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Adolescente folosite ca asasini: Schema prin care Rusia recrutează fete tinere pentru atacuri împotriva militarilor ucraineni

Data publicării:
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Imagine de arhivă cu un militar ucrainean utilizând un smartphone în apropierea liniei frontului. Foto: Profimedia Images
Din articol
Cum funcționează schema de recrutare Unul din cele mai mediatizate cazuri Cum recrutează Rusia tineri din Ucraina pe internet

Poliția ucraineană afirmă că serviciile de informații ruse recrutează tot mai des tinere, inclusiv minore, pentru a viza militari ucraineni prin intermediul aplicațiilor de dating și al rețelelor sociale. Autoritățile au documentat șase comploturi de asasinat în 2026, dintre care unul a fost dejucat, relatează Kyiv Post.

Rusia recrutează tot mai frecvent tinere, inclusiv fete minore, pentru a comite atacuri împotriva militarilor ucraineni, potrivit șefului Poliției Naționale a Ucrainei, Ivan Vîhivski. Vorbind despre un fenomen pe care autoritățile îl consideră în creștere, Vîhivski a declarat pentru publicația Censor.net că poliția a înregistrat șase asasinate la comandă sau tentative de asasinat asupra unor militari ucraineni, organizate prin intermediul Telegram, de la începutul anului 2026.

Unul dintre aceste comploturi a fost împiedicat înainte de a fi pus în aplicare. „Tinerii reprezintă astăzi una dintre principalele ținte ale recrutorilor ruși”, a spus Vîhivski.

Cum funcționează schema de recrutare

Potrivit poliției, recrutorii ruși caută persoane dispuse să colaboreze prin Telegram și alte aplicații de mesagerie, promițând bani ușor de câștigat în schimbul îndeplinirii unor sarcini.

Vîhivski a explicat că persoanele recrutate sunt adesea instruite să intre în contact cu militari ucraineni prin intermediul aplicațiilor de întâlniri sau al rețelelor sociale și să dezvolte relații personale cu aceștia.

Potrivit anchetatorilor, coordonatorii ruși le oferă bani pentru închirierea unor apartamente, pentru alcool și alte cheltuieli, indicându-le inclusiv locuri de unde pot procura metadonă și alte substanțe toxice. În timpul întâlnirilor, militarilor vizați li s-ar fi oferit băuturi în care au fost introduse droguri sau otrăvuri.

„În realitate, vorbim despre crime premeditate organizate de serviciile speciale ale statului agresor prin intermediul unor cetățeni ucraineni”, a declarat Vîhivski.

Unul din cele mai mediatizate cazuri

Unul dintre cele mai mediatizate cazuri a avut loc în regiunea Jîtomîr. Pe 5 iunie, forțele de ordine au reținut o adolescentă de 17 ani din Berdîciv, suspectată că a otrăvit un militar ucrainean la instrucțiunile unui coordonator rus.

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), fata ar fi fost recrutată inițial în timp ce căuta oportunități de „câștig rapid” pe canale Telegram. După ce a fost testată în activități de curierat și distribuție de droguri, aceasta ar fi primit sarcina de a stabili relații cu militari și de a introduce în secret substanțe toxice în băuturile lor.

Anchetatorii susțin că tânăra a început o relație cu un militar de 27 de ani din Jîtomîr. În timpul unei întâlniri într-un apartament închiriat, ea i-ar fi pus o substanță toxică în băutură, provocându-i moartea. Autoritățile afirmă că ulterior a încercat să prezinte decesul drept unul natural, însă a fost în cele din urmă arestată. În prezent se află în arest și este acuzată de omor cu premeditare și, posibil, de înaltă trădare comisă în timpul legii marțiale.

Deși minorii au devenit o țintă importantă pentru recrutare, autoritățile spun că și adulții sunt atrași în astfel de operațiuni. Poliția investighează moartea unui militar ucrainean în Ujhorod, în luna aprilie, într-un caz în care o femeie de 26 de ani din Zaporojie este suspectată că a acționat în interesul serviciilor de informații ruse.

Potrivit anchetatorilor, agenți ruși ar fi folosit identitatea acesteia pentru a crea un profil pe un site de întâlniri și pentru a intra în contact cu militarul. În timpul unei întâlniri, femeia i-ar fi administrat o substanță toxică în băutură. Obiectivul inițial ar fi fost obținerea accesului la informațiile stocate pe telefonul mobil al militarului după pierderea cunoștinței. În schimb, acesta a murit în câteva ore.

Suspecta și-ar fi informat coordonatorul și ar fi încercat să distrugă probele înainte de a apela serviciile de urgență în dimineața următoare. Ea a fost acuzată de înaltă trădare și riscă închisoare pe viață.

Cum recrutează Rusia tineri din Ucraina pe internet

Fenomenul face parte dintr-o campanie mai amplă de recrutare desfășurată de Rusia în rândul tinerilor din Ucraina. Potrivit Financial Times, care citează oficiali ai serviciilor de informații ucrainene, 21% dintre persoanele reținute în Ucraina pentru colaborare cu Rusia în 2025 au fost adolescenți.

Oficialii au declarat publicației că serviciile de informații ruse recrutează tineri prin Telegram, TikTok, Discord, Facebook și jocuri online, oferindu-le plăți în criptomonede pentru diverse misiuni.

Dacă la început sarcinile constau în colectarea de informații, distribuirea de materiale de propagandă sau incendieri deliberate, operațiunile recente au inclus activități de spionaj, manipularea de explozibili și vizarea personalului militar ucrainean.

Oficialii serviciilor de informații ucrainene susțin că cea mai tânără persoană pe care Rusia a încercat să o recruteze pentru activități de sabotaj avea doar 11 ani.

Vîhivski le-a cerut militarilor ucraineni să fie precauți atunci când cunosc persoane pe internet, avertizând că serviciile de informații ruse folosesc activ rețelele sociale și platformele de dating pentru identificarea țintelor și colectarea de informații.

„Vreau să subliniez că nicio promisiune de recompensă nu vă exonerează de răspunderea penală”, a declarat el. „Persoanele care acceptă să coopereze cu reprezentanții statului agresor vor răspunde conform legii.”

El a adăugat că serviciile de informații ruse îi consideră pe astfel de recruți simple instrumente de unică folosință și nu manifestă niciun interes pentru soarta lor după îndeplinirea misiunii.

Editor : M.I.

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