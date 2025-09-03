Live TV

Video Accident grav în Lisabona: cel puțin 3 morți și zeci de răniți, după ce un funicular a deraiat

a tram or streetcar in a city and urban transport in lisboa
Peste 20 de victime, după ce un funicular a deraiat, în capitala Portugaliei. Sursa: Profimedia

Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat, miercuri, în capitala Portugaliei, iar până în prezent sunt cel puţin 20 de victime, dintre care trei morţi, informează Reuters, care citează un bilanţ al echipelor de salvare.

Imaginile filmate la faţa locului arată funicularul, similar unui tramvai şi foarte popular în rândul turiştilor, care transporta persoane pe un deal din capitala portugheză, complet distrus. „Ceea ce putem spune în acest moment este că există mai multe victime”, a declarat, pentru Reuters, Paulo Sousa, şeful echipei de pompieri din Lisabona.

Potrivit presei locale, tragedia s-a produs în urma desprinderii unui cablu care asigura funcționarea mijlocului de transport.

Preşedintele Marcelo Rebelo de Sousa a deplâns tragicul accident într-o declaraţie, exprimându-şi speranţa că autorităţile vor stabili în curând cauzele accidentului.

Linia, inaugurată în 1885, leagă centrul oraşului Lisabona, în apropiere de Piaţa Restauradores, de Bairro Alto (Cartierul de Sus), renumit pentru viaţa sa de noapte vibrantă.

Funicularul este operat de compania municipală de transport public Carris.

Cele două vagoane ale sale sunt ataşate la capetele opuse ale unui cablu de transport, tracţiunea fiind asigurată de motoare electrice pe cele două vagoane. Se pare că maşina de la capătul liniei nu a fost avariată, însă CNN Portugal a declarat că pasagerii au fost nevoiţi să sară pe geamuri atunci când s-a produs incidentul.

