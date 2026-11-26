Noul acord dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană, încheiat în cadrul demersului premierului Andy Burnham de relansare a relațiilor post-Brexit, conține o clauză care permite oricăreia dintre părți să îl denunțe. Totuși, dacă acest lucru se întâmplă în primii 10 ani de la semnare, partea care se retrage va trebui să suporte costurile rezonabile și proporționale pentru restabilirea controalelor la frontieră. Prevederea a fost confirmată de guvernul britanic, în contextul în care opoziția conservatoare și formațiunea Reform UK amenință că vor anula acordurile dacă ajung la putere, anunță France24.

Burnham a readus în prim-plan „războaiele Brexitului”, care au dominat politica britanică după victoria la limită a taberei pro-ieșire la referendumul din 2016. Premierul a sugerat inclusiv că Marea Britanie ar putea solicita, într-o zi, revenirea în Uniunea Europeană.

Premierul britanic și oficiali de rang înalt ai UE au semnat, pe 20 noiembrie, la Bruxelles, trei acorduri menite să îmbunătățească pe termen scurt relațiile dintre cele două părți după Brexit, amânând pentru o etapă ulterioară deciziile privind viitorul parteneriatului.

Printre acestea se numără acordul sanitar și fitosanitar (SPS), despre care guvernul britanic susține că ar putea aduce economiei naționale beneficii de 5,1 miliarde de lire sterline (6,7 miliarde de dolari), prin reducerea birocrației pentru exporturile de alimente și băuturi, după intrarea sa în vigoare, în 2028.

Textul juridic al acordului, publicat joi, prevede că, dacă una dintre părți îl denunță în primii 10 ani de la semnare, aceasta va trebui să suporte „costuri rezonabile și proporționale” pentru restabilirea infrastructurii de control la frontieră, care urmează să fie eliminată în baza înțelegerii.

„Această clauză de denunțare este o practică standard în tratatele internaționale și se aplică în mod egal ambelor părți, inclusiv UE”, a declarat purtătorul de cuvânt adjunct al premierului Burnham.

Dacă cele două părți nu vor reuși să ajungă la un acord asupra cuantumului acestor costuri, disputa va fi înaintată unui tribunal internațional, au precizat oficialii britanici.

Un diplomat european a declarat pentru AFP că această clauză reciprocă „oferă stabilitatea necesară pentru ca acordul să își producă efectele benefice”.

La rândul său, Charles Grant, directorul think-tankului Center for European Reform, a apreciat că prevederea este „logică” din perspectiva UE, având în vedere dezbaterile din Marea Britanie privind viitoarele relații cu Bruxelles-ul.

„Este o poliță de asigurare”, a declarat acesta pentru AFP.

Ce prevăd celelalte acorduri dintre Londra și Bruxelles

În cadrul summitului de vineri au fost convenite și măsuri pentru interconectarea sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii ale celor două părți, precum și pentru facilitarea accesului tinerilor la oportunități de studiu și de muncă de ambele părți ale Canalului Mânecii.

Joi, guvernul condus de Burnham a prezentat oficial în Parlament legislația necesară pentru punerea în aplicare a acordurilor privind comerțul și energia electrică.

Partidul Laburist a confirmat că parlamentarii vor putea dezbate pentru prima dată aceste acorduri pe 7 decembrie, urmând ca ulterior să aibă loc un vot.

Opoziția britanică amenință că va anula acordurile

Proiectul de lege privind parteneriatul cu UE, pe care guvernul îl promovează și sub denumirea de proiect de lege pentru „reducerea costurilor”, va fi aproape sigur aprobat de Camera Comunelor, unde Partidul Laburist deține o majoritate solidă.

Actul normativ va presupune alinierea legislației britanice la normele europene în sectoarele vizate de acorduri, proces cunoscut sub denumirea de „aliniere dinamică”.

Partidul Conservator și Reform UK susțin că, prin această măsură, Marea Britanie va ajunge să preia pur și simplu regulile stabilite la Bruxelles, fără să aibă un cuvânt de spus în adoptarea lor.

Acordul prevede că Uniunea Europeană se va consulta „în mod informal” cu experții britanici în etapa elaborării legislației, însă Regatul Unit nu va avea drept de vot.

De asemenea, Marea Britanie va trebui să plătească o „taxă de participare” pentru a beneficia de eliminarea controalelor la frontieră asupra produselor agricole.

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Liderul Reform UK, Nigel Farage, a declarat săptămâna aceasta că va „abroga” noul acord, în timp ce lidera conservatorilor, Kemi Badenoch, a afirmat joi că nu susține demersul premierului Burnham.

Guvernul britanic susține că interconectarea piețelor de carbon ale celor două părți va scuti exporturile britanice, în valoare de 6,5 miliarde de lire sterline (8,1 miliarde de dolari), de taxele europene aplicate emisiilor de carbon la frontieră.

Londra și Bruxelles-ul și-au acordat încă șase luni pentru a ajunge la un acord privind reducerea taxelor de școlarizare pentru studenții din UE care urmează cursuri în Marea Britanie, una dintre solicitările importante ale blocului comunitar.

Andy Burnham nu exclude revenirea Marii Britanii în UE

Burnham, care a declarat anterior că și-ar dori ca Marea Britanie să redevină membră a Uniunii Europene în timpul vieții sale, a promis că va prezenta mai multe scenarii pentru viitorul relației cu blocul comunitar.

Opțiunile ar urma să varieze de la menținerea actualei situații până la aderarea la uniunea vamală sau revenirea în UE ca stat membru cu drepturi depline.

Premierul a promis că va face publice aceste variante după un an de „schimburi informale de idei” cu reprezentanții Uniunii Europene.

În această săptămână, el a subliniat însă că o revenire în UE fără organizarea unui referendum ar fi „de neconceput”.

Mai mulți foști premieri conservatori, printre care Rishi Sunak, Boris Johnson, Theresa May și David Cameron, au avertizat împotriva redeschiderii unei dezbateri care a divizat profund societatea britanică.

Editor : C.A.