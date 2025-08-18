Live TV

Video Accident grav pe autostradă în Grecia, pe drumul spre Thassos: Trei oameni au murit carbonizați și alți doi sunt grav răniți

Data actualizării: Data publicării:
accident
Accident grav pe autostradă în Grecia, pe drumul spre Thassos. Foto: Captură video

Trei persoane au murit şi două au fost grav rănite într-un accident rutier produs luni, puţin după ora 11:00, pe autostrada Egnatia, în nordul Greciei, anunţă ekathimerini.com, citat de News.ro. Acesta este unul dintre traseele utilizate de cei care vor să ajungă în portul Keramoti pentru a lua feribotul către Thassos, insulă preferată de români.

Accidentul a avut loc în apropiere de punctul de taxare Iasmos, între oraşele Komotini şi Xanthi, când un camion a intrat în coliziune cu două autoturisme, care au luat foc imediat, incendiul extinzându-se la vegetaţia din zonă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit primelor informaţii, trei dintre cei patru pasageri aflaţi într-una dintre maşini au murit carbonizați, în timp ce şoferul camionului şi al patrulea pasager au fost grav răniţi şi transportaţi la spitalul din Xanthi.

Şi cei patru pasageri din a doua maşină, care au suferit doar răni minore, au fost transportaţi la spital.

„Din cauza unui accident rutier pe autostrada Egnatia, între Iasmos şi Xanthi, circulaţia tuturor vehiculelor pe ruta Komotini-Xanthi este interzisă temporar şi se va efectua prin reţeaua naţională pe ruta Komotini-Porto Lagos-Xanthi. Şoferii sunt rugaţi să respecte instrucţiunile controlorilor de trafic”, a anunţat Poliţia.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
profimedia-1011858694
3
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
Geoffrey Hinton
4
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
Donald Trump. Foto: Profimedia
5
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România
Digi Sport
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Noi modificări la proiectul legat de Pilonul II de pensii. Cum arată...
Kiev, Ukraine. 16th Aug, 2025. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, listens during a conference call with U.S President Donald Trump and European partners following the Alaska Summit at the Mariinskyi Palace, August 16, 2025 in Kiev, Ukraine. Credit:
„Rusia atacă în mod cinic Ucraina, pentru a umili eforturile...
sedinta guvern bolojan
Salarii și posturi reduse la ASF, ANRE și ANCOM. Șefii instituțiilor...
edl grindeanu asumare acum_00066
PSD a anunțat că va propune un „pachet de relansare economică”...
Ultimele știri
Un bărbat din Anchorage a primit, în timpul summitului din Alaska, o motocicletă nouă cadou de la Vladimir Putin
Rusia revine la barter pentru prima dată după destrămarea URSS. Cum încearcă Putin să țină economia funcțională
Silvicultorii cer retragerea proiectului care vizează reorganizarea Romsilva şi anunţă un nou protest
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Khat
Grecii anunță o captură record de khat pe aeroportul din Atena. Cât valorează și ce este acest drog
valea-oltului 2
Trafic blocat pe Valea Oltului: accident cu patru răniți în zona Câineni
photo-collage.png - 2025-08-16T191203.839
Incendiile de vegetație devastează sudul Europei. Peste 150.000 de hectare arse în Spania, evacuări masive în Grecia
accident
Un copil de 2 ani a murit după ce a fost lovit de mașina condusă chiar de tatăl său
grecia
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Grecia
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model a renunțat la carieră pentru a trăi în deșert. Ce surpriză i-a rezervat viața: „Am o misiune pe...
Cancan
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a...
Fanatik.ro
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”
Adevărul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playtech
Intabulare teren în cazul în care moştenitorii sunt decedaţi. Cum procedează copiii pentru succesiune
Digi FM
Cornel Dinu, măcinat de depresie: "Îmi aştept sfârşitul. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit...
Digi Sport
Primarul Capitalei, revoltat: "Dă-ți demisia, să vină altul!" / "Asta e rușinea Bucureștiului!"
Pro FM
Alina Eremia, noi imagini și declarații după nunta cu Edi Barbu: „Nu-mi încap în piele de fericire, a fost...
Film Now
Helen Mirren nu este un fan al francizei James Bond, dar ea și Pierce Brosnan au aceeași viziune despre...
Adevarul
Cea mai penibilă revoluție din istoria românilor. L-a inspirat pe Caragiale și a devenit subiect de bancuri
Newsweek
Aceasta e metoda prin care dublezi banii la pensie. Cum poți primi un „bonus” de 5.000 euro?
Digi FM
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri despre relația cu Felix: "Stăpâneam arta de a nu da doi bani pe ce cred...
Digi World
Legătura dintre Covid-19 şi bolile respiratorii. Cum ajută vaccinarea. Noi observații ale cercetătorilor
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Russell Crowe rupe tăcerea la 20 de ani de la incidentul din New York în urma căruia a fost arestat pentru...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile