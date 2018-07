Acord important între SUA și UE. Ce schimburi comerciale au negociat Trump și Juncker

SUA şi UE au convenit să colaboreze pentru a avea zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii pentru bunurile industriale non-auto, conform declaraţiei comune date publicităţii după discuţiile dintre preşedintele SUA Donald Trump şi preşedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker.

Foto: Guliver/GettyImages

„Am convenit astăzi ca, înainte de toate, să acţionăm pentru zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii pentru mărfurile industriale non-auto. De asemenea, vom colabora pentru a reduce barierele şi a creşte schimburile comerciale în domeniul serviciilor, produselor chimice, farmaceutice, medicale, precum şi pentru soia”, se arată în documenul emis după întâlnirea Trump - Juncker, potrivit News.ro.

„Ne-am întâlnit astăzi în Washington, D.C. pentru a lansa o nouă etapă a relaţiilor dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană, o etapă a unei prietenii apropiate, a relaţiilor comerciale puternice în care ambele părţi să câştige, a unei mai bune colaborări pentru securitatea şi prosperitatea globală şi a unei lupte comune împotriva terorismului”, este formula cu care începe declaraţia comună a celor doi lideri.

Declaraţia consemnează că SUA şi UE au împreună 830 de milioane de cetăţeni şi reprezintă peste 50 la sută din Produsul Intern Brut la nivel global.

„Dacă ne unim eforturile, putem transforma planeta într-un loc mai bun, mai sigur şi mai prosper”, menţionează documentul.

Deja SUA şi UE au un nivel al schimburilor comerciale de un trilion de dolari, cea mai amplă relaţie economică din lume.

„Vrem să întărim această relaţie comercială în beneficiul cetăţenilor americani şi europeni”, consemnează documentul, adăugând că aceasta înseamnă deschiderea de noi pieţe pentru fermieri şi muncitori, creşterea investiţiilor şi va duce la o mai mare prosperitate atât în Statele Unite, cât şi în Uniunea Europeană şi va face relaţiile comerciale mai oneste şi bazate mai mult pe reciprocitate.

Conform declaraţiei comune, SUA şi UE au convenit ca Uniunea Europeană să importe mai mult gaz natural lichefiat din SUA.

Jean-Claude Juncker, preşedintele CE: „Am ajuns la un acord. Am identificat mai multe domenii în care putem lucra împreună. Vom lucra pentru obiectivul de zero tarife pentru produsele industriale. UE va construi mai multe terminale pentru importul de gaze naturale lichefiate din SUA. Aceste este un mesaj şi pentru alţii.”

Donald Trump, preşedintele SUA: „Vom lucra pentru reducerea barierelor şi creşterea comerţului în domeniul serviciilor, produselor chimice, farmaceutice şi medicale, cât şi comerţului cu soia. Soia este un domeniu important. Uniunea Europeană va începe aproape imediat să cumpere mai multă soia, este o piaţă incredibilă, să cumpere mai multă soia de la fermierii noştri.”

De asemenea, cele două părţi, au convenit că iniţieze un dialog mai strâns cu privre la standarde, pentru a facilita relaţiile comeriale, a reduce obstacolele birocratice şi a diminua costurile.

Un alt punct asupra căruia au convenit Donald Trump şi Jean Claude Juncker este asigurarea unei mai bune protecţii a companiilor americane şi europene în faţa practicilor comerciale neloiale la nivel global.

SUA şi UE vor acţiona, alături de alţi parteneri pentru a reforma Organizaţia Mondială a Comerţului şi pentru a soluţiona problema practicilor comerciale neloiale, inclusiv furtul de proprietate intelectuală, transferul forţat de tehnologie, subvenţiile din industrie, perturbările create de intreprinderile de stat, precum şi supraproducţia.

Pentru punerea în practică a agendei decise în urma întâlnirii Trump - Juncker, a fost instituit un Grup de Lucru Executiv format din consilieri din ambele părţi. De asemenea, acest grup va identifica măsuri pe termen scurt pentru facilitarea schimburilor comerciale şi pentru a evalua măsurile existente cu privire la tarife.

Totodată SUA şi UE îşi anunţă intenţia de a soluţiona problemele referitoare la taxele pentru importurile de oţel şi aluminiu, precum şi la taxele impuse ca ripostă la aceste măsuri.

