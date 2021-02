A pierdut o avere după ce a fost păcălit cu luxul afișat pe Instagram. Escrocul ar fi înșelat mii de persoane cu o sumă uriașă

Jonathan este unul dintre cei tot mai mulți britanici care sunt păcăliți și pierd bani după ce se implică în scheme financiare, în urma sfaturilor primite de la diverse persoane pe rețelele sociale, care pretind că s-au îmbogățit rapid și își afișează așa-zisul lux.

De la izbucnirea pandemiei, anul trecut, numărul fraudelor raportate care au avut loc prin Instagram a crescut cu peste 50%, arată datele poliției britanice, citate de BBC. Iar acest lucru se observă și în bani: înainte, sumele erau de circa 60.000 de lire lunar, iar în numai un an a crescut la aproximativ 200.000 de lire într-o singură lună.

„Îl urmăream pe tipul ăsta pe Instagram și mereu posta imagini cu mașina lui, un Maserati auriu, și se lăuda cât de bogat a devenit, la numai 21 de ani”, a povestit Jonathan Reuben, un contabil în vârstă de 24 de ani.

El spune că sistemul recomandat de acest bărbat pe nume Gurvin Singh presupunea o schemă de investiții bazat pe schimbul valutar.

„La început am băgat 1.000 de lire și am văzut că făceam bani, apoi am depus tot mai mulți bani. În total, am fost înșelat cu 17.000 de lire”, a mai spus el, pentru BBC.

Tânărul spune că cel care l-ar fi înșelat este Gurvin Singh, un bărbat din Plymouth, care susținea că a devenit bogat prin această schemă de pe platforma Infinox.

Gurvin Singh alături de un Maserati pe care l-ar deține. Foto: Instagram

Însă, schema presupunea de fapt ca persoanele dornice să câștige bani ușor să-i trimită lui banii, iar el să îi investească în numele lui.

„Mi-a spus, când m-am înscris pe platformă, că orice tranzacție o face va fi făcută și de către contul meu”, a mai spus Jonathan.

El a început să aibă bănuieli după ce a văzut că investițiile lui au scăzut în doar două zile: „Am încercat să retrag banii, dar nu am reușit. Le-am cerut o explicație și scuza lor a fost că profiturile s-au dus din cauza Brexit. După câteva zile, au dispărut toți banii și nu l-am mai putut contacta pe Gurvin sau pe altcineva implicat. Am făcut o plângere la poliție, la bănci și la Instagram”.

Presa britanică relatează că Gurvin Singh a fi înșelat peste 1.200 de persoane în acest fel, păcălindu-le de circa 4 milioane de lire sterline.

Polițiștii spun că anchetează cazul, însă nu există deocamdată o anchetă penală. Autoritatea de conduită financiară din Regatul Unit a precizat că Gurvin Singh a fost plasat pe lista persoanelor care nu mai pot efectua tranzacții financiare.

Facebook, compania care deține Instagram, a transmis că analizeză mereu astfel de conturi și verifică în mod particular acest caz.

Platforma Infinox, a transmis printr-un purtător de cuvânt, că nu a încălcat vreo regulă și că a acționat cu integritate. Totodată, compania a spus că activitatea lui Gurvin Singh nu are legătură cu serviciile oferite de platformă.

Editor : G.C.