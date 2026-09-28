20 de milioane de dolari pe capul „părintelui păsărilor lui Madyar”. Povestea ucraineanului care a reinventat războiul cu drone (WSJ)

Comandantul ucrainean Robert „Madyar” Brovdi a devenit o țintă prioritară pentru ruși, iar reprezentanții Forțelor pentru Sisteme fără Pilot susțin că Moscova ar fi pus o recompensă de 20 de milioane de dolari pentru informații despre locul în care se află, relatează Wall Street Journal într-un reportaj despre ofițerul uneia dintre cele mai moderne unități ale Armatei Ucrainene.

Brovdi este condamnat în lipsă de instanțele ruse la zeci de ani de închisoare pentru terorism, în legătură cu operațiunile militare ucrainene. Din motive de securitate, deplasările sale sunt organizate clandestin, iar telefoanele sunt introduse în huse care blochează semnalele GPS, Bluetooth și comunicațiile mobile.

În spatele acestei protecții se află unul dintre cele mai performante proiecte militare ucrainene construite în timpul războiului. În iunie 2025, Brovdi a preluat comanda Forțelor pentru Sisteme fără Pilot, care reprezintă aproximativ 2,5% din armata Ucrainei, dar, potrivit sursei, sunt responsabile pentru aproape o treime din pierderile rusești înregistrate în ultimul an.

Unitatea sa, cunoscută inițial drept „Păsările lui Madyar”, a pornit de la un mic grup de apărare teritorială și a ajuns să fie Brigada 414 Separată de Sisteme fără Pilot. La centrul de comandă, războiul este transformat într-un sistem bazat pe date: dronele de recunoaștere identifică țintele, iar imaginile sunt transmise în timp real către operatorii care pot declanșa rapid atacuri.

Totul este conectat prin sistemul ucrainean Delta, care integrează dronele, senzorii și platformele de tragere într-o singură rețea. Brovdi spune că deleagă aproximativ 90% dintre deciziile de luptă, astfel încât militarii să poată reacționa fără să aștepte aprobări de la superiori.

Unitatea colectează zilnic între 10 și 12 terabytes de date. Aceste informații sunt folosite pentru a determina ce tip de dronă funcționează cel mai bine împotriva unei anumite ținte și cu ce cost. În acest fel, frontul devine și un laborator pentru dezvoltarea rapidă a unor noi arme.

La începutul interviului, afișajul de pe biroul lui Brovdi indica 302 de militari ruși uciși în acea zi. Când discuția s-a încheiat, cifra ajunsese la 343.

Pentru Brovdi, războiul nu este doar despre numărul de militari sau arme. Este, spune el, despre matematică, planificare, viteză și folosirea cât mai eficientă a resurselor. Iar Ucraina încearcă astfel să compenseze avantajul Rusiei în oameni, industrie și armament printr-un ecosistem militar construit în jurul dronelor și al datelor.

Editor : A.R.