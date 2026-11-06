Un accident de autobuz s-a produs vineri dimineață în estul Franței, în apropierea Elveției, soldat cu „mai multe victime”, au declarat autoritățile locale, relatează Reuters. La fața locului a fost mobilizat un elicopter, iar primarul din orașul Lent a susținut că două persoane se aflau în stop cardiac.

ACTUALIZARE 11.55: Serviciile de urgență se află la fața locului, iar un elicopter a fost mobilizat pentru a transporta victimele cu leziuni grave la un spital specializat, conform BBC.

Primarul Yves Cristin a declarat presei franceze că două persoane se aflau în stop cardiac.

Știrea inițială: Incidentul a avut loc în orașul Lent, situat la nord-est de Lyon, la aproximativ 55 km de granița cu Elveția, conform BBC.

Primarul orașului, Yves Cristin, a declarat presei franceze că autobuzul „a ieșit de pe șosea și a lovit un copac din șanț”, în timp ce prefectura din Ain și ministrul Educației au afirmat că există „mai multe victime”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul Educației, Edouard Geffray, a declarat că în accident a fost implicat un autobuz despre care se crede că transporta elevi. Prefectura locală a precizat că în coliziune a fost implicat un autobuz interurban.

Geffray le-a spus reporterilor că gândurile sale sunt alături de „elevii implicați în accident” și că este „întotdeauna dificil când copiii noștri sunt victime ale unor accidente de această natură”.

BFM TV a difuzat o imagine cu un autobuz albastru și alb înclinat într-un șanț de pe marginea drumului, în timp ce o mulțime de oameni stătea în jurul acestuia.

Postul de televiziune a raportat două victime, însă un purtător de cuvânt al agenției de protecție civilă a declarat postului de televiziune că nu poate confirma decesele. De asemenea, prefectura a declarat agenției Reuters că nu poate confirma niciun deces.

Ministrul transporturilor, Philippe Tabarot, a declarat că se îndrepta spre locul incidentului.

Citește și:

Aproape 600.000 de oameni au ieșit în stradă în Franța: cea mai mare participare de la începutul valului de proteste

Alte două amenințări cu bombă la bordul unor avioane, la Otopeni. UE activează un mecanism critic pentru securitatea aviației

Editor : A.M.G.