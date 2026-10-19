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Aderarea la UE ar trebui să devină obiectivul pe termen mediu al Regatului Unit, consideră un influent grup de reflecție britanic

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ue, marea britanie
Foto. Profimedia
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Regatul Unit ar trebui să facă din aderarea la Uniunea Europeană obiectivul său pe termen mediu atunci când premierul Andy Burnham va stabili opțiunile privind relația dintre Londra și blocul comunitar, consideră Institutul pentru Studii privind Politicile Publice (IPPR), un grup de reflecție influent, transmite DPA.

Andy Burnham, șeful Guvernului britanic, a declarat că la summitul UE-Regatul Unit din 20 noiembrie de la Bruxelles va prezenta scenariile referitoare la relațiile viitoare cu blocul comunitar, una dintre opțiunile probabile fiind readerarea țării sale la Uniunea Europeană.

Într-un raport publicat luni, IPPR afirmă că schimbările survenite în politica mondială în ultimul deceniu înseamnă că Regatul Unit ar trebui facă din aderarea sa la UE drept un obiectiv al său pe termen mediu.

Lumea pentru care Marea Britanie și-a construit strategia post-Brexit nu mai există. Intrăm într-o epocă în care puterea economică, influența politică și securitatea depind tot mai mult de anvergură, iar Marea Britanie nu poate crea această anvergură pe cont propriu”, argumentează directorul executiv al IPPR, Harry Quilter-Pinner.

În opinia acestui expert, o eventuală aderare la UE ar trebui să fie pregătită minuțios, prima etapă constând în cooperarea cu UE în domeniile apărării și manufacturier.

Există o opțiune care este cea mai bună pentru relația Regatului Unit cu Europa - aderarea la UE. Aceasta nu înseamnă anunțarea unui alt referendum mâine, ci a începe să lucrăm pentru a ne deplasa către această destinație, construind sprijin politic acasă și în Europa”, adaugă Quilter-Pinner.

Până acum, Guvernul britanic a ezitat în a alege între Statele Unite și Europa, insistând pe faptul că poate menține parteneriate solide cu ambele.

Fie că este vorba despre protejarea gospodăriilor de creșterea costului vieții, despre repornirea industriei sau despre a ne menține în siguranță, nu dispunem de greutatea necesară pentru a acționa singuri. În lumea actuală, nu putem redobândi controlul fiind în afara Europei”, explică la rândul său Laura Chappell, director asociat al IPPR.

La un deceniu de la referendumul privind Brexitul, raportul IPPR arată că acum există apetit pentru aderarea la UE în rândul opiniei publice britanice. Sondajele realizate în luna iunie de Persuasion UK pentru IPPR indicau faptul că 52% dintre britanici susțin readerarea la Uniunea Europeană, în timp ce 29% se opun acestui scenariu. 

Editor : Ș.R.

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