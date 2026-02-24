Live TV

A-l numi „Pinocchio” pe cancelarul Friedrich Merz este libertate de exprimare, nu infracțiune, decid procurorii germani

Data publicării:
Cabinet meeting of the Federal Government
Cancelarul german Friedrich Merz. Sursa foto: Profimedia Images

Procurorii din Germania au decis că utilizarea termenului „Pinocchio” la adresa cancelarului Friedrich Merz nu depășește limitele libertății de exprimare. Precizarea intervine după o controversă declanșată de anchetarea unor comentarii postate pe Facebook în timpul unei vizite oficiale a liderului german.

Reacţia procurorilor intervine după ce poliţia a anunţat luni că anchetează mai multe persoane pentru comentarii pe Facebook legate de o vizită a lui Merz la Heilbronn, în sud-vestul ţării, în octombrie trecut, relatează Agerpres.

Poliţia din Heilbronn anunţase atunci, într-o postare pe Facebook, o interdicţie de zbor de o zi în legătură cu vizita lui Merz. Postarea a primit aproape 400 de comentarii, multe dintre ele luându-l în vizor pe cancelar din cauza interdicţiei de zbor.

Anumite comentarii au fost „de natură ofensatoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, citând termeni cu care a fost caracterizat Merz, precum cel de „Pinocchio„.

Declaraţiile au stârnit agitaţie în Germania şi în afara ei, utilizatori ai reţelelor de socializare arătându-se îngrijoraţi cu privire la libertatea de exprimare. Marţi, însă, procurorii au clarificat că autorul comentariului cu „Pinocchio” nu va suferi consecinţe legale.

Poliţia a identificat 38 de comentarii ce sunt acum examinate de procurori pentru a se stabili dacă pot fi pedepsite prin lege, se spune într-un comunicat.

Cu toate acestea, procurorii au retras ulterior procedurile legate de comentariul „Pinocchio vine la [Heilbronn]”, considerând că acesta constituie „un caz de criticare a celor de la putere care este acoperit de libertatea de exprimare şi, prin urmare, permis”.

