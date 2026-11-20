În ultimele luni, emisarii speciali ai președintelui SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, au abordat de mai multe ori, în cadrul unor întâlniri cu ușile închise cu reprezentanți ai Kievului și ai țărilor europene, chestiunea aderării Ucrainei la NATO în schimbul unor concesii teritoriale față de Rusia, relatează The Wall Street Journal (WSJ), care citează surse din cercurile diplomatice, potrivit The Moscow Times.

Potrivit surselor, săptămâna trecută, Kushner a discutat această idee în cadrul unor întâlniri la Abu Dhabi, la care a participat și delegația rusă, precum și la Dublin — cu președintele Volodimir Zelenski și cu oficiali europeni. Washingtonul ia în considerare două scenarii pentru încetarea războiului, afirmă sursele WSJ.

Prima variantă presupune ca Ucraina să-și retragă trupele și să renunțe la pretențiile asupra părții din Donbas care se află încă sub controlul său, obținând în schimb statutul de membru cu drepturi depline în NATO. A doua variantă prevede înghețarea operațiunilor militare de-a lungul liniei frontului și acordarea unor garanții de securitate Kievului, pe baza unui tratat internațional la care să participe SUA și aliații europeni, fără aderarea la Alianță.

Cu o zi înainte, Kushner a declarat că SUA au convins Kremlinul că garanțiile pentru Ucraina trebuie să se bazeze pe principiul Articolului 5 din Tratatul NATO privind apărarea colectivă. Vineri, adjunctul șefului Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Serghei Riabkov, a subliniat că, pentru Moscova, aderarea Ucrainei la Alianță este inacceptabilă.

„Aș dori să spun că până și ideea unei formule pentru o cvasiaderare a Ucrainei la NATO, precum și căutarea unui fel de – între ghilimele – «soluție creativă» în acest domeniu, reprezintă o opțiune inacceptabilă pentru noi”, a spus Riabkov, conform RIA Novosti.

La mijlocul lunii noiembrie, Zelenski a confirmat că SUA l-au întrebat dacă este dispus să se retragă din Donbas în schimbul aderării la NATO. Kievul nu intenționează să cedeze teritoriile sale, a subliniat el, adăugând că această chestiune ar putea fi supusă dezbaterii publice, în cazul în care SUA și alți membri ai NATO vor confirma propunerea Washingtonului.

Potrivit unor surse citate de WSJ, în cadrul negocierilor de la Abu Dhabi, reprezentanții ruși au cerut în mod direct Kievului să renunțe la intenția de a adera la NATO. The New York Times a relatat anterior că Rusia impune, de asemenea, ca NATO să se retragă la granițele din 1997 și ca Ucraina să nu participe la politica comună de apărare a Alianței.

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Editor : A.M.G.