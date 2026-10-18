Live TV

„Acoperișul Europei” a pierdut peste un metru din înălțime într-un an. „În unele locuri traversăm un pârâu în loc de un ghețar”

Data actualizării: Data publicării:
avalansa in masivul Mont-Blanc
Avalanșă în masivul Mont-Blanc. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cel mai înalt vârf montan din Europa s-a micșorat cu peste un metru anul trecut. Vârful Mont Blanc din Franța se ridică acum la 4.807,47 metri deasupra nivelului mării, a anunțat miercuri o echipă de geometri, ceea ce înseamnă că „acoperișul Europei” este cu 1,29 metri mai jos decât în 2025, relatează The Guardian.

Muntele are o înălțime de aproximativ 4.792 de metri, însă vârful său se modifică constant, pe măsură ce căldura, vântul și precipitațiile modifică grosimea stratului de zăpadă și gheață de la vârf. Înălțimea înregistrată de oamenii de știință în timpul unei expediții desfășurate luna trecută a fost cu 1,88 metri mai mare decât cea din 2023, când a atins cele mai scăzute niveluri din istoria recentă.

Geometrii autorizați din cadrul Union Nationale des Geometres-Experts (UNGE) și al Ordre des Geometres-Experts, care au monitorizat în mod regulat vârful încă din 2001, au folosit tehnologie satelitară de precizie pentru a măsura muntele și drone pentru a crea un model detaliat al calotei de zăpadă și gheață.

Datele arată că vârful s-a redus cu 3,43 metri față de cota maximă de 4.810,90 metri înregistrată în 2007.

Experții au avertizat că nu trebuie să se facă o legătură între fluctuațiile de altitudine de la un an la altul și topirea rapidă a ghețarilor alpini cauzată de poluarea generată de combustibilii fosili.

„În ceea ce privește masa de gheață, este esențial să se facă distincția între modificările altitudinii suprafeței și modificările volumului total sau ale masei de gheață”, a declarat un purtător de cuvânt al UNGE. „O creștere a altitudinii vârfului nu înseamnă neapărat că muntele a câștigat în masă de gheață și nici nu contrazice retragerea documentată a ghețarilor alpini”.

Schimbările climatice au contribuit la cea mai călduroasă vară înregistrată vreodată în Europa de Vest în acest an, provocând ravagii în regiunile alpine și topirea ghețarilor într-un ritm amețitor. La începutul acestei luni, glaciologii elvețieni au avertizat asupra unei „explozii a ritmului de topire” după ce au confirmat că o cincime din gheața țării s-a pierdut în ultimii cinci ani, iar 5,5% din volum s-a pierdut între 2025 și 2026.

Jean des Garets, președintele Camerei departamentale a geometrilor in Haute-Savoie și conducătorul expediției pe Mont Blanc, a declarat că tendința de încălzire poate fi observată cu ochiul liber în restul masivului alpin, dar că „deocamdată, schimbările climatice nu par să aibă același impact la altitudini de peste 4.000 de metri”.

„Când urcăm, trecem pe lângă cabana Brigade Blanche, înainte de ghețarul Tete-Rousse”, a declarat el într-un interviu difuzat miercuri de postul de televiziune francez TF1. „Am observat că ghețarul s-a retras. S-a topit, literalmente, sub ochii noștri, iar acum, în unele locuri, traversăm un pârâu în loc de un ghețar”.

Citește și:

„Risc existențial”: Coșmarul climatic care pândește Europa în Atlantic. Guvernele se pregătesc pentru un posibil colaps al curenților

Viața a milioane de oameni din Himalaya, care trăiesc sub nivelul lacurilor glaciare, în pericol din cauza topirii ghețarilor (raport)

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steffen Skjottelvik cu sania trasă de câini / urși polari în Canada, Hudson Bay
1
Finalul tragic al unei călătorii de trei ani prin sălbăticia Canadei. Un aventurier s-a...
luca niculescu inquam george calin
2
Luca Niculescu, despre propunerea lui Marian Neacșu la MAI, în ciuda condamnării penale...
Hanz von Foerster / mulțime de oameni la un concert
3
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii...
calin georgescu inquam george calin
4
Cum a motivat judecătorul de la Tribunalul București decizia de a-l plasa pe Călin...
Viteza maximă în localitate. Inquam Photos Cornel Putan
5
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la...
Guvernul mai bagă încă 8.500.000 de euro! Cum arată acum cea mai mare Sală Polivalentă din România
Digi Sport
Guvernul mai bagă încă 8.500.000 de euro! Cum arată acum cea mai mare Sală Polivalentă din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Protests are taking place in Paris on October 17
„Parcă am fi trecut printr-un război”. Mărturiile francezilor după jafurile și incendierile din stradă
Protests are taking place in Paris on October 17
Parisul, după o noapte de violențe: mașini incendiate, vitrine sparte și aproape 1.800 de arestări. Macron se va adresa francezilor
Manifestation du 17 octobre: Marche des Gilets jaunes, jeunesse et travailleurs
Unul dintre organizatorii protestelor din Franța îndeamnă la o gravă generală la 5 noiembrie
Incendiul catastrofal de la Primăria din Limoges. Foto Profimedia
„O catastrofă pentru patrimoniu”: Primăria din Limoges, distrusă în urma violențelor din Franța, soldate cu 1.800 de arestări
Milan: Damage caused by clashes between protesters and police during the "Italia in Piazza" demonstration against the high cost of living in the city center
„Orașe transformate în câmpuri de luptă”. Ca în Franța, Guvernul italian se confruntă cu consecințele crizelor internaționale
Recomandările redacţiei
luca niculescu inquam george calin
Luca Niculescu după întâlnirea cu miniştrii nominalizaţi: „Nu ne...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Bolojan, criticat în ședința PNL de tabăra Veștea: De la „Ideea e...
volodimir zelenski si peter magyar
Ungaria este pregătită să permită tranzitul cerealelor ucrainene...
2026-10-08-4831
Luca Niculescu s-a întâlnit cu miniștrii propuși la Vila Lac
Ultimele știri
CSM Bucureşti, eşec pe teren propriu cu ultima clasată în grupa A din Liga Campionilor la handbal feminin, Sola HK
Iranul cere SUA să accepte propunerea de redeschidere a Strâmtorii Ormuz în termen de şapte zile
Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de exerciții fizice moderate (studiu)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sheryl Crow, despre Armstrong: Ne-am despărțit în săptămâna când am aflat că am cancer. Apoi am auzit că...
Cancan
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Fanatik.ro
Se pregătește mega filmul cu Mircea Lucescu! Filmări de urgență la Hunedoara. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Dialogul genial pe care l-a avut Alex Dobre cu idolul Cristiano Ronaldo: „I-am spus că îmi fac părul ca el!”...
Adevărul
Cum au ajuns femeile din cercul lui Donald Trump să fie comparate cu extratereştrii. „Nici nu mai arată ca o...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cine a plătit tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău. Cum a reușit fotomodelul să acopere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Totti a crezut că moare! Ce l-a pus doctorul să facă noaptea a schimbat totul: "Ca Iisus pe cruce?"
Pro FM
Amy Winehouse, mărturisire cutremurătoare cu 4 ani înainte de moarte. Care era cea mai mare teamă a artistei
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Scarlett Johansson, despre „chimia excelentă” cu Sam Rockwell: „O, îl iubesc. Este unul dintre actorii mei...
Adevarul
Casa construită de o femeie din răzbunare, după divorț: are doar 1,4 m lățime și valorează 745.000 de dolari
Newsweek
Are pensie minimă de 1.281 lei după 23 de muncă. Un pensionar cu 15 ani munciți ia aceiași sumă. De ce?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Momentul când două păsări se bat pe un pește. Imaginile surprinse în India au făcut înconjurul lumii
Film Now
Reacția actriței Sandra Huller după ce a jucat cu Tom Cruise: „Tot ce a învățat în 46 de ani de carieră e în...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro