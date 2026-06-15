Acord provizoriu privind drepturile pasagerilor aerieni în UE. Parlamentul European anunță ce se schimbă pentru călători

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu privind actualizarea normelor referitoare la drepturile pasagerilor aerieni, într-o reformă care păstrează dreptul la despăgubiri pentru întârzierile de peste trei ore, introduce proceduri mai clare pentru solicitarea compensațiilor și extinde protecția acordată familiilor și persoanelor vulnerabile.

Acordul, susținut în unanimitate de delegația Parlamentului European din comitetul de conciliere, urmărește să ofere o protecție mai bună călătorilor afectați de întârzieri, anulări de zboruri sau refuzul îmbarcării și reprezintă prima actualizare majoră a legislației europene în domeniu din 2004, potrivit unui comunicat transmis luni.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a salutat compromisul obținut între instituțiile europene: „Parlamentul European a fost întotdeauna cel mai puternic susținător al drepturilor solide ale pasagerilor care utilizează transportul aerian. Acest acord va consolida drepturile pasagerilor aerieni din întreaga Europă și va aduce o mai mare transparență și previzibilitate atât pentru consumatori, cât și pentru companiile aeriene, fără a crea birocrație inutilă pentru industria noastră. Parlamentul a luptat din greu și a obținut călătorii mai echitabile și proceduri mai clare”.

Potrivit acordului, pasagerii își păstrează dreptul de a solicita despăgubiri în cazul în care un zbor întârzie mai mult de trei ore, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau li se refuză îmbarcarea. Nivelul compensațiilor va varia în funcție de distanța parcursă, de la 250 de euro pentru zborurile de până la 1.500 de kilometri, la 400 de euro pentru cele cuprinse între 1.500 și 3.500 de kilometri și până la 600 de euro pentru cursele mai lungi.

Companiile aeriene vor putea reduce despăgubirea cu 50% pentru cele mai lungi zboruri dacă oferă pasagerilor o redirecționare către destinația finală și dacă întârzierea la sosire nu depășește patru ore. În același timp, transportatorii vor putea evita plata compensațiilor atunci când întârzierea sau anularea este cauzată de circumstanțe extraordinare aflate în afara controlului lor, precum dezastre naturale, războaie, condiții meteorologice severe, pasageri indisciplinați sau greve ale furnizorilor de servicii de navigație aeriană ori de servicii la sol.

Ce obligații au companiile aeriene față de pasagerii blocați în aeroporturi

Noile reguli consolidează și obligațiile companiilor aeriene față de pasagerii rămași blocați în aeroporturi. Operatorii vor trebui să ofere băuturi răcoritoare la fiecare două ore de așteptare, o masă după trei ore și, dacă este necesar, cazare pentru maximum trei nopți în cazul întârzierilor prelungite.

Un alt element important al acordului vizează simplificarea procedurilor de rambursare și despăgubire. Companiile aeriene vor fi obligate să transmită pasagerilor instrucțiuni clare privind solicitarea compensațiilor în termen de patru zile de la finalizarea călătoriei. Pasagerii vor avea la dispoziție nouă luni pentru depunerea cererii, iar operatorii aerieni vor trebui să răspundă și să efectueze plata în cel mult 30 de zile sau să explice motivele pentru care despăgubirea nu poate fi acordată.

Parlamentul European a introdus și măsuri suplimentare pentru protejarea pasagerilor vulnerabili. Persoanele cu dizabilități și cele cu mobilitate redusă vor avea dreptul la despăgubiri, redirecționare și asistență dacă pierd zborul din cauza faptului că aeroportul nu le-a oferit ajutorul necesar pentru a ajunge la timp la poarta de îmbarcare.

De asemenea, companiile aeriene vor fi obligate să asigure, fără costuri suplimentare, locuri alăturate pentru copiii cu vârsta sub 14 ani și persoanele care îi însoțesc. Aceeași regulă se va aplica femeilor însărcinate și pasagerilor cu dizabilități sau mobilitate redusă.

Reguli noi privind tarifele

Acordul introduce și noi reguli privind transparența tarifelor. Pasagerii vor avea dreptul să transporte gratuit la bord un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, iar companiile aeriene, intermediarii și platformele de rezervare vor trebui să afișeze de la începutul procesului de cumpărare prețul biletului care include și un bagaj de mână. În același timp, transportatorii vor putea oferi variante mai ieftine pentru cei care aleg să călătorească fără bagaj de mână.

Noile norme prevăd și eliminarea unor costuri suplimentare considerate abuzive de către eurodeputați. Pasagerilor nu li se vor mai putea percepe taxe pentru corectarea greșelilor de ortografie din nume sau pentru obținerea unei versiuni tipărite a cărții de îmbarcare dacă au efectuat deja check-in-ul. În plus, aceștia vor avea dreptul să primească automat cartea de îmbarcare în format digital, fără obligația de a crea un cont sau de a utiliza o aplicație dedicată.

Vicepreședintele Comisiei pentru transport și turism din Parlamentul European, Virginijus Sinkevičius, a declarat că acordul reprezintă un pas important pentru protejarea călătorilor.

„Astăzi, Europa susține pasagerii aerieni. Am protejat drepturile pe care oamenii le au deja, am adăugat noi garanții și am adus o mai mare claritate pentru cazurile în care apar probleme. Parlamentul a fost clar încă din prima zi: am dorit să modernizăm normele, dar nu să îi lăsam pe pasageri să deconteze schimbările”, a afirmat acesta.

Raportorul dosarului, eurodeputatul bulgar Andrey Novakov, a susținut că noul compromis menține echilibrul între protecția consumatorilor și competitivitatea industriei aviatice. „Parlamentul European a promis pasagerilor că drepturile lor vor fi protejate. Și astăzi ne-am ținut promisiunea. Am luptat pentru oameni, nu pentru statistici. Pentru că în spatele fiecărei întârzieri și a fiecărei anulări există vieți reale”, a declarat Novakov.

Acordul trebuie acum aprobat formal de Parlamentul European și de Consiliul UE în cadrul celei de-a treia lecturi. Legislativul european intenționează să supună textul la vot în sesiunea plenară din luna iulie.

Editor : M.I.