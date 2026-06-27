Live TV

Video 80 de ani de Vespa: paradă cu mii de scutere pe străzile Romei. „Este ceva special”

Data publicării:
vespa
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Este un mod de viaţă” Emancipare socială

 De la Vacanţă la Roma(Roman Holiday) şi La Dolce Vita la Jurnal intim (Dear Diary), Vespa a devenit pe marile ecrane o emblemă mondială a stilului de viaţă italian. Legendarul scuter, născut odată cu Republica Italiană, aniversează în acest weekend, la Roma, 80 de ani de existenţă, relatează AFP.

Mii de Vespa au invadat sâmbătă dimineaţă străzile Cetăţii Eterne, un haos plin de culoare şi de bună dispoziţie.

Unii dintre ei purtând geci de motociclist, sfidând astfel căldura din capitala italiană, alţii în tricouri, singuri sau în cuplu, pe aceeaşi şa, aceşti iubitori ai celebrului scuter au defilat prin centrul oraşului, inclusiv pe străzi care, de obicei, sunt restricţionate traficului.

Ne-am adus Vespa din Statele Unite. Am trecut prin Germania, apoi prin Viena (...) şi am condus apoi Vespa mea din Austria până la Roma, timp de două săptămâni, a declarat pentru AFP TV David Baamonde, un locuitor din Texas.

„Este un mod de viaţă

Pentru mine, Vespa reprezintă arta de a trăi, lipsa grijilor, bucuria de a profita de moment, descoperirea peisajelor... este un mod de viaţă, a declarat, la rândul său, italianul Andrea Musco.

Istoria Vespei, care a însoţit literalmente naşterea şi ascensiunea Italiei după Al Doilea Război Mondial, este, într-un fel, un simbol legendar al istoriei şi culturii noastre, a reamintit primarul capitalei italiene, Roberto Gualtieri, cu ocazia festivităţilor.

Vespa, care înseamnă viespe în italiană, o aluzie la zgomotul motorului prototipului său, a luat naştere la 23 aprilie 1946, când Piaggio a depus în Italia primul brevet privind fabricarea sa. De atunci, este produsă în continuare, în special la uzina din Pontedera, în Toscana (n.r. regiunea central-nordică a Italiei).

Peste 10.000 de pasionaţi de Vespa din întreaga lume erau aşteptaţi sâmbătă la Roma, veniţi pe scuterele lor din toate generaţiile, uşor de recunoscut după liniile rotunjite, caroseria metalică în culori vii şi farul rotund montat pe ghidon.

Printre aceştia s-au numărat Andrew Ward, în vârstă de 57 de ani, şi sora sa, Julie Stover, în vârstă de 63 de ani, veniţi special din Statele Unite. Cei doi californieni au închiriat o Vespa la Roma pentru a putea participa la paradă. Am avut scutere şi motociclete toată viaţa. Dar întotdeauna mi-am dorit o Vespa. (...) Acum am două, a declarat pentru AFP Andrew, obişnuit cu întrunirile Vespiştilor din ţara sa.

Este un scuter de înaltă calitate. Şi este asociat cu un anumit statut. Are clasă. Nu e ca acele scutere mici şi ieftine, pe care le vezi tot timpul pe şosea. Vespa e ceva special, a adăugat sora sa.

Emancipare socială

Concepută pentru a fi un mijloc de transport popular şi accesibil, Vespa - care a beneficiat de numeroase inovaţii derivate din aviaţie, domeniul principal de activitate al Piaggio - a devenit, de asemenea, simbolul unei anumite emancipări sociale.

Istoria sa este strâns legată de istoria unei ţări care iese din perioada postbelică, care vrea să se mişte, care vrea să se ridice, a comentat Matteo Colaninno, preşedintele executiv al grupului Piaggio, cu ocazia festivităţilor.

Iar această dorinţă de a se mişca nu se referă doar la mobilitatea fizică, ci este şi un fel de elan către mobilitatea economică şi, mai ales, către mobilitatea socială, a explicat el.

Astăzi, Vespa a devenit un fenomen mondial; ne apropiem de pragul de 20 de milioane de vehicule produse începând din 1946, a subliniat Colaninno.

Citește și: Aeroporturile din Roma cer suspendarea sistemului biometric de intrare în UE pentru a evita haosul în sezonul estival

Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, fotografiată joi pe o Vespa albă în sălile de la Palazzo Chigi, reşedinţa sa oficială, a declarat că celebrul scuter nu reprezintă doar excelenţa în materie de industrie, ci şi una dintre cele mai apreciate embleme italiene din lume, simbol al creativităţii şi stilului italian.

Însă, pentru Illac Diaz, originar din Filipine, cel mai frumos lucru la Vespa sunt prieteniile pe care le creează. Nu există niciun loc în care să parchezi fără ca oamenii să devină prieteni. Aşadar, Vespa este ca o familie, a subliniat acest bărbat de 52 de ani, care a cumpărat recent o casă în Trieste, în nordul Italiei, şi care intenţionează să achiziţioneze cât mai curând... o nouă Vespa.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne...
lideri partide si presedintele
3
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
photo-collage.png - 2026-06-26T225705.530
4
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
5
Maia Sandu, despre proiectul de lege privind unirea României cu R. Moldova: „E propus de...
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Digi Sport
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
scuter
Un bucureștean fură scuterul unui nepalez, dar nu reușește să-l pornească. Imagini de pe camerele de supraveghere
scuter
Un tânăr din Argeş i-a lovit intenţionat cu scuterul pe membrii familiei la o înmormântare. A fost arestat preventiv
Rome, Italy - April 8, 2020: Man on scooter is stopped at checkpoint by eight Italian Carabinieri and charged with violating coronavirus lockdown
Turist german, urmărit de poliție pe străzile din Roma. A fugit pe scuter cu un artefact roman antic, luat ca „suvenir”
Motorcycle at speed
Conducătorii de motociclete şi mopede nu vor mai fi obligați să aibă triunghiuri reflectorizante, trusă de prim-ajutor şi extinctor
cocktail molotov
Atac cu cocktailuri Molotov în Arad. Patru tineri au fost arestați
Recomandările redacţiei
ODAmaD00NDAmaGFzaD0yZGFlMjc3ZTgwNzliZmY1NTY2NDAwYzNjOTY5OWE5Zg==.thumb
Explicațiile lui Eugen Tomac despre fotografia în care apare alături...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan anunță o scădere a deficitului cu peste 40%. „Este calea...
sigle psd si pnl
Un deputat liberal îi răspunde Olguţei Vasilescu: „Cei care încearcă...
termometru in mana unei femei
Șefa ANM: „Temperaturile din următoarele zile se apropie de...
Ultimele știri
Ungaria reduce producția de energie la centrala nucleară Paks după ce temperatura Dunării a atins un prag critic
„Nu-ți pune telefonul în frigider”: Cinci metode pentru a menține dispozitivele la o temperatură optimă vara aceasta
Biblia devine lectură obligatorie pentru milioane de elevi din școlile publice ale unui stat american
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ești printre ele? Zodiile care au parte de schimbări majore din 28 iunie, când are loc alinierea dintre Marte...
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
De ce n-a debutat Jayson Papeau pentru noua sa echipă din SuperLiga! A urmărit de la umbră amicalul disputat...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Lighthouse with the Danish flag in a small town Ronne, Bornholm, Denmark . High quality photo
Valul de căldură extremă care a lovit Europa a adus recorduri absolute de temperatură în Germania, Cehia şi...
Adevărul
Ingredinetul care ajută digestia, scade colesterolul și reglează glicemia natural rapid. Opt beneficii cheie
Playtech
Ce s-ar întâmpla în primele 24 de ore dacă România ar fi atacată. Planul de apărare explicat pe înțelesul...
Digi FM
O influenceriță britanică riscă pedeapsa cu moartea în Dubai, după ce a fost acuzată că și-a ucis iubitul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Un chilipir”. A fost stabilit prețul transferului lui Andrei Rațiu
Pro FM
Charli XCX, dezvăluiri tulburătoare înainte de lansarea noului album: „Sunt în cea mai proastă stare psihică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Patrick Dempsey, declarații sfâșietoare despre lupta crâncenă a mamei sale cu cancerul: „A revenit de 12 ori...
Adevarul
Mărturia cutremurătoare a unui supraviețuitor al Pogromului de la Iași: „Am văzut un morman de cadavre. Un om...
Newsweek
Cum recuperezi banii pierduți la pensie pentru că nu ți s-au recunoscut grupele de muncă? Aceștia sunt pașii
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Courteney Cox și Johnny McDaid s-au despărțit în secret după mai bine de 10 ani de relație. Apropiat: „Trăiau...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...