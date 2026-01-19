Activele Gazprom din Serbia și-au găsit cumpărător: compania maghiară Mol. Se așteaptă aprobarea americanilor

O filială a companiei ruse Gazprom a convenit, în principiu, să vândă participația majoritară pe care o deține în compania petrolieră strategică sârbă NIS către gigantul energetic de stat maghiar MOL, a anunțat luni Serbia, într-o mișcare menită să atenueze sancțiunile SUA legate de proprietatea rusă.

Serbia a declarat că tranzacția cu Gazprom Neft, divizia de producție petrolieră a gigantului gazier rus Gazprom, controlat de stat, va necesita aprobarea autorității de sancțiuni a Trezoreriei SUA, care anul trecut a vizat NIS ca parte a măsurilor mai ample împotriva sectorului energetic rus în contextul războiului din Ucraina, scrie TVP World.

NIS operează singura rafinărie de petrol din Serbia și furnizează aproximativ 80% din piața de combustibili a țării, reprezentând aproximativ jumătate din vânzările interne cu amănuntul de combustibili, ceea ce o face un activ strategic.

Ministrul energiei, Dubravka Djedovic Handanović, a declarat că acordul va fi supus aprobării administrației americane.

MOL, care rafinează petrol și gaze și gestionează rețele de vânzare cu amănuntul de combustibil în Europa Centrală și de Est, a declarat că a semnat un acord obligatoriu cu Gazprom Neft pentru achiziționarea participației de 56,16% a companiei ruse în NIS.

Gazprom din Rusia deține încă 11,3%, în timp ce statul sârb deține 29,9%.

Handanović a declarat că Serbia și-a consolidat poziția în cadrul negocierilor și își va majora participația în NIS cu 5 puncte procentuale.

„Acest lucru ne va oferi drepturi mai mari de decizie în cadrul adunării acționarilor și, mai presus de toate, va proteja interesele cetățenilor noștri”, a afirmat ea.

În joc intră și Emiratele Arabe Unite

Ea a adăugat că se așteaptă ca partenerii din Emiratele Arabe Unite să facă parte din viitoarea structură de proprietate.

MOL a declarat separat că se află în negocieri cu compania națională de petrol din Abu Dhabi, ADNOC, unul dintre cei mai mari producători de energie de stat din lume, cu privire la o potențială participație minoritară.

MOL s-a angajat să mențină singura rafinărie de petrol din Serbia, situată în apropierea Belgradului, la nivelurile actuale de producție și să crească producția dacă va fi necesar, a spus Handanović.

Sancțiunile impuse de SUA pentru a împiedica veniturile energetice ale Rusiei să finanțeze războiul din Ucraina au perturbat plățile și aprovizionarea cu petrol anul trecut și au forțat rafinăria să-și întrerupă temporar activitatea, înainte ca o licență temporară să permită reluarea operațiunilor până pe 23 ianuarie.

Termenul limită pentru finalizarea negocierilor este 24 martie, a declarat Handanović.

