Acordul UE - China stârnește temeri că Bruxelles-ul va adopta o atitudine mai conciliantă față de Beijing: „Nu este sfârșitul poveștii”

După patru luni de negocieri, Bruxelles-ul și Beijingul au ajuns vineri la un acord, în temeiul căruia China a acceptat să-și reducă exporturile de autoturisme hibride către UE și să relaxeze restricțiile privind acordarea licențelor pentru pământuri rare, notează Euronews.

Comisia Europeană a prezentat acordul ca fiind prima etapă a negocierilor demarate în iunie în vederea reechilibrării relațiilor comerciale. UE înregistrează un deficit comercial de peste 1 miliard de euro pe zi față de China, ale cărei exporturi exercită o presiune din ce în ce mai mare asupra industriei europene.

Acordul vine la doar o săptămână după ce președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au solicitat crearea unui nou instrument de apărare comercială al UE pentru a contracara distorsiunile economice din străinătate, care ar putea include măsuri de restricționare a accesului pe piața europeană.

Însă, având în vedere că liderii UE urmează să discute despre China în cadrul summitului din această săptămână, la Bruxelles există îngrijorări că acest acord ar putea diminua caracterul urgent al eforturilor de elaborare a unor măsuri comerciale mai stricte.

„Este o înțelegere destul de bună, dar mă tem că ar putea duce la o atitudine mai relaxată în cadrul Consiliului European”, a declarat pentru Euronews un oficial al UE, care a dorit să rămână anonim. „Dacă e să spunem ceva, acordul arată că, atunci când UE își arată forța, aceasta are un efect”.

Acordul încheiat vineri pare să fi schimbat tonul dezbaterii dintre statele membre, atenuând amenințarea imediată a unei escaladări a războiului comercial cu Beijingul. Acest risc s-a accentuat după ce scrisoarea comună a Parisului și Berlinului a evidențiat un grad neobișnuit de convergență între cele două mari economii ale UE cu privire la necesitatea de a face față practicilor comerciale ale Chinei – o poziție care ar fi fost greu de imaginat cu doar câteva luni în urmă.

Spania, care, la fel ca Germania, a adoptat în mod tradițional o abordare mai conciliantă față de Beijing, se confruntă cu alegeri anticipate în noiembrie.

Acordul oferă, de asemenea, o pauză pentru Merz și pentru industria auto germană, care se confruntă cu o concurență acerbă din partea producătorilor chinezi.

Conform acordului, UE va introduce cote specifice fiecărei țări, care vor permite introducerea pe piața europeană a 350.000 de autoturisme hibride chinezești pe an, pe o perioadă de patru ani, cu o rată fixă de ajustare anuală de 6%.

„Asta va reduce cu mai mult de jumătate exporturile actuale către UE, care, potrivit estimărilor noastre, ar putea ajunge la 800.000 de unități în 2026”, a declarat un al doilea oficial al UE.

Potrivit Aliciei Garcia-Herrero, expertă la Bruegel, un think tank cu sediul la Bruxelles, Merz se află într-o poziție slabă pentru a respinge acordul.

„Va trage de timp când va fi vorba de noi măsuri, deoarece Germania va prefera să profite de acest avantaj, întrucât acordul va reduce concurența”.

„Avem la dispoziție o mulțime de instrumente”

Acordul ar putea constitui un model pentru combinarea presiunii comerciale cu diplomația, China făcând concesii înainte ca Bruxelles-ul să impună măsurile de protecție pe care le pregătea deja.

Exporturile de autoturisme din China către UE se ridică la aproximativ 15 miliarde de euro, o sumă modestă în comparație cu deficitul comercial bilateral de 360 de miliarde de euro al UE față de China.

De asemenea, UE a obținut liberalizarea tarifelor pentru piese auto, încălțăminte, înghețată și ulei de măsline, realizând economii de cel puțin 225 de milioane de euro la taxe vamale, potrivit Comisiei. Deși sunt binevenite, aceste concesii nu vor contribui prea mult la reducerea deficitului comercial mai amplu.

Maros Sefcovic, comisarul UE pentru comerț, urmează să aibă o videoconferință cu omologul său chinez în ianuarie, urmată de o nouă rundă de discuții politice în martie.

„Acordul de săptămâna trecută arată că chinezii încep acum să ia Europa în serios și își dau seama că este vorba de o problemă politică serioasă, nu doar de una economică”, a declarat Peter Chase, de la German Marshall Fund, pentru Euronews.

Chiar dacă liderii UE consideră că acordul este suficient de bun pentru moment, toate privirile sunt îndreptate către următorul capitol. „Nu este sfârșitul poveștii”, a declarat un diplomat al UE. Unii se tem că statele membre ar putea acum să lase garda jos.

Comisia le-a promis duminică ambasadorilor UE că va prezenta propuneri privind instrumentul solicitat de Macron și Merz, menit să ofere un răspuns sistematic la distorsiunile pieței, înainte de tradiționalul summit al UE din decembrie.

Mecanismul propus era deja în curs de analiză în cadrul unei revizuiri mai ample a setului de instrumente de apărare comercială al UE. Printre alte măsuri aflate în discuție se numără un instrument de diversificare menit să ajute întreprinderile să-și reducă dependența de furnizori unici de produse strategice, precum și un mecanism de solidaritate destinat să sprijine statele membre care se confruntă cu măsuri de retorsiune comercială.

Cu toate acestea, unii se tem că, odată ce au obținut concesii, statele membre ar putea da înapoi și ar putea refuza să acorde mandatul politic ferm necesar pentru a continua lucrul la aceste instrumente.

„Chinezii au înțeles foarte bine mesajul. Vor să colaboreze cu noi în această privință. Dar, întrucât s-a dovedit că strategia a funcționat, trebuie să menținem în continuare această opțiune pe masă”, a declarat primul oficial al UE.

Alți membri ai Comisiei susțin că Bruxelles-ul dispune deja de competențe considerabile, printre care se numără instrumentul anti-coerciție, care nu a fost încă utilizat, precum și măsurile antidumping și controlul investițiilor.

„Avem la dispoziție o mulțime de instrumente”, a spus al doilea oficial al UE. „Dar, ca întotdeauna, putem face mai mult și putem fi mai buni. Și cred că aceasta va fi tema discuțiilor care vor avea loc săptămâna aceasta”.

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Editor : A.M.G.