„Acoperișul Europei” a pierdut peste un metru din înălțime într-un an. „În unele locuri traversăm un pârâu în loc de un ghețar”

Cel mai înalt vârf montan din Europa s-a micșorat cu peste un metru anul trecut. Vârful Mont Blanc din Franța se ridică acum la 4.807,47 metri deasupra nivelului mării, a anunțat miercuri o echipă de geometri, ceea ce înseamnă că „acoperișul Europei” este cu 1,29 metri mai jos decât în 2025, relatează The Guardian.

Muntele are o înălțime de aproximativ 4.792 de metri, însă vârful său se modifică constant, pe măsură ce căldura, vântul și precipitațiile modifică grosimea stratului de zăpadă și gheață de la vârf. Înălțimea înregistrată de oamenii de știință în timpul unei expediții desfășurate luna trecută a fost cu 1,88 metri mai mare decât cea din 2023, când a atins cele mai scăzute niveluri din istoria recentă.

Geometrii autorizați din cadrul Union Nationale des Geometres-Experts (UNGE) și al Ordre des Geometres-Experts, care au monitorizat în mod regulat vârful încă din 2001, au folosit tehnologie satelitară de precizie pentru a măsura muntele și drone pentru a crea un model detaliat al calotei de zăpadă și gheață.

Datele arată că vârful s-a redus cu 3,43 metri față de cota maximă de 4.810,90 metri înregistrată în 2007.

Experții au avertizat că nu trebuie să se facă o legătură între fluctuațiile de altitudine de la un an la altul și topirea rapidă a ghețarilor alpini cauzată de poluarea generată de combustibilii fosili.

„În ceea ce privește masa de gheață, este esențial să se facă distincția între modificările altitudinii suprafeței și modificările volumului total sau ale masei de gheață”, a declarat un purtător de cuvânt al UNGE. „O creștere a altitudinii vârfului nu înseamnă neapărat că muntele a câștigat în masă de gheață și nici nu contrazice retragerea documentată a ghețarilor alpini”.

Schimbările climatice au contribuit la cea mai călduroasă vară înregistrată vreodată în Europa de Vest în acest an, provocând ravagii în regiunile alpine și topirea ghețarilor într-un ritm amețitor. La începutul acestei luni, glaciologii elvețieni au avertizat asupra unei „explozii a ritmului de topire” după ce au confirmat că o cincime din gheața țării s-a pierdut în ultimii cinci ani, iar 5,5% din volum s-a pierdut între 2025 și 2026.

Jean des Garets, președintele Camerei departamentale a geometrilor in Haute-Savoie și conducătorul expediției pe Mont Blanc, a declarat că tendința de încălzire poate fi observată cu ochiul liber în restul masivului alpin, dar că „deocamdată, schimbările climatice nu par să aibă același impact la altitudini de peste 4.000 de metri”.

„Când urcăm, trecem pe lângă cabana Brigade Blanche, înainte de ghețarul Tete-Rousse”, a declarat el într-un interviu difuzat miercuri de postul de televiziune francez TF1. „Am observat că ghețarul s-a retras. S-a topit, literalmente, sub ochii noștri, iar acum, în unele locuri, traversăm un pârâu în loc de un ghețar”.

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Editor : A.M.G.