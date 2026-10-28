„A tavola senza schermi”. Experiment inedit în Sardinia: 15 restaurante interzic folosirea telefoanelor la masă

Un grup de restaurante din Sardinia interzice familiilor să folosească smartphone-uri și alte dispozitive la masă, în încercarea de a încuraja conversațiile, potrivit The Guardian.

Inițiativa, numită „A tavola senza schermi” sau „La masă fără ecrane”, este condusă de Anna Cau, avocatul copilului pentru insula italiană. Aceasta face parte dintr-o campanie de reducere a utilizării excesive a ecranelor în rândul copiilor și de inspirare a interacțiunii în timpul meselor.

Părinții și copiii lor vor fi obligați să-și pună telefoanele deoparte atunci când iau masa la oricare dintre cele 15 restaurante care s-au oferit voluntar să participe la program, în cadrul unui exercițiu pilot de o lună care începe săptămâna viitoare.

Cau, fost magistrat pentru minori, a declarat: „Ideea nu este să ne bazăm exclusiv pe interdicții sau să plasăm povara responsabilității în întregime pe părinți, ci să ne asigurăm că mediul nostru mai larg îi sprijină pe părinți în rolul lor și îi ajută pe minori să se integreze cu ceilalți.”

„Avem nevoie de contexte concrete care să consolideze și să se adapteze vieților atât ale adulților, cât și ale copiilor. Această inițiativă este un mic pas în cadrul unei filosofii mai ample care îmi ghidează abordarea acestei probleme extrem de complexe.”

După ce familiile își predau dispozitivele, personalul restaurantului le va oferi un „kit de reuniune” care conține jocuri și desene. Kitul, conceput de federația italiană a pediatrilor, are scopul de a ajuta persoanele sub 18 ani să înceapă conversații cu părinții lor, cum ar fi împărtășirea de povești despre ziua lor.

Kitul include o broșură care prezintă riscurile supraexpunerii digitale și sfaturi privind gestionarea utilizării rețelelor sociale acasă.

„Restaurantele vor oferi o activitate alternativă sub forma unui joc menit să încurajeze interacțiunea”, a afirmat Cau. „Evident, jocurile sunt structurate cu limite de timp în contextul unui prânz sau al unei cine la restaurant.”

Cau a lucrat la acest proiect împreună cu aripa sardiniană a Fipe-Confcommercio, o asociație care unește sectoarele de catering, turism și divertisment.

Emanuele Frongia, președintele federației de pe insulă, a declarat că cele 15 restaurante au fost de acord să participe. Planul este de a extinde inițiativa pe bază de voluntariat.

„Restaurantele joacă un rol vital în promovarea intimității pe care familiile o redescoperă atunci când iau masa în oraș”, a spus Frongia. „Totuși, observăm din ce în ce mai mult că în aceste momente, discuțiile animate sunt înlocuite cu perioade de tăcere în care oamenii își privesc dispozitivele. Adesea, unui copil i se dă unul pentru a-l ține liniștit.”

Editor : Ș.R.