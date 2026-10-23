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Acordul care le-ar permite tinerilor europeni să muncească și să studieze în Marea Britanie ar putea fi amânat. Motivul blocajului

Data publicării:
ue, marea britanie
Foto. Profimedia
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Acordul dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană privind mobilitatea tinerilor sub 30 de ani ar putea fi amânat cu șase luni, pe fondul divergențelor legate de numărul vizelor acordate, taxele universitare și accesul la sistemul public de sănătate britanic. Londra insistă asupra unui plafon de 50.000 de beneficiari anual, în timp ce unele state europene solicită creșterea acestuia până la 500.000 sau eliminarea completă a restricției, relatează The Guardian.

Plafoanele pentru acordarea vizelor, taxele universitare și contribuțiile la sistemul public de sănătate britanic rămân principalele obstacole înaintea negocierilor post-Brexit de luna viitoare.

Termenul-limită pentru încheierea unui acord privind mobilitatea tinerilor între Uniunea Europeană și Regatul Unit ar putea fi amânat cu șase luni, pentru a asigura succesul summitului din 20 noiembrie, dedicat relansării relațiilor bilaterale, au declarat diplomați europeni.

Ambasadorii statelor membre ale UE reuniți miercuri la Bruxelles au fost informați că autoritățile britanice continuă să insiste asupra menținerii taxelor universitare aplicate studenților internaționali, a unor plafoane pentru numărul de vize acordate și a unei contribuții suplimentare la sistemul public de sănătate (NHS) pentru studenții europeni.

Aceste divergențe alimentează temerile că summitul s-ar putea încheia fără rezultatele așteptate, tocmai în momentul în care premierul britanic promite să prezinte o nouă viziune asupra relației pe termen lung dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană.

Potrivit unor surse, Londra continuă să solicite limitarea la aproximativ 50.000 pe an a numărului de cetățeni europeni care ar putea intra în Regatul Unit pentru a munci, călători sau studia, în baza vizelor prevăzute de viitorul program de mobilitate pentru tineri, denumit Youth Experience Scheme (YES).

Unele state membre ale UE consideră că plafonul ar trebui să fie mult mai ridicat, de până la 500.000 de persoane anual, în timp ce altele susțin eliminarea completă a unei astfel de limite.

Guvernul britanic insistă, de asemenea, ca beneficiarii vizelor YES să achite contribuția de 1.035 de lire sterline la sistemul public de sănătate (NHS), destinată acoperirii eventualelor consultații medicale sau spitalizări. Cu toate acestea, potrivit informațiilor disponibile, a fost propusă o reducere de 25% a acestei contribuții.

Negocierile privind alte două dosare, respectiv un acord comercial pentru produsele alimentare și băuturi și integrarea sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii, sunt aproape finalizate. În schimb, pozițiile privind mobilitatea tinerilor rămân divergente.

Sursele afirmă că părțile sunt aproape de un acord asupra solicitărilor formulate de Uniunea Națională a Fermierilor din Regatul Unit (NFU). Acestea vizează posibilitatea ca produsele agricole cultivate cu ajutorul unor fungicide care nu au fost încă autorizate în UE să poată fi comercializate pe piața europeană, în baza unui mecanism tranzitoriu inclus în acordul sanitar și fitosanitar.

„Multe state membre au fost în favoarea menținerii celor trei dosare împreună, fără fragmentarea agendei, însă altele consideră că separarea lor este acceptabilă. Deocamdată, nu există un acord privind abordarea care ar trebui adoptată”, a declarat un diplomat.

Programul reciproc de mobilitate, conceput pentru a le permite tinerilor sub 30 de ani din Regatul Unit și Uniunea Europeană să muncească, să călătorească sau să studieze pe teritoriul celeilalte părți, rămâne însă blocat.

Discuțiile privind un al patrulea dosar, reintegrarea Regatului Unit în piața energetică a UE, vor continua, așa cum era de așteptat, și după 20 noiembrie.

Este nevoie de mai mult timp pentru soluționarea unor obstacole importante apărute în negocieri, printre care normele privind ajutoarele de stat și mecanismele de supraveghere, inclusiv un eventual rol al Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Taxele universitare rămân însă cea mai dificilă problemă. Universitățile britanice exercită presiuni asupra guvernului laburist pentru a menține taxele integrale percepute studenților internaționali și în cazul cetățenilor europeni. La Universitatea Oxford, acestea pot ajunge până la 69.190 de lire sterline pe an.

Editor : Ș.A.

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