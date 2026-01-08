Acord între Guvernul de la Madrid şi Biserica Catolică spaniolă pentru despăgubirea victimelor violenţelor sexuale

Guvernul de stânga spaniol şi Biserica Catolică au semnat joi un acord pentru „achitarea unei datorii istorice” şi despăgubirea victimelor abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului, după ani de reticenţă şi opacitate din partea ierarhiei bisericeşti, transmite AFP.

Acest acord, parafat de ministrul Justiţiei şi de Conferinţa Episcopală Spaniolă (CES), prevede „reparaţii complete pentru victimele abuzurilor sexuale din cadrul Bisericii” care nu pot deschide căi de atac, în general din cauza termenului de prescripţie, a declarat ministerul într-un comunicat de presă, scrie Agerpres.

„Datorie morală istorică”

Acesta ne permite să „achităm o datorie morală istorică pe care o avem faţă de victimele abuzurilor”, a declarat ministrul Justiţiei, Felix Bolanos, într-o conferinţă de presă: „Timp de decenii, a existat tăcere, a existat muşamalizare şi daune morale care sunt adesea imposibil de compensat.”

Ministrul a specificat că reparaţiile vor fi finanţate de Biserică, care până acum refuzase să participe la un astfel de mecanism.

„Pentru noi, (acordul) constituie un alt pas pe calea pe care o parcurgem de ani de zile”, a declarat preşedintele CES, Luis Arguello, care a susţinut că Biserica a stabilit deja un mecanism intern pentru compensarea victimelor.

Cum funcționează sistemul

În cadrul noului sistem, victima va depune o plângere la avocatul poporului, care va propune reparaţii care pot fi „economice, morale, psihologice, restaurative sau chiar toate cele patru simultan”, a explicat Felix Bolanos.

Dacă victima sau Biserica nu acceptă această propunere, aceasta va fi examinată de o comisie mixtă compusă din reprezentanţi ai Bisericii, statului şi victimelor. Dacă nu se ajunge la un acord în această etapă, propunerea avocatului poporului va avea întâietate, a adăugat ministrul.

Poziția Vaticanului

Vaticanul a oferit impulsul necesar şi indispensabil pentru a ajunge la acest acord, a subliniat Felix Bolaros, menţionând că a discutat această chestiune cu Papa Francisc, decedat în aprilie 2025, şi cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin.

Confruntat cu inacţiunea Bisericii şi la cererea Parlamentului spaniol, avocatul poporului a pregătit un raport publicat în 2023, estimând că, din 1940, peste 200.000 de minori ar fi putut suferi abuzuri sexuale din partea clerului catolic, o cifră care ar ajunge la 400.000 dacă s-ar include şi abuzurile comise de laici în cadrul unor contexte religioase.

De cealaltă parte, Biserica a publicat propriul raport, care citează 1.057 de cazuri înregistrate în diferitele sale dieceze, dintre care 358 sunt fie confirmate, fie considerate probabile.

Editor : Sebastian Eduard