Live TV

Acuzații împotriva autorităților din Crans-Montana. Unii proprietarii de localuri reclamă „condiții mafiote” în cazul inspecțiilor

Data actualizării: Data publicării:
crans montana
Foto: Profimedia Images
Din articol
Cuplul de proprietari, în centrul atenției Proprietarii de localuri îl contrazic pe primar Localitatea inițiază demersuri legale împotriva cuplului Moretti

Controalele de protecție împotriva incendiilor din Crans-Montana ar fi fost efectuate mult mai rar decât susține primarul comunității. Asta au declarat mai mulți proprietari de localuri din stațiunea elvețiană pentru publicația germană Der Spiegel. Imaginile din timpul construcției barului acum ars ridică suspiciuni suplimentare.

Au trecut doar câteva zile de când fumul negru se răspândea pe străzile stațiunii de schi elvețiene Crans Montana, iar strigătele de ajutor cuprindeau barul „Le Constellation”, care a luat foc în noaptea de Revelion. Acum, cei care se apropie de locul trageidiei tac, de parcă un zid acustic ar amortiza toate sunetele.

Poliția a acoperit barul cu prelate albe, iar în fața lui se află o mare de flori, lumânări funerare și animale de pluș. Trecătorii își coboară vocea la un murmur. În afara zonei vizibile a locului accidentului, însă, se pune din ce în ce mai tare întrebarea privind vinovăția.

Cel puțin 40 de persoane au murit, multe dintre ele fiind minore sau la începutul vieții adulte. Zeci de persoane încă se luptă pentru viața lor în spitale.

Cum s-a putut întâmpla asta? Și cum s-a putut întâmpla tocmai în Elveția, țara ordinii și a regulilor? Locuitorii și rudele, poliția și politicienii, toți caută un vinovat. Dar nimeni nu vrea să fie responsabil pentru tragedie.

Cuplul de proprietari, în centrul atenției

În centrul atenției anchetatorilor se află în prezent cuplul de proprietari francezi: Poliția cantonului Valais a anunțat sâmbătă seara că a deschis o anchetă penală împotriva proprietarilor localului „Constellation”. „Aceștia sunt acuzați de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea din culpă a unui incendiu”, a scris autoritatea într-un comunicat de presă. Procurorul subliniază însă și faptul că se aplică prezumția de nevinovăție.

Acuzații sunt Jacques și Jessica Moretti, originari din Corsica, care lucrează de mai mulți ani în domeniul gastronomiei în Crans-Montana.

Familia Moretti a preluat „Constellation” în urmă cu peste zece ani și l-a transformat treptat într-un local de noapte de succes, popular în special printre tineri care lucrează sezonier în stațiune și printre turiști. Cuplul, care deține în regiune și localurile „Senso” și „Vieux Chalet”, se află în centrul anchetei.

Ancheta procuraturii se concentrează, printre altele, pe materialele utilizate în bar – în special pe izolația fonică de la tavan. Aceasta ar fi jucat un rol central în propagarea rapidă a focului. Imaginile arată cum incendiul a fost provocat de artificii aprinse, atașate de sticle de șampanie.

Experții au exprimat în diferite canale mass media presupunerea că operatorii au utilizat spumă ieftină pentru izolare. De asemenea, există îndoieli cu privire la montarea corespunzătoare. Procurorul competent Béatrice Pilloud a îndemnat însă la prudență într-o declarație pentru „SonntagsBlick”: Dacă materialul a respectat sau nu normele în vigoare este obiectul unei anchete în curs. În prezent nu este posibilă o evaluare finală”.

De asemenea, nu se știe dacă autoritățile locale au inspectat spuma și au considerat-o conformă. Dosarul oficial al barului nu a fost făcut public. Acesta se află la procuratură.

Imaginile cu renovarea barului, de care dispune Der Spiegel, arată că izolația din spumă a fost montată pe tavan încă din 2015. Dacă ar fi dată crezare declarațiilor proprietarului Jacques Moretti, aceasta nu a fost niciodată contestată. În acest caz, controlul autorităților locale ar fi fost deficitar.

Proprietarii de localuri îl contrazic pe primar

În localitate, mai mulți proprietari de localuri au exprimat față de publicația germană Der Spiegel o suspiciune similară. Ei critică autoritățile, care nu și-au îndeplinit responsabilitatea de a controla respectarea normelor locale de protecție împotriva incendiilor. În Elveția, controlul împotriva incendiilor revine cantoanelor, iar în Valais este o responsabilitate a comunelor componente.

„Localul nostru a fost controlat din punct de vedere al protecției împotriva incendiilor doar o singură dată, la început”, spune șeful unui local foarte frecventat.

În fiecare an se efectuează un control pentru a verifica dacă se respectă normele privind servirea alcoolului și un control suplimentar de sănătate.

„Inspectorii de protecție împotriva incendiilor vin însă doar când cineva deschide un local nou sau când are loc o schimbare de proprietar.”

Un alt proprietar de afacere vorbește despre „condiții mafiote”: Cei care au o poziție bună în localitate nu au fost aproape deloc controlați în ultimii șapte ani”.

Această afirmație contrazice declarațiile primarului Nicolas Féraud. La prima conferință de presă de joi, acesta a explicat că inspecțiile de protecție împotriva incendiilor în Crans-Montana au loc „anual sau bianual”.

Cu toate acestea, proprietarul barului incendiat a semănat îndoieli cu privire la declarația primarului Féraud într-un interviu acordat ziarelor „Tamedia”. Jacques Moretti, proprietarul „Constellation”, a declarat că în ultimii zece ani a fost controlat de trei ori în ceea ce privește protecția împotriva incendiilor și că de fiecare dată „totul a decurs conform normelor”.

Localitatea inițiază demersuri legale împotriva cuplului Moretti

Acest lucru este cu atât mai controversat cu cât, sâmbătă după-amiază, comuna Crans-Montana a decis să se alăture ca parte civilă în procedura inițiată de autoritățile de urmărire penală. Acțiunea civilă a fost aprobată în unanimitate de consiliul local. Astfel, se prefigurează un litigiu de mai mulți ani între comună și cuplul de proprietari de origine corsicană ai barului incendiat.

La solicitarea Der Spiegel, administrația locală a răspuns că a transmis documentele corespunzătoare procuraturii din Valais, care le examinează în prezent. Primarul Féraud a respins acuzațiile la postul de televiziune elvețian RTS cu o declarație generală: „Nu, nu a existat nicio neglijență din partea administrației Crans-Montana.”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
3
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
drapelele ue si sua
4
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
5
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Digi Sport
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicolas maduro
Ce se întâmplă cu „posibilii bani” deținuți de familia lui Maduro în Elveția. Anunțul Executivului de la Berna
Power outage Berlin
Mii de locuințe din sud-vestul Berlinului au fost afectate de o pană de curent. Militanții de extremă stânga spun că au atacat rețeaua
echipe de interventie la locul incendiului in elvetia
Cele 40 de persoane care au murit în incendiul din Crans-Montana au fost identificate. 20 de minori și-au pierdut viața
tribut pt victimele Le Constellation bar - Crans Montana
Românul de 18 ani, mort în incendiul care a devastat barul elvețian Le Constellation, era din Gorj și avea dublă cetățenie. Anunțul MAE
Oana Toiu
Oana Țoiu, anunț despre tragedia din Elveția. Ministrul a discutat cu voluntarul român care a oferit ajutor în noaptea incendiului
Recomandările redacţiei
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din...
President Obama Departs After Meeting European Leaders
Serviciile secrete germane l-au spionat pe Barack Obama ani de zile...
Avion
Incidente aviatice pe aeroportul din Cluj-Napoca. Soluția găsită de...
Farmer and Dollar
România a primit aproape 1 miliard de euro din fonduri UE pentru...
Ultimele știri
Iranul complotează să-l asasineze pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa, susțin surse militare israeliene (JPost)
Comisia Europeană, despre semnarea acordului comercial UE - Mercosur: Va avea loc „cu puţin noroc, în curând"
Alocațiile copiilor rămân înghețate și în 2026, după ce Guvernul a suspendat pentru al doilea an la rând majorarea cu inflația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Daniel Pancu, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United! Toate detaliile mutării și...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Concediu medical 2026. De ce nu se mai plăteşte prima zi, de fapt? Explicaţia oficială
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
FOTO Stadionul din România pe care marele Ronaldo l-a umplut până la refuz așteaptă să fie dărâmat...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...