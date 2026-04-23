Video Accident feroviar în Danemarca: două trenuri s-au ciocnit frontal. 17 persoane au fost rănite Data actualizării: 23.04.2026 10:12 Data publicării: 23.04.2026 10:08 Două trenuri s-au ciocnit în Danemarca. Foto: Profimedia Images Mai multe persoane au fost rănite după ce două trenuri locale s-au ciocnit frontal joi, în apropiere de localitatea Hillerod, la nord de capitala daneză Copenhaga. Autoritățile au anunțat că nu există persoane blocate în vagoane, anunță Deutsche Welle. Incidentul a avut loc în apropierea localității Hillerod, situată la nord de Copenhaga, conform relatărilor presei locale și internaționale.„Este vorba despre două trenuri locale care s-au ciocnit frontal", a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri din zona metropolitană a Copenhaga.Acesta a precizat că există persoane rănite printre pasageri, însă toate persoanele aflate în trenuri au reușit să iasă din vagoane. „Există răniți printre pasageri. Toată lumea a ieșit din trenuri, așa că nimeni nu este blocat", a spus purtătorul de cuvânt.Numărul persoanelor rănite este estimat la 17, potrivit postului public de televiziune DR, care citează informații furnizate de poliție.Autoritățile au intervenit la fața locului cu echipaje de salvare, iar circumstanțele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în cadrul unei anchete.