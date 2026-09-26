Sute de mii de credincioși s-au adunat sâmbătă în centrul Parisului pentru liturghia celebrată de Papa Leon al XIV-lea. Aproximativ 600.000 de persoane s-au înscris pentru marele eveniment din zona Champs-Elysees - Place de la Concorde, unde suveranul pontif a fost întâmpinat cu aplauze și scandări în timp ce se deplasa cu papamobilul. Vizita de patru zile a Papei în Franța continuă duminică la Lourdes și se încheie luni, la Metz, anunță BBC.

Mulțimea l-a aclamat pe suveranul pontif în timp ce acesta se deplasa pe bulevardul Champs-Elysees, trecând pe sub Arcul de Triumf și salutându-i pe credincioși din papamobil. Papa Leon al XIV-lea a binecuvântat mai mulți bebeluși în timp ce s-a oprit în diferite puncte de-a lungul bulevardului, pe fondul scandărilor „Leon, Leon”.

Pentru ceremonia de la Paris a fost amenajat un altar special în Place de la Concorde, iar zona dintre piață și Champs-Élysées a fost securizată pentru eveniment. Autoritățile franceze anunțaseră că aproximativ 600.000 de persoane erau așteptate la marea liturghie.

Macron nu participă la liturghie

Președintele francez Emmanuel Macron, care s-a întâlnit vineri cu Papa Leon al XIV-lea pentru o discuție de aproximativ o oră, nu participă la liturghiile celebrate de suveranul pontif în cadrul vizitei sale în Franța.

Absența sa de la ceremoniile religioase este legată de principiul strict al separării dintre stat și religie, unul dintre principiile fundamentale ale sistemului francez.

La liturghia din zona Champs-Elysees - Place de la Concorde participă însă soția președintelui, Brigitte Macron, precum și premierul Sébastien Lecornu.

Evenimentul atrage și oameni politici care ar putea candida la alegerile prezidențiale franceze de anul viitor.

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Marine Le Pen, reprezentanta partidului Rassemblement National, și conservatorul Bruno Retailleau au fost fotografiați în Place de la Concorde înaintea evenimentului. La ceremonie sunt așteptați și centriștii Édouard Philippe și Gabriel Attal.

Édouard Philippe, primarul orașului Le Havre și fost premier al Franței, precum și fostul premier François Fillon au fost, de asemenea, văzuți în Place de la Concorde.

Papa s-a întâlnit cu migranții

Sâmbătă dimineață, Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu migranți în cadrul vizitei sale la centrul Maison Bakhita, o asociație care sprijină refugiații. Suveranul pontif a lăudat organizația pentru că „ne invită să-i vedem pe cei invizibili”.

În timpul vizitei, Leon al XIV-lea a afirmat că este „posibil să ne întâlnim unii cu alții și să trăim împreună în demnitate și pace”. Papa a subliniat, de asemenea, „rolul fundamental al femeilor în construirea unei civilizații a iubirii”.

Vizita sa în Franța are loc într-un moment în care Biserica Catolică încearcă să-și consolideze mesajul privind demnitatea umană, pacea și solidaritatea.

Avertisment privind inteligența artificială

La începutul vizitei sale în Franța, vineri, Papa Leon al XIV-lea a lansat și un avertisment cu privire la pericolele inteligenței artificiale.

În cadrul discursului susținut la Palatul Élysée, în fața reprezentanților Bisericii și ai statului, suveranul pontif a avertizat asupra riscului de „pierdere a umanității noastre într-un paradis al mașinilor”.

Inteligența artificială și impactul acesteia asupra societății au fost printre temele discutate de Papa Leon al XIV-lea și Emmanuel Macron în timpul întâlnirii de la Palatul Elysee.

Vizita Papei în Franța este urmărită cu atenție și datorită numărului mare de oameni care participă la evenimentele publice.

150.000 de oameni, așteptați la Lourdes

Duminică, Papa Leon al XIV-lea se va afla la Lourdes, unde va celebra liturghia în sanctuarul din Pirinei. Autoritățile franceze estimează că aproximativ 150.000 de persoane ar putea participa la evenimentul religios.

Lourdes este una dintre cele mai importante destinații de pelerinaj catolic din lume, iar vizita Papei reprezintă unul dintre principalele momente ale călătoriei sale apostolice în Franța.

Luni, suveranul pontif va merge la Metz, în nord-estul Franței, ultima etapă a vizitei sale.

Acolo, Papa Leon al XIV-lea va participa la o serie de evenimente dedicate Europei, păcii și unității. Programul include și o întâlnire intitulată „La rădăcinile Europei, pentru pace și unitate”, precum și o liturghie în Catedrala Saint-Étienne din Metz.

Vizita la Metz are și o puternică încărcătură simbolică. Papa îl va omagia pe Robert Schuman (1886-1963), unul dintre părinții fondatori ai construcției europene și un catolic fervent, care este în prezent candidat la beatificare.

Legătura Papei cu Franța

Papa Leon al XIV-lea s-a născut la Chicago, în 1955, sub numele de Robert Francis Prevost.

Legătura sa cu Franța este însă mai veche. Bunica sa paternă s-a născut la Le Havre, în Normandia, în 1894. Mulți ani mai târziu, după ce s-a căsătorit în Statele Unite cu un italian, cei doi au adoptat numele Prevost, care fusese numele de fată al mamei sale.

Astfel, vizita actuală are și o dimensiune personală pentru Papa Leon al XIV-lea, pe lângă semnificația religioasă și diplomatică a primei sale călătorii în Franța de la alegerea sa ca suveran pontif.

Călătoria apostolică a Papei Leon al XIV-lea în Franța se desfășoară între 25 și 28 septembrie și include opriri la Paris, Lourdes și Metz.

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Editor : C.A.