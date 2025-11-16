Live TV

Acord între Ucraina și Grecia privind o nouă rută de transport a gazelor. Volodimir Zelenski, mesaj de la Atena

volodimir zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanţarea importurilor de gaze naturale, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Independent.

„Începând de astăzi, am pregătit un acord privind gazele naturale pentru Ucraina”, a declarat Zelenski. „Aceasta va fi o altă rută pentru aprovizionarea cu gaze naturale - pentru a maximiza securitatea rutelor de import pentru Ucraina în timpul iernii”.

Anunţul vine la scurt timp după ce o sursă din cadrul Biroului Prezidenţial a declarat pentru Kyiv Independent pe 13 noiembrie că Zelenski va vizita Grecia pentru a semna un acord în domeniul energiei.

Kievul şi Atena au încheiat, de asemenea, acorduri privind finanţarea importurilor de gaze, a spus Zelenski. Acordul va asigura aproape 2 miliarde de euro (n.r. aproximativ 2,3 miliarde de dolari) necesari pentru a compensa pierderile din producţia de gaze a Ucrainei cauzate de atacurile ruseşti.

Guvernul ucrainean, aliaţii europeni şi băncile europene cooperează pentru a finanţa importurile de gaze, a declarat Zelenski.

Comisia Europeană, Norvegia, băncile ucrainene şi Statele Unite ale Americii colaborează, de asemenea, pentru a asigura finanţarea necesităţilor energetice ale Ucrainei.

Ucraina colaborează, de asemenea, cu partenerii polonezi pentru a încheia un contract pe termen lung cu Azerbaidjanul, a declarat Zelenski.

Din Grecia, președintele ucrainean va vizita Franţa, unde va discuta un acord de apărare pe 17 noiembrie, apoi se va îndrepta spre Spania. Acordul cu Franţa va „consolida semnificativ” capacităţile Ucrainei în materie de apărare aeriană şi aviaţie de luptă, a declarat Volodimir Zelenski.

Acordul privind gazul cu Grecia vine în contextul în care Rusia continuă să lovească oraşele şi infrastructura energetică ucraineană.

Editor : C.A.

