Video Accident grav în Germania: două tramvaie s-au ciocnit frontal. Peste 50 de răniți

Coliziune a două tramvaie, în Germania. Foto: Profimedia

Două tramvaie s-au ciocnit frontal sâmbătă în oraşul german Dusseldorf, accident soldat cu rănirea a peste 50 de persoane, multe dintre ele necesitând spitalizare, au anunţat serviciile de urgenţă, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Potrivit serviciilor de urgență, accidentul s-a produs în jurul orei locale 11:30, într-o zonă intens circulată din vestul Germaniei. Echipele de intervenție - pompieri, ambulanțe și polițiști - au ajuns rapid la fața locului, unde au fost găsite numeroase victime în interiorul celor două garnituri avariate.

Conform unui comunicat transmis de pompieri, 28 dintre răniți au fost transportați la spital, în timp ce alte 28 de persoane, care au suferit răni mai ușoare, au fost tratate la locul accidentului.

Autoritățile nu au anunțat până în acest moment existența unor victime în stare critică, însă imaginile de la fața locului arată vagoane avariate serios și un important dispozitiv de salvare mobilizat în centrul orașului.

Cauza exactă a accidentului nu este încă cunoscută. Poliția germană a anunțat deschiderea unei anchete pentru a stabili împrejurările în care cele două tramvaie au ajuns să se ciocnească frontal.

Anchetatorii analizează mai multe ipoteze, inclusiv o posibilă eroare umană, probleme de semnalizare sau o defecțiune tehnică a sistemului de control al traficului.

Circulația în zonă a fost perturbată ore întregi, iar mai multe linii de transport public au fost deviate.

Accidentul din Düsseldorf readuce în atenție o serie de incidente feroviare și de transport urban produse în ultimii ani în Germania, unele dintre ele soldate cu morți și zeci de răniți.

Unul dintre cele mai grave accidente recente a avut loc în februarie 2022, în landul Bavaria, când două trenuri regionale s-au ciocnit în apropiere de München. În acel caz, o persoană și-a pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite. Ancheta a indicat ulterior posibile erori de comunicare și probleme operaționale.

Tot în 2022, în orașul Freiburg, un tramvai și un autobuz s-au ciocnit într-o intersecție, provocând rănirea mai multor pasageri și blocarea traficului urban pentru ore întregi.

