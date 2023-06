Aderarea Republicii Moldova la UE. Iohannis: „Se poate realiza în câţiva ani”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că aderarea la UE a Republicii Moldova poate fi realizată în câţiva ani, „dacă toată lumea se străduieşte”, în contextul în care autorităţile de la Chişinău vor ca aderarea să aibă loc până în anul 2030, potrivit News.ro.

„Eu îmi amintesc cum a fost procedura când România a solicitat să devină stat membru şi ce complicate au fost negocierile. Nu trebuie să ne facem iluzii. Aceste negocieri de aderare sunt foarte complexe. Din punct de vedere administrativ, câteodată ai impresia că nu se mai termină, dar ele sunt necesare pentru a avea garanţia că toată lumea se află pe aceeaşi treaptă.

Eu am spus-o şi în deschidere, eu îmi doresc tare mult ca negocierile de aderare să înceapă în decurs de un an şi pentru asta şi ajutăm administraţia din Republica Moldova pentru a se pregăti pentru aceste negocieri. Sigur, depinde în relativ mică măsură de România, depinde de progresul făcut de administraţia din Moldova şi de felul cum la Bruxelles sunt văzuţi paşii care s-au făcut, dar eu sunt optimist. Când se termină procesul de aderare, asta este foarte greu de evaluat. Ştim însă din experienţa noastră că durează ani de zile”, a afirmat Klaus Iohannis, întrebat joi cum evaluează şansele Republicii Moldova de a demara negocierile de aderare la UE până la sfârşitul acestui an şi şansele ca acest stat să adere la UE până în 2030.

Chestionat dacă termenul limită 2030 i se pare realist pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, şeful statului a răspuns: „Dacă toată lumea se străduieşte, atunci se poate realiza în câţiva ani, dar, uitaţi-vă, de exemplu, în Balcanii de Vest, unde au avut suişuri şi coborâşuri. Eu sper foarte mult ca administraţia din Republica Moldova să rămână pe un suiş constant”.

Roberta Metsola: Suntem impresionaţi de viteza cu care Moldova a răspuns recomandărilor UE

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a sosit în Republica Moldova pentru a participa la Summitul Comunităţii Politice Europene, a declarat că „suntem impresionaţi de viteza” cu care Republica Moldova a răspuns la toate recomandările formulate de UE şi cum avansează în activitatea pe care o desfăşoară şi în îndeplinirea sarcinilor pe care le-a impus Comisia Europeană, transmite MOLDPRES, preluat de Agerpres.

Metsola a spus că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană şi-a exprimat speranţa că negocierile de aderare ale ţării noastre la comunitatea europeană vor fi lansate chiar în acest an.

