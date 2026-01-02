Live TV

2025, un an greu pentru Ucraina: Un nou raport arată cât teritoriu a capturat Rusia anul trecut

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Pays Tribute To Civilians Killed In Russian Attack
Forțele ruse au reușit să captureze 0,72% din teritoriul total al Ucrainei în ultimul an. Sursa foto: Profimedia Images
Ofensiva rusă și extinderea controlului Unde a avansat Rusia cel mai mult în ultimele luni Pierderi uriașe în rândul armatei ruse

Un nou raport arată cât de dur a fost anul 2025 pentru Ucraina, dezvăluind amploarea avansului teritorial al Rusiei. Analiza scoate la iveală cifre care conturează unul dintre cei mai dificili ani pentru Kiev de la începutul invaziei.

Forțele ruse au ocupat 4.336 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean în 2025, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din suprafața țării, potrivit proiectului ucrainean de cartografiere open-source DeepState într-o evaluare de final de an publicată la 1 ianuarie, scrie Kyiv Independent.

„Comparativ cu anii precedenți, 2025 a fost cu adevărat dificil pentru Forțele de Apărare ale Ucrainei”, a scris DeepState în evaluarea sa. Potrivit sursei citate, forțele ruse au reușit să captureze 0,72% din teritoriul total al Ucrainei în ultimul an, inclusiv teritorii din regiuni care nu fuseseră ocupate anterior.

Ofensiva rusă și extinderea controlului

La începutul anului, o nouă ofensivă rusă a permis trupelor Moscovei să obțină câștiguri minime în zone până acum neocupate, inclusiv în regiunile Dnipropetrovsk și Sumî, unde Rusia a capturat 0,6% și, respectiv, 1,0% din teritoriul fiecărui oblast.

Forțele ruse au continuat, de asemenea, progresul lent, dar constant, în alte zone ale liniei frontului, într-un moment în care Moscova își intensifică eforturile de a cuceri teritoriu ucrainean suplimentar, pe fondul discuțiilor de pace mediate de Statele Unite.

Președintele rus Vladimir Putin a continuat să formuleze cereri maximaliste privind retragerea Ucrainei din teritoriile ocupate parțial, promițând să avanseze până când Moscova își va atinge obiectivul în Ucraina.

În pofida unei propuneri susținute de Statele Unite în planul de pace în 20 de puncte, care prevedea recunoașterea liniilor de front de facto din Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson la momentul semnării, Putin a respins în mod repetat apelurile la un armistițiu.

Unde a avansat Rusia cel mai mult în ultimele luni

Pe fondul avansului rus, regiunea Donețk a înregistrat cea mai mare creștere procentuală a teritoriului ucrainean capturat, ajungând ca aproape 78% din oblast să fie ocupat, o creștere cu 10 puncte procentuale față de anul precedent.

În timp ce Luhansk este aproape în întregime ocupat, Rusia a obținut câștiguri reduse în regiunea Zaporojie și practic niciun câștig în regiunea Herson. Potrivit DeepState, forțele ruse controlează acum aproximativ 75% din regiunea Zaporojie, în creștere ușoară față de circa 73% la finalul lui 2024, în timp ce regiunea Herson rămâne 72% ocupată.

În total, forțele ruse au ocupat puțin peste 116.000 de kilometri pătrați de la începutul anexării Donbasului și Crimeei în 2014, iar totalul pentru 2025 reprezintă aproximativ 3,7% din pierderile teritoriale ale Ucrainei. Rusia controlează în total puțin peste 19% din teritoriul ucrainean.

Pierderi uriașe în rândul armatei ruse

În ciuda progreselor înregistrate de-a lungul frontului în 2025, soldații ruși suferă pierderi masive, pe fondul lipsei de echipamente de protecție, al instruirii insuficiente și al tacticilor de tip „val uman”, printre alți factori.

Potrivit unei investigații comune realizate de BBC Rusia și publicația independentă rusă Mediazona, peste 156.000 de soldați ruși au fost confirmați ca victime pe câmpul de luptă, deși numărul real este mult mai mare.

Citește și Mărturii șocante de pe frontul din Ucraina: Cel puțin 100 de ofițeri ruși și-au torturat, șantajat și executat soldații din subordine 

Într-un raport din 1 ianuarie, Statul Major al Ucrainei a anunțat că Rusia a pierdut aproximativ 418.170 de soldați, uciși și răniți, numai în cursul anului 2025. Estimarea, care este în linii mari în acord cu evaluările serviciilor de informații occidentale, include probabil morții, răniții, capturații și dispăruții.

Citește și Soldații ruși se așteaptă la pace mai mult de la Trump decât de la Putin: „Nu mai luptă din convingere. Luptă din lipsă de alternative”

