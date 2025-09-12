Live TV

A intrat în vigoare „Regulamentul privind datele” în UE. Europenii au control asupra datelor provenite de la dispozitivele conectate

Vineri a început să se aplice în Uniunea Europeană „Regulamentul privind datele”, care oferă utilizatorilor controlul asupra datelor generate de dispozitivele lor conectate, cum ar fi ceasurile inteligente şi automobilele, informează Executivul comunitar. Regulamentul deblochează, de asemenea, oportunităţi pentru întreprinderile mici de a utiliza aceste date pentru a dezvolta servicii inovatoare post-vânzare.

Legea privind datele sporeşte accesul la date de înaltă calitate şi, odată cu aceasta, potenţialul de inovare bazată pe date, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene, potrivit Agerpres. Regulamentul privind datele stabileşte norme echitabile pentru o mai mare disponibilitate a datelor pentru a stimula inovarea, competitivitatea şi creşterea în economia digitală a Europei.

„Legea privind datele împuterniceşte utilizatorii, deschide pieţele şi oferă întreprinderilor datele de care au nevoie pentru a crea servicii inovatoare - de la reparaţii mai inteligente ale vehiculelor la noi soluţii de eficienţă energetică. Ne angajăm, de asemenea, să ajutăm întreprinderile să se adapteze la noile norme, reducând sarcina administrativă şi transformând datele în oportunităţi reale pentru cetăţenii şi întreprinderile din întreaga Europă”, a declarat vicepreşedinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie, Henna Virkkunen.

Ce drepturi au utilizatorii

Consumatorii şi utilizatorii comerciali ai dispozitivelor conectate - cum ar fi automobilele, televizoarele inteligente şi utilajele industriale - vor putea acum să acceseze, să utilizeze şi să partajeze datele brute generate de dispozitivele lor.

În acest scop, Legea UE privind datele se asigură că dispozitivele conectate de pe piaţa UE sunt concepute astfel încât să permită schimbul de date; oferă consumatorilor posibilitatea de a alege furnizori de reparaţii şi întreţinere mai eficienţi din punctul de vedere al costurilor sau de a efectua ei înşişi aceste sarcini; şi oferă utilizatorilor din industrii precum industria prelucrătoare sau agricultura acces la date privind performanţa echipamentelor industriale, ceea ce le poate îmbunătăţi eficienţa şi operaţiunile.

Legea privește și autovehiculele

Comisia a publicat, de asemenea, orientări privind schimbul de date referitoare la vehicule, care vor conduce la o mai bună reparare şi întreţinere, la utilizarea în comun a autoturismelor şi la mobilitatea ca serviciu.

Comisia lucrează la noi instrumente pentru a facilita punerea în aplicare a Legii privind datele. Aceasta va institui un serviciu de asistenţă juridică dedicat Legii privind datele pentru a oferi întreprinderilor asistenţă directă cu privire la modul de punere în aplicare a noilor măsuri. Acesta va oferi orientări cu privire la utilizarea datelor în ceea ce priveşte protejarea secretelor comerciale.

În mod specific, aceasta va clarifica momentul în care poate fi aplicat noul mecanism de protecţie a secretelor comerciale. De asemenea, Comisia va publica modele de termeni pentru schimbul de date şi clauze standard pentru contractele de cloud pentru a facilita schimbul de date.

