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Accident neobișnuit la Tallinn: un robot de livrări a provocat un accident cu un autobuz şi a „fugit” de la locul faptei

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Tallinn, Estonia, 27th Aug 2026. A food delivery robot drives down a footpath in the city centre. Pedestrians get out of its path, then stop to look at the unmanned ground vehicle. The visibly scuffed robot is branded Bolt and Starship. Credit: Alex McDon
Robot Starship. Foto: Profimedia
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Mai multe persoane au fost rănite într-un accident rutier neobișnuit în Estonia. În capitala Tallinn, o coliziune a avut loc la o intersecție între un autobuz și un robot autonom de livrări, a relatat, miercuri, presa estoniană, citată de DPA.

Se pare că micul vehicul de livrare nu a oprit la semaforul roșu, luni, și a intrat în intersecție, potrivit relatărilor colectate de Tallinn Transport (TLT), care a postat o înregistrare video a accidentului pe rețelele sociale.

Pentru a evita o coliziune, șoferul autobuzului a frânat brusc, provocând căderea mai multor pasageri care se aflau în autobuz. Circa nouă persoane au fost rănite, a declarat compania de transport.

Robotul de livrare, pe de altă parte, a fost aruncat peste drum - și ulterior a părăsit locul accidentului. 

„Robotul a fugit, dacă se poate spune așa. Pur și simplu a plecat după coliziune”, a declarat Andrei Novikov, membru al consiliului de administrație TLT, pentru Radio Estonia.

Pepe Aaviksoo, de la producătorul de roboți de livrare Starship Technologies, a declarat că firma a contactat poliția și a lansat o anchetă internă pentru a stabili circumstanțele exacte.

„Este extrem de regretabil că s-a produs un astfel de accident”, a declarat Aaviksoo, adăugând că siguranța este prioritatea principală a companiei.

Roboții Starship pot transporta până la 15 kilograme pe o distanță de 5 kilometri. În Estonia, aceștia operează complet autonom pe trotuare pentru a livra alimente, mese sau colete. Vehiculul folosește mai multe camere pentru a monitoriza împrejurimile.

Ultima coliziune raportată între un robot de livrare și un autobuz a avut loc în aprilie 2020.

Editor : Ș.R.

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