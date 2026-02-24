A-l numi „Pinocchio” pe cancelarul Friedrich Merz este libertate de exprimare, nu infracțiune, decid procurorii germani

Procurorii din Germania au decis că utilizarea termenului „Pinocchio” la adresa cancelarului Friedrich Merz nu depășește limitele libertății de exprimare. Precizarea intervine după o controversă declanșată de anchetarea unor comentarii postate pe Facebook în timpul unei vizite oficiale a liderului german.

Reacţia procurorilor intervine după ce poliţia a anunţat luni că anchetează mai multe persoane pentru comentarii pe Facebook legate de o vizită a lui Merz la Heilbronn, în sud-vestul ţării, în octombrie trecut, relatează Agerpres.

Poliţia din Heilbronn anunţase atunci, într-o postare pe Facebook, o interdicţie de zbor de o zi în legătură cu vizita lui Merz. Postarea a primit aproape 400 de comentarii, multe dintre ele luându-l în vizor pe cancelar din cauza interdicţiei de zbor.

Anumite comentarii au fost „de natură ofensatoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, citând termeni cu care a fost caracterizat Merz, precum cel de „Pinocchio„.

Declaraţiile au stârnit agitaţie în Germania şi în afara ei, utilizatori ai reţelelor de socializare arătându-se îngrijoraţi cu privire la libertatea de exprimare. Marţi, însă, procurorii au clarificat că autorul comentariului cu „Pinocchio” nu va suferi consecinţe legale.

Poliţia a identificat 38 de comentarii ce sunt acum examinate de procurori pentru a se stabili dacă pot fi pedepsite prin lege, se spune într-un comunicat.

Cu toate acestea, procurorii au retras ulterior procedurile legate de comentariul „Pinocchio vine la [Heilbronn]”, considerând că acesta constituie „un caz de criticare a celor de la putere care este acoperit de libertatea de exprimare şi, prin urmare, permis”.

Editor : M.I.