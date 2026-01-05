Acuzații împotriva autorităților din Crans-Montana. Unii proprietarii de localuri reclamă „condiții mafiote” în cazul inspecțiilor

Controalele de protecție împotriva incendiilor din Crans-Montana ar fi fost efectuate mult mai rar decât susține primarul comunității. Asta au declarat mai mulți proprietari de localuri din stațiunea elvețiană pentru publicația germană Der Spiegel. Imaginile din timpul construcției barului acum ars ridică suspiciuni suplimentare.

Au trecut doar câteva zile de când fumul negru se răspândea pe străzile stațiunii de schi elvețiene Crans Montana, iar strigătele de ajutor cuprindeau barul „Le Constellation”, care a luat foc în noaptea de Revelion. Acum, cei care se apropie de locul trageidiei tac, de parcă un zid acustic ar amortiza toate sunetele.

Poliția a acoperit barul cu prelate albe, iar în fața lui se află o mare de flori, lumânări funerare și animale de pluș. Trecătorii își coboară vocea la un murmur. În afara zonei vizibile a locului accidentului, însă, se pune din ce în ce mai tare întrebarea privind vinovăția.

Cel puțin 40 de persoane au murit, multe dintre ele fiind minore sau la începutul vieții adulte. Zeci de persoane încă se luptă pentru viața lor în spitale.

Cum s-a putut întâmpla asta? Și cum s-a putut întâmpla tocmai în Elveția, țara ordinii și a regulilor? Locuitorii și rudele, poliția și politicienii, toți caută un vinovat. Dar nimeni nu vrea să fie responsabil pentru tragedie.

Cuplul de proprietari, în centrul atenției

În centrul atenției anchetatorilor se află în prezent cuplul de proprietari francezi: Poliția cantonului Valais a anunțat sâmbătă seara că a deschis o anchetă penală împotriva proprietarilor localului „Constellation”. „Aceștia sunt acuzați de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea din culpă a unui incendiu”, a scris autoritatea într-un comunicat de presă. Procurorul subliniază însă și faptul că se aplică prezumția de nevinovăție.

Acuzații sunt Jacques și Jessica Moretti, originari din Corsica, care lucrează de mai mulți ani în domeniul gastronomiei în Crans-Montana.

Familia Moretti a preluat „Constellation” în urmă cu peste zece ani și l-a transformat treptat într-un local de noapte de succes, popular în special printre tineri care lucrează sezonier în stațiune și printre turiști. Cuplul, care deține în regiune și localurile „Senso” și „Vieux Chalet”, se află în centrul anchetei.

Ancheta procuraturii se concentrează, printre altele, pe materialele utilizate în bar – în special pe izolația fonică de la tavan. Aceasta ar fi jucat un rol central în propagarea rapidă a focului. Imaginile arată cum incendiul a fost provocat de artificii aprinse, atașate de sticle de șampanie.

Experții au exprimat în diferite canale mass media presupunerea că operatorii au utilizat spumă ieftină pentru izolare. De asemenea, există îndoieli cu privire la montarea corespunzătoare. Procurorul competent Béatrice Pilloud a îndemnat însă la prudență într-o declarație pentru „SonntagsBlick”: „Dacă materialul a respectat sau nu normele în vigoare este obiectul unei anchete în curs. În prezent nu este posibilă o evaluare finală”.

De asemenea, nu se știe dacă autoritățile locale au inspectat spuma și au considerat-o conformă. Dosarul oficial al barului nu a fost făcut public. Acesta se află la procuratură.

Imaginile cu renovarea barului, de care dispune Der Spiegel, arată că izolația din spumă a fost montată pe tavan încă din 2015. Dacă ar fi dată crezare declarațiilor proprietarului Jacques Moretti, aceasta nu a fost niciodată contestată. În acest caz, controlul autorităților locale ar fi fost deficitar.

Proprietarii de localuri îl contrazic pe primar

În localitate, mai mulți proprietari de localuri au exprimat față de publicația germană Der Spiegel o suspiciune similară. Ei critică autoritățile, care nu și-au îndeplinit responsabilitatea de a controla respectarea normelor locale de protecție împotriva incendiilor. În Elveția, controlul împotriva incendiilor revine cantoanelor, iar în Valais este o responsabilitate a comunelor componente.

„Localul nostru a fost controlat din punct de vedere al protecției împotriva incendiilor doar o singură dată, la început”, spune șeful unui local foarte frecventat.

În fiecare an se efectuează un control pentru a verifica dacă se respectă normele privind servirea alcoolului și un control suplimentar de sănătate.

„Inspectorii de protecție împotriva incendiilor vin însă doar când cineva deschide un local nou sau când are loc o schimbare de proprietar.”

Un alt proprietar de afacere vorbește despre „condiții mafiote”: „Cei care au o poziție bună în localitate nu au fost aproape deloc controlați în ultimii șapte ani”.

Această afirmație contrazice declarațiile primarului Nicolas Féraud. La prima conferință de presă de joi, acesta a explicat că inspecțiile de protecție împotriva incendiilor în Crans-Montana au loc „anual sau bianual”.

Cu toate acestea, proprietarul barului incendiat a semănat îndoieli cu privire la declarația primarului Féraud într-un interviu acordat ziarelor „Tamedia”. Jacques Moretti, proprietarul „Constellation”, a declarat că în ultimii zece ani a fost controlat de trei ori în ceea ce privește protecția împotriva incendiilor și că de fiecare dată „totul a decurs conform normelor”.

Localitatea inițiază demersuri legale împotriva cuplului Moretti

Acest lucru este cu atât mai controversat cu cât, sâmbătă după-amiază, comuna Crans-Montana a decis să se alăture ca parte civilă în procedura inițiată de autoritățile de urmărire penală. Acțiunea civilă a fost aprobată în unanimitate de consiliul local. Astfel, se prefigurează un litigiu de mai mulți ani între comună și cuplul de proprietari de origine corsicană ai barului incendiat.

La solicitarea Der Spiegel, administrația locală a răspuns că a transmis documentele corespunzătoare procuraturii din Valais, care le examinează în prezent. Primarul Féraud a respins acuzațiile la postul de televiziune elvețian RTS cu o declarație generală: „Nu, nu a existat nicio neglijență din partea administrației Crans-Montana.”

Editor : Ș.R.