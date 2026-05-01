Live TV

Acordul UE-Mercosur a intrat în vigoare. Von der Leyen: „Beneficiile sunt reale şi vizibile”

Data publicării:
Presidente Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia Images

Acordul dintre Uniunea Europeană şi Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay) a intrat în vigoare provizoriu vineri, creând o piaţă de 700 de milioane de locuitori în care peste 90% din tarifele actuale vor fi liberalizate, unele imediat.

Bruxelles-ul estimează că acordul va permite o creştere cu 39% a exporturilor europene către ţările Mercosur până în 2040, ajungând la 50 de miliarde de euro, potrivit Agerpres.

„Astăzi, acordul UE-Mercosur începe să fie aplicat provizoriu. Beneficiile sunt reale şi vizibile de acum înainte. Tarifele încep să scadă. Companiile câştigă acces la noi pieţe. Investitorii au predictibilitatea de care au nevoie. Aplicarea provizorie va demonstra beneficiile tangibile ale acordului”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe reţelele sociale.

Pentru a marca intrarea în vigoare a acordului, Von der Leyen şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, organizează vineri o videoconferinţă cu liderii celor patru ţări latino-americane.

UE a convenit asupra unor măsuri de salvgardare pentru a proteja fermierii europeni de potenţiale prejudicii cauzate de intrarea în vigoare a acordului, între care posibilitatea suspendării temporare a preferinţelor tarifare pentru produse agroalimentare precum carnea de vită, puiul, zahărul, ouăle şi citricele.

Comisia Europeană va trebui să lanseze o investigaţie privind necesitatea unor măsuri de protecţie dacă importurile de produse sensibile precum carnea de pasăre, carnea de vită, ouăle, citricele şi zahărul cresc cu 5% peste media pe trei ani şi, în acelaşi timp, preţurile de import sunt cu 5% sub preţul UE.

Componenta comercială a acordului de asociere va intra în vigoare provizoriu vineri, în aşteptarea ratificării finale de către Parlamentul European, care a sesizat Curtea de Justiţie a UE cu privire la legalitatea pactului.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Bolojan, despre decizia ca cinci miliarde de euro din SAFE să meargă către o firmă din Germania: „Verificați cine era premier”
Oana Gheorghiu arată că Petrișor Peiu deține acțiuni la companii de stat: Cine vrea să salveze România de Guvernul cel rău
„Rusia a devenit vasalul Chinei”. Cât de dependentă este Moscova de tehnologia Beijingului după sanțiunile UE
Citește mai multe
