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Acuzații grave la adresa tatălui lui Meghan Markle. Ducesa spune că a păstrat distanța față de acesta pentru a-și proteja copiii

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meghan markle
Foto: Profimedia
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Meghan, ducesa de Sussex, afirmă că a fost informată încă din 2018 despre acuzații tulburătoare la adresa tatălui său, Thomas Markle, după ce o scrisoare în care erau prezentate acestea a fost trimisă Poliției Metropolitane. Declarația sa vine după apariția unor informații potrivit cărora la fosta locuință a tatălui său din Filipine ar fi fost găsite imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor. Thomas Markle a negat acuzațiile, anunță BBC.

Într-o declarație, Meghan a spus că, în acel an, o scrisoare care conținea acuzații la adresa tatălui său a fost trimisă Poliției Metropolitane din Londra, iar ulterior i-a fost comunicată și ei.

Declarațiile sale vin după apariția unor informații potrivit cărora imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor, care i-ar aparține tatălui său, ar fi fost găsite la fosta sa locuință din Filipine. Meghan a descris informațiile drept profund tulburătoare.

Într-un interviu acordat publicației Daily Mail, Thomas Markle a negat că ar deține imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor, calificând acuzațiile drept „minciuni bolnave”.

„Sunt profund tulburată de știrile care au ieșit la iveală în ultimele 24 de ore, iar gândurile mele se îndreaptă către toți copiii care ar fi putut fi răniți”, a declarat Meghan.

Ducesa a spus că, atunci când a primit scrisoarea în care erau prezentate acuzațiile la adresa tatălui său, a fost asigurată că acestea erau investigate.

Ea a adăugat că speră ca informațiile apărute să contribuie la înțelegerea motivelor pentru care a păstrat distanța față de tatăl său și nu i-a permis să aibă contact cu copiii ei.

„Am făcut acest lucru pentru a-i proteja”, a spus Meghan, adăugând că a avut încredere că autoritățile îi protejează și pe ceilalți copii și pe familiile acestora.

Ducesa a descris acuzațiile drept „mai revoltătoare decât și-ar putea imagina cineva” și a afirmat că speranța ei cea mai sinceră este ca dreptatea să fie pe deplin făcută, iar siguranța și protecția copiilor nevinovați să rămână o prioritate.

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Editor : C.A.

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