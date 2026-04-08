Live TV

Accesul copiilor sub 15 ani la rețele sociale online, interzis în Grecia: data de la care intră în vigoare măsura

Data publicării:
Foto: Profimedia Images

Grecia va interzice accesul copiilor sub 15 ani la reţelele de socializare începând cu 1 ianuarie 2027, a anunţat miercuri premierul Kyriakos Mitsotakis într-un videoclip postat pe TikTok, transmite AFP.

„Am decis să mergem mai departe cu o măsură dificilă, dar necesară: interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la reţelele de socializare", a explicat el, specificând că legislaţia va fi adoptată în această vară, iar interdicţia va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, notează Agerpres.

„Grecia este una dintre primele ţări din lume care adoptă o astfel de măsură”, a declarat premierul, adăugând că pune presiune pe Uniunea Europeană să urmeze acest exemplu.

Australia a fost prima ţară care a legiferat pe această temă, adoptând o legislaţie care a intrat în vigoare la sfârşitul anului 2025, care impune platformelor să se asigure că utilizatorii au cel puţin 16 ani şi să şteargă conturile aparţinând utilizatorilor minori.

Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok, precum şi Twitch şi concurentul său australian Kick, s-au conformat noii legislaţii, sub sancţiunea unor amenzi de până la 28 de milioane de euro.

Pentru a-i proteja pe adolescenţi de algoritmii adictivi ai reţelelor de socializare, Franţa adoptă şi ea această măsură, la fel ca şi Danemarca şi Spania.

Prim-ministrul grec a ales o reţea de socializare populară în rândul tinerilor utilizatori pentru a face acest anunţ şi s-a adresat direct tinerilor: „Ştiu că unii dintre voi veţi fi furioşi (...) Scopul nostru nu este să vă distanţăm de tehnologie, ci să combatem dependenţa de anumite aplicaţii care vă dăunează inocenţa şi libertatea”, a subliniat el.

„Ştiinţa este clară: când un copil stă în faţa ecranelor ore în şir, creierul său nu se odihneşte”, a adăugat el.

Premierul Mitsotakis i-a asigurat, de asemenea, pe părinţi că această măsură „este doar un instrument care nu le va înlocui niciodată prezenţa”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ultimele știri
Trump spune că Iranul nu va mai îmbogăți uraniu, după armistițiul cu Teheranul: „Discutăm și vom discuta despre reducerea tarifelor”
ANOFM a început plata salariilor restante pentru angajații Liberty Galați, Damen Mangalia și Romaero. Banii ajung înainte de Paște
Ce se întâmplă în Iran după anunțul armistițiului cu SUA: Teheranul proclamă victoria, manifestație cu scandări „Moarte Americii”
Citește mai multe
