Accesarea fondurilor europene a ajutat o companie locală din Arad să își crească producția și să exporte pe 9 piețe europene

Antreprenorii din județul Arad au văzut oportunitatea de dezvoltare prin proiecte europene. Banii atrași astfel au dus la dezvoltarea companiilor.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: În doar 3 ani de zile ați reușit să ajungeți în topul firmelor din Arad. Cum ați reușit să faceți asta?

Robert Santa, antreprenor: După 2 ani de activitate doar am reușit să accesăm fonduri europene. 90% contribuție UE și 10% contribuție proprie. În urma investiției făcute cu fonduri europene am schimbat locația, în locația actuală și de atunci am crescut exponențial. Am crescut de la o cifră de afacere, în momentul accesării, de 500 de mii de euro, la 2 milioane de euro. Undeva la 300% am crescut cifra de afaceri în perioada implementării. Cu finanțare am achiziționat utilaje, echipamente, accesorii, automatizări.

Sergiu Voicu: Planul este de a vă extinde și mai mult, ați apelat la încă un proiect pe fonduri europene de o valoare foarte mare ...

Robert Santa: Suntem în cursă pentru accesarea altor fonduri europene în valoare de 6 milioane de euro, prin care vrem să construim o nouă hală, să achiziționăm utilaje noi, echipamente noi, automatizări. Dorim să ne dezvoltăm produsele proprii.

Antreprenor: „Lucrăm pentru nouă piețe, foarte mult pentru cea vest europeană”

Sergiu Voicu: Vedem aici componente de mase plastice, și mai mici și mai mari, ce faceți mai exact?

Robert Santa: Lucrăm pentru nouă piețe: de la accesorii pentru clăpari de schi, la accesorii pentru hote, la accesorii de uși-ferestre, truse de scule, echipamente de iluminat camioane. Lucrăm foarte mult pentru piața vest europeană.

Iustin Cionca, președinte Consiliului Județean Arad: Practic acești întreprinzători care au luat aceste finanțări și au pornit niște afaceri, nu doar că le oferă un trai mai bun, dar crează și locuri de muncă și împiedicăm astfel exodul din mediul rural.

„Dacă consultantul înțelege ce îți dorești, accesarea este, sau devine mult mai facilă”

Sergiu Voicu: E greu să iei banii europeni?

Robert Santa, antreprenor: Dacă consultantul înțelege ce îți dorești, accesarea este, sau devine mult mai facilă. De exemplu la primul proiect am avut un consultant care nu înțelegea injecția de mase plastice. L-am chemat la locație, a stat cu noi o săptămână și a scris un proiect de nota 10 și am intrat din prima la finanțare.

Iustin Cionca, președinte Consiliului Județean Arad: Pe mine mă încurcă birocrația din România și îmi doresc descentralizare mai mare. Nu vreau doar să se mute decizia de la București. Mi-aș dori mai ales descentralizare financiară. Nu pot doar să îți dau competențe, dar să nu îți dau și banii să rezolvi.

Sergiu Voicu: Ați schimbat poziția de primar cu cea de europarlamentar la Bruxelles. Se văd lucrurile diferit acolo din scaunul de europarlamentar, în privința banilor europeni pe care România ar trebui să îi ia?

Gheorghe Falcă, europarlamentar: Avem astăzi peste 16 miliarde de euro pentru infrastructura de cale ferată și autostrăzi, trebuie doar să punem proiecte mature și o să vedem un rezultat palpabil în 4-5 ani. În 4-5 ani vom fi conectați pe cale ferată de la Curtici la Cosntanța, vom fi conectați de la Nădlac până la Cosntanța, vom fi conectați Ardealul cu Moldova și vom face eforturi ca în sudul României să lucrăm pe 2 drumuri expres Pitești - Craiova și să legăm Craiova de Lugoj și Calafat.

Toate aceste proiecte sunt șansa noastră de a arăta că putem să dezvoltăm rapid România și evident că cetățenii să beneficieze de această dezvoltare. Fiind acum membru în parlamentul european putem spune că România se dezvoltă pe fonduri europene. După 2007, țara numărul 1 care s-a dezvoltat pe fonduri europene este România, deși am avut sincope și gradul de absorbție nu pare mare dacă te uiți pe cifre, dar dezvoltarea a fost nr 1. Pentru că am pornit foarte de jos, da. În 2020, un an dificil pentru Europa, pe locul 3 la atragerea fondurilor în Europa este România. În 2020, an de pandemie. Avem acest spirit. Când ne merge greu ne unim și merge bine.

Banii europeni ajută la dezvoltarea comunităților,la dezvoltarea economiei și la progresul companiilor

Sergiu Voicu: Aveți un sfat pentru autoritățile locale pentru noul exercițiu financiar 2021-2027, ce să facă și pe ce să se ducă?

Gheorghe Falcă: Mai întâi un sfat pentru autoritățile centrale... Schimbați legea achiziților publice, pentru că trebuie să fiți mai dinamici. Sfatul pentru administrațiile locale, fiți mai curajoase. Să își asume cât mai multe proiecte, indiferent că se uită în bugetul lor și văd mai puțini bani.



Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Cum banii europeni ajută la dezvoltarea comunităților, cum banii europeni ajută la dezvoltarea economiei, cum banii europeni duc la progresul companiilor, vă arătăm și săptămâna viitoare. Dacă aveți sfaturi și sugestii nu ezitați să ne căutați pe Facebook și pe Instagram. Europa, Mi-e bine, ți-e bine.

Editor : L.C.