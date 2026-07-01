Un grav accident rutier s-a produs marți dimineață în orașul Aitona, din regiunea Catalonia, după ce un autocar a scăpat de sub control și a intrat în clădirea primăriei, după ce a lovit o stație de autobuz. Cel puțin 46 de persoane au fost rănite, iar autoritățile investighează dacă șoferul a evitat o coliziune cu un camion sau a pierdut controlul vehiculului.

Un autocar cu 55 de pasageri a intrat marți dimineață în clădirea primăriei din orașul Aitona, aflat la aproximativ 150 de kilometri de Barcelona, provocând un bilanț de cel puțin 46 de răniți.

Accidentul s-a produs în jurul orei 7:30, ora locală. Potrivit autorităților, 33 dintre victime au suferit răni ușoare, nouă sunt în stare gravă, iar alte patru se află în stare critică și luptă pentru supraviețuire.

Înainte de impactul cu clădirea, autocarul a lovit în plin o stație de autobuz, unde se aflau persoane care așteptau un alt mijloc de transport. Printre răniții grav se numără și oameni surprinși în stație.

Cauzele accidentului nu au fost stabilite oficial. Martorii susțin că șoferul ar fi încercat să evite o coliziune cu un camion care venea din sens opus, însă anchetatorii iau în calcul și ipoteza potrivit căreia acesta ar fi pierdut pur și simplu controlul vehiculului.

Primarul orașului a declarat că toți cei 55 de pasageri ai autocarului erau muncitori sezonieri care se deplasau către o livadă din apropiere pentru culesul fructelor. Până în prezent, autoritățile nu au comunicat naționalitatea acestora.

La locul accidentului au intervenit 11 echipaje de pompieri, 12 ambulanțe și o echipă de sprijin psihologic. De asemenea, a fost amenajat un spital de campanie pentru triajul și îngrijirea victimelor.

Autoritățile locale afirmă că, în ciuda gravității impactului, s-a evitat o tragedie și mai mare, întrucât autocarul nu a lovit pietonii aflați pe trotuar la acea oră de vârf. Potrivit oficialilor, acesta este cel mai grav accident rutier produs vreodată în Aitona.

Editor : C.A.