, ascunse în clădiri agricole, depozite și locuințe, dar și într-un seif amplasat într-un loc izolat.

Potrivit comunicatului oficial, au fost recuperate 5,07 miliarde de forinți, 2,66 milioane de euro și 1,26 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 19,5 milioane de dolari. Pentru numărarea bancnotelor a fost nevoie de 12 angajați ai Trezoreriei ungare, care au lucrat opt ore, folosind cinci mașini de numărat bani.

Fostul ministru, suspectat că a primit mită de peste 37 de milioane de dolari

Miklós Seszták a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării Naționale între 2014 și 2018, în timpul guvernării lui Viktor Orbán. Acesta este suspectat că ar fi primit mită și comisioane ilegale în valoare de peste 37 de milioane de dolari, în legătură cu achiziții de autobuze pentru transportul public și proiecte de construcții.

Fostul ministru a fost arestat preventiv în septembrie, însă respinge acuzațiile de corupție.

Avocatul său, Gábor Papp, a precizat că autoritățile nu au stabilit că banii descoperiți îi aparțin clientului său. Apărătorul a subliniat că în dosar există mai mulți suspecți și că simpla descoperire a numerarului în cadrul investigației nu dovedește că acesta ar fi proprietatea fostului ministru.

Val de anchete după înfrângerea lui Viktor Orbán

Descoperirea vine în contextul unei ample campanii anticorupție declanșate de premierul Péter Magyar, care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán, după victoria electorală din aprilie.

Noua administrație a lansat o operațiune denumită „Purgatoriul”, care urmărește investigarea presupuselor fraude și deturnări de fonduri publice din perioada fostei guvernări.

Mai mulți foști oficiali de rang înalt au ajuns în atenția anchetatorilor. Printre aceștia se numără doi foști miniștri și fostul guvernator al Băncii Naționale a Ungariei, György Matolcsy, care neagă acuzațiile formulate împotriva lor.

Premierul Péter Magyar a salutat descoperirea banilor, susținând că aceasta marchează sfârșitul sistemului de corupție pe care îl atribuie fostei puteri.

De cealaltă parte, Viktor Orbán a acuzat actuala conducere de la Budapesta că folosește investigațiile judiciare pentru răzbunări politice.

Editor : Sebastian Eduard

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