Live TV

Video Accident feroviar în Danemarca: două trenuri s-au ciocnit frontal. 17 persoane au fost rănite

Data actualizării: Data publicării:
Două trenuri s-au ciocnit în capitala Tunisiei.
Două trenuri s-au ciocnit în Danemarca. Foto: Profimedia Images

Mai multe persoane au fost rănite după ce două trenuri locale s-au ciocnit frontal joi, în apropiere de localitatea Hillerod, la nord de capitala daneză Copenhaga. Autoritățile au anunțat că nu există persoane blocate în vagoane, anunță Deutsche Welle.

Incidentul a avut loc în apropierea localității Hillerod, situată la nord de Copenhaga, conform relatărilor presei locale și internaționale.

„Este vorba despre două trenuri locale care s-au ciocnit frontal”, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri din zona metropolitană a Copenhaga.

Acesta a precizat că există persoane rănite printre pasageri, însă toate persoanele aflate în trenuri au reușit să iasă din vagoane.

„Există răniți printre pasageri. Toată lumea a ieșit din trenuri, așa că nimeni nu este blocat”, a spus purtătorul de cuvânt.

Numărul persoanelor rănite este estimat la 17, potrivit postului public de televiziune DR, care citează informații furnizate de poliție.

Autoritățile au intervenit la fața locului cu echipaje de salvare, iar circumstanțele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în cadrul unei anchete.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, adevărul din spatele aparițiilor perfecte: „Mi se pare foarte dificil”
Cancan
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Fanatik.ro
De unde a pornit ura istorică a fanilor Universității Craiova împotriva lui Dinamo! Povestea celor 12...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Ceasuri de lux pentru tot lotul FCSB, deși joacă în play-out!
Adevărul
Cifrele lui Gherasimov privind câștigurile teritoriale în Ucraina, contrazise de datele din teren
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce a ”făcut o gafă de proporții și a confirmat relația”, Cristi Chivu a ”comis-o” iar în direct...
Pro FM
Lora, mesaj tranșant despre presiunea de a avea copii: „Jos labele de pe uterul meu!”
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
Concedieri în masă în Iran ca urmare a conflictului cu SUA și Israelul. Situația economică a țării s-ar putea...
Newsweek
După cât timp de la depunerea dosarului primești prima pensie? Întârzierile sunt de luni de zile. De ce?
Digi FM
Ortodocşii îl sărbătoresc joi pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Ce e bine să faci...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment