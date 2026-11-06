Parchetul European a deschis o anchetă pentru a identifica eventuale fraude în utilizarea fondurilor europene destinate renovării liniei feroviare de mare viteză Madrid-Sevilla, locul unui accident care a provocat 69 de morţi săptămâna trecută, a anunţat vineri EPPO.

O anchetă similară, referitoare la aceeaşi linie a reţelei feroviare spaniole, fusese deja deschisă în martie, după un alt accident care a provocat 46 de morţi în Andaluzia, reaminteşte Parchetul European, notează News.ro.

„Astăzi, Parchetul Public European (EPPO) din Madrid (Spania) desfăşoară măsuri de anchetă la Administraţia Infrastructurii Feroviare (ADIF), Agenţia de Stat pentru Siguranţa Feroviară (AESF) şi Curtea de Conturi din Spania. Aceasta survine în urma deschiderii unei anchete privind o posibilă fraudă care afectează fondurile UE alocate renovării şi modernizării sistemelor de siguranţă, semnalizare şi comunicaţii de pe linia feroviară de mare viteză Madrid – Sevilla, pe care a avut loc tragicul accident din 28 octombrie 2026, în apropiere de Urda, în provincia Toledo”, anunţă EPPO, vineri, într-un comunicat.

Ancheta, susţinută de Unitatea Centrală Operaţională a Gărzii Civile din Spania (Unidad Central Operativa – UCO), a fost deschisă din proprie iniţiativă a EPPO (ex officio), precizează instituţia.

Această confirmare excepţională vine ca urmare a interesului public ridicat, iar în această etapă nu vor fi făcute publice alte detalii, arată comunicatul.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de anchetarea, urmărirea penală şi trimiterea în judecată a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

Editor : B.E.