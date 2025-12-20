Live TV

Analiză Acordul UE pentru Ucraina menține Kievul în luptă, dar păstrează activele rusești intacte. „UE a privit Rusia în ochi și a clipit”

Data publicării:
Vladimir putin / Ursula von der Leyen
Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
Presiune puternică pentru încheierea unui acord Orban declară împrumutul de reparații drept un eșec

Liderii Uniunii Europene au revendicat victoria după ce au convenit asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro (n.r. 105 miliarde de dolari) pentru a menține Ucraina pe linia de plutire din punct de vedere financiar și în lupta împotriva invaziei Rusiei pentru următorii doi ani - dar acest lucru s-a realizat pe cheltuiala UE, și nu din activele înghețate ale Moscovei. Acordul are avantajul de a fi simplu. UE va împrumuta bani de pe piețele financiare, garantate cu bugetul UE, iar banii ar trebui să ajungă rapid la Kiev. Acesta transmite un mesaj președintelui rus Vladimir Putin că blocul comunitar poate deveni un actor geopolitic important. Dar acest lucru a afectat și reputația unor personalități influente din UE, precum cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care susțineau un „împrumut de reparații” mai îndrăzneț și complex, finanțat din activele rusești înghețate în UE, remarcă analiștii politici citați de Reuters.

Presiune puternică pentru încheierea unui acord

Liderii, reuniți la un summit la Bruxelles care a început joi și s-a prelungit până în primele ore ale zilei de vineri, au fost supuși unei presiuni intense pentru a ajunge la un acord privind finanțarea Kievului.

Președintele Donald Trump a redus ajutorul militar finanțat de SUA pentru Ucraina și i-a calificat recent pe liderii europeni drept slabi. Președintele Volodimir Zelenski i-a avertizat personal pe lideri că, dacă nu vor respecta angajamentele, Ucraina va rămâne fără fonduri în câteva luni, ceea ce va împiedica eforturile sale de război.

Însă propunerea de împrumut pentru reparații s-a confruntat cu o puternică rezistență din partea Belgiei, care deține cea mai mare parte din activele rusești în valoare de 210 miliarde de euro din UE. Nefiind în măsură să convingă Belgia și alte țări, susținătorii proiectului i-au acordat un rol central prim-ministrului ungar Viktor Orban, prieten al Moscovei și susținător al lui Trump.

Orban a declarat în urmă cu câteva săptămâni că nu va susține un împrumut finanțat de UE pentru Ucraina, care ar necesita unanimitatea celor 27 de membri ai blocului. Dar el s-a opus ferm și utilizării activelor rusești înghețate.

La summit, Orban a deschis calea pentru un acord, declarând că va sprijini până la urmă un împrumut susținut de UE, atâta timp cât acesta nu va avea impact financiar asupra țării sale.

Acordul a fost încheiat la sfârșitul unei săptămâni considerate de unii diplomați ca fiind decisivă pentru aspirațiile geopolitice ale UE, deoarece a inclus și încercări de finalizare a unui acord comercial cu blocul Mercosur din America de Sud.

„Mult mai bine decât niciun pachet, dar, în final, UE a privit Rusia în ochi și a clipit. Frica a triumfat asupra rațiunii”, a declarat Michael Carpenter, fost director senior pentru Europa la Consiliul Național de Securitate al SUA, pe X.

Și în acest caz, rezultatele UE au fost mixte. Von der Leyen a trebuit să renunțe la planurile de a se deplasa în Brazilia pentru o ceremonie de semnare sâmbătă, după ce prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat că are nevoie de mai mult timp înainte de a semna. Însă liderii UE și-au exprimat încrederea că acordul va fi încheiat în câteva săptămâni.

Orban declară împrumutul de reparații drept un eșec

Deși unii lideri au insistat că vor continua să lucreze la împrumut de reparații, Orban a declarat reporterilor după summit că ideea „a murit”. El a subliniat, de asemenea, că Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au obținut o derogare de la costurile financiare ale noului plan.

Alți lideri ai UE au declarat că activele rusești înghețate ar putea fi utilizate ulterior pentru rambursarea împrumutului. Dar orice încercare în acest sens ar reînvia probabil multe dintre aceleași dezbateri juridice și politice controversate care au însoțit ideea împrumutului pentru reparații.

Totuși, decizia UE din perioada premergătoare summitului de a îngheța activele pe termen nelimitat înseamnă că acestea nu vor fi returnate Rusiei fără acordul blocului, oferind Europei un avantaj valoros în negocierile de pace conduse de SUA.

Un proiect de plan de pace în 28 de puncte al SUA din luna trecută propunea ca 100 de miliarde de dolari din fondurile înghețate să fie investite într-un efort condus de SUA pentru reconstrucția Ucrainei, SUA primind 50% din profituri.

În primele ore ale dimineții de vineri, Merz, von der Leyen și alți lideri s-au grăbit să laude planul de împrumut al UE - un rezultat pe care anterior îl declaraseră clar că nu era opțiunea lor preferată.

„Sunt încântat că am putut lua astăzi această decizie în unanimitate, după negocieri intense. În acest fel, putem recurge la instrumente europene testate și dovedite și putem sprijini Ucraina imediat, fără întârzieri suplimentare”, a declarat Merz.

Nu toată lumea a fost impresionată. „Am trecut de la salvarea Ucrainei la salvarea reputației, cel puțin a celor care au insistat pentru utilizarea activelor înghețate”, a declarat un diplomat al UE.

Citește și Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor: Ucraina a atacat prima; Zelenski nu a fost în Kupiansk; Kievul nu vrea să oprească războiul

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

