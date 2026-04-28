Adolescenți acuzați de trădare în Ucraina: făptași sau victime? Dilema justiției de la Kiev în plin război cu Rusia

De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, peste 1.100 de ucraineni au fost acuzați de trădare a țării lor prin comiterea de incendii intenționate, acte de terorism sau sabotaj. Unul din cinci dintre aceștia era minor. Cazul unui adolescent pe nume Vitalii ilustrează modul în care copiii pot fi considerați atât făptași, cât și victime, arată Reuters într-un reportaj.

În septembrie din 2024, un grup de adolescenți ucraineni se strânsese lângă liniile de cale ferată, în apropierea unui sat din Cernihiv. Regiunea era supusă unor atacuri aproape constante din partea dronelor și rachetelor rusești. Cu doar două zile înainte, Rusia lovise un spital.

Vitalii, în vârstă de cincisprezece ani, a forțat ușile dulapurilor care conțineau echipamente ucrainene de comunicații și semnalizare feroviară. Conform unei acuzări depuse în martie anul trecut de procurorii din Cernihiv, băieții au turnat lichid inflamabil peste dulapuri și le-au dat foc.

S-au oprit pentru a filma, au stins flăcările cu apă din sticle de plastic pe care le luaseră cu ei, apoi au distribuit clipul video cu flăcările unui alt băiat, care l-a trimis mai departe unui bărbat numit „Sania”, potrivit procurorilor și avocatului băieților.

Bărbatul oferise online sute de dolari pentru îndeplinirea unor sarcini specifice - sarcini care, lucru pe care Sania a omis să-l menționeze, echivalează cu sabotaj împotriva statului ucrainean. De când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, peste 1.100 de ucraineni au fost acuzați de comiterea de incendii, terorism sau sabotaj în trădarea țării lor, potrivit serviciului de securitate al Ucrainei, SBU.

Unul din cinci dintre aceștia a fost minor. De la începutul războiului, aproximativ jumătate dintre minorii acuzați de trădarea țării au fost condamnați, în timp ce cealaltă jumătate a fost achitată, eliberată pe cauțiune sau condamnată la muncă în folosul comunității, potrivit Ministerului Justiției din Ucraina.

Minorii sunt de obicei recrutați online de către persoane necunoscute care folosesc pseudonime, despre care anchetatorii ucraineni presupun, în mare parte, că lucrează pentru serviciile speciale ruse.

„Nu îi consider infractori. Sunt elevi, doar elevi”

Agenția Reuters a urmărit cazul lui Vitalii și al prietenilor săi timp de un an și a analizat aproape o sută de pagini de documente judiciare pentru a înțelege cum abordează autoritățile ucrainene problemele mai ample ridicate de acest grup tot mai numeros de tineri: Cum arată dreptatea pentru minorii care au fost îndemnați să-și trădeze țara? Se pot întoarce într-o societate zdruncinată de patru ani de război? Și ce le datorează Ucraina acestor copii care au crescut în timpul războiului?

Vitalii a încasat echivalentul a 23 de dolari pentru rolul său în incendiu. La mai bine de un an distanță, ghemuit într-un birou rece dintr-un centru de detenție din Cernihiv, la aproximativ două ore nord de Kiev, abia își mai amintea cum a cheltuit banii. Poate că a cumpărat un cadou pentru fratele său, poate că și-a cumpărat rechizite școlare...

„S-ar putea spune că am fost păcălit”, a spus Vitalii, descriindu-și situația. Avocatul său încearcă să obțină reducerea acuzațiilor de la sabotaj, o acuzație mai gravă, la distrugere intenționată a proprietății, susținând că băieții nu au avut niciodată intenția de a face rău Ucrainei.

De fiecare dată când adolescenți sunt arestați și acuzați de sabotaj pe Telegram și Facebook, SBU publică imagini cu ei online, cu fețele estompate.

Postările stârnesc indignare imediată: „Este îngrozitor că adolescenții ucraineni sunt gata să-și distrugă propria țară”, se arată într-un comentariu la o postare din ianuarie. „Ce idioți! Când va ieși din închisoare, n-o să mai poată locui aici, oamenii nu-l vor ierta!”, spune altcineva.

Imagine cu profil ilustrativ. Sursa: Profimedia

În majoritatea cazurilor, persoanele acuzate de incendiere sau sabotaj sunt motivate mai degrabă de bani decât de simpatii pro-ruse. Un raport din martie 2025 al Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a semnalat o creștere a „acuzațiilor credibile” potrivit cărora Rusia ar fi folosit copii ucraineni pentru a desfășura activități de supraveghere și a comite acte de sabotaj îndreptate împotriva armatei ucrainene.

Anul trecut, un adolescent de 17 ani a murit și unul de 15 ani a fost grav rănit când un dispozitiv exploziv pe care li se ceruse să-l construiască și să-l ducă la un punct de predare din vestul Ucrainei a explodat. În martie, doi polițiști au fost răniți în urma unor explozii la periferia orașului Kiev, pe care SBU le-a calificat drept un atac terorist orchestrat de Rusia. Autoritățile au arestat un tânăr de 21 de ani care a fost recrutat online de serviciile de informații ruse pentru a construi un dispozitiv exploziv improvizat, a declarat SBU.

„În cazul în care aceste incidente ar fi legate de conflictul armat, o astfel de utilizare a copiilor ar constitui o încălcare a interdicției prevăzute de dreptul internațional privind recrutarea sau utilizarea copiilor în ostilități”, se arată în raportul ONU.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la recrutarea online a minorilor, anunță Reuters. Un oficial rus a declarat că Ucraina a folosit în repetate rânduri aplicația Telegram pentru a recruta persoane în vederea unor atacuri pe teritoriul Rusiei. SBU nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la acuzația Rusiei, dar au existat numeroase rapoarte privind acte de sabotaj și pe teritoriul Rusiei.

Recrutarea adolescenților ca spioni nu se limitează la Ucraina. Pe măsură ce numărul cazurilor semnalate de presupuse acte de sabotaj rusești a crescut anul trecut în întreaga Europă, cel puțin o duzină de adolescenți – din Germania, Polonia, Marea Britanie și Lituania – au fost arestați în cazuri de sabotaj și spionaj legate de Rusia.

SBU și Poliția Națională a Ucrainei au lansat anul trecut o campanie publicitară menită să descurajeze tinerii ucraineni să lucreze în favoarea Rusiei.

Un videoclip promovat în ianuarie 2025 prezintă un adolescent cu șapcă și hanorac negru cu glugă care urmărește un soldat ucrainean care se întoarce acasă de pe front, și o altă fată care incendiază un vehicul militar. La sfârșitul videoclipului, cei doi adolescenți sunt arestați și închiși. „Aceste infracțiuni sunt pasibile de răspundere penală severă, chiar și pentru minori”, se arată în textul postat online sub videoclip.

SBU a creat, de asemenea, un bot Telegram care permite oricui să raporteze o cunoștință căreia i s-au oferit bani în schimbul comiterii de acte de sabotaj sau incendiere împotriva statului.

În februarie 2026, Parchetul General al Ucrainei a declarat că 240 de minori au fost implicați în infracțiuni împotriva securității naționale, incendieri și acte teroriste legate de posibila implicare a serviciilor speciale ruse sau a altor persoane care lucrează în interesul Rusiei. Dintre aceștia, 102 au fost reținuți.

Cursuri pe timp de război

Hennadiy Yachnyi, profesor de fizică la un liceu din Cernihiv, se confruntă aproape zilnic cu copii aflați în spatele gratiilor.

Într-una dintre primele zile reci de toamnă de anul trecut, Yachnyi a trecut prin cele cinci uși grele de metal ale centrului de arest preventiv din oraș, a urcat o scară acoperită cu vopsea verde exfoliată și a pășit într-o mică bibliotecă.

Vitalii, care are acum 17 ani, a intrat curând în cameră împreună cu un grup de alți deținuți adolescenți. Toți sunt minori care așteaptă procesul și sentința. Doar Vitalii și o adolescentă sunt acuzați de sabotaj. Ceilalți se confruntă cu acuzații penale obișnuite. Yachnyi face naveta la centrul de detenție de câteva ori pe săptămână pentru a preda cursuri în spatele gratiilor.

„Nu îi consider infractori”, a declarat Yachnyi ulterior pentru Reuters. „Sunt elevi, doar elevi.”

Yachnyi face parte dintr-un program care pune în legătură profesori de școală cu minori aflați în centre de detenție. Numărul tot mai mare de minori acuzați de sabotaj a dus la extinderea programului pentru un liceu din zonă în special, care trimite un grup de profesori care se schimbă periodic la centrul de detenție pentru a preda materii de la istorie la matematică.

Antonina Kharchenko, directoarea școlii, a început să-și trimită profesorii la centrul de detenție din Cernihiv în 2023. Aceștia trebuiau să facă parte din program timp de doi ani, dar ea a spus că departamentul local de educație i-a cerut să prelungească programul cu încă doi ani. Niciunul dintre profesori nu este obligat să meargă, a spus ea. Deși niciunul dintre profesorii de la școala lui Kharchenko nu a refuzat, unii profesori de la alte școli au refuzat, considerând că infracțiunile copiilor sunt de neiertat.

Kievul refuză să precizeze câți tineri ucraineni refuză mobilizarea în armată deși recunoaște că acest fenomen reprezintă „o problemă”. Foto: Profimedia Images

Copiii care caută să câștige bani ușor sunt păcăliți să accepte oferte dubioase de la străini pe internet, a spus Kharchenko. Ea a afirmat că părinții, în mare parte, nu au habar de acest lucru.

„Toți provin din familii ucrainene. Ei decid să câștige un ban, dar sunt încă copii”, a spus ea. „Și uitați-vă în jur - acesta este un loc marcat de sărăcie, de război, cu tații plecați pe front; este un teren propice pentru recrutarea rușilor.”

La liceul obișnuit din Cernihiv, Kharchenko și profesorii ei fac tot posibilul să-i educe pe ceilalți elevi și să-i avertizeze să nu cadă într-o capcană similară. Un ofițer de poliție este staționat permanent la intrarea în școală, iar SBU vorbește regulat cu cei peste 1.000 de elevi despre pericolele interacțiunii cu străini pe rețelele de socializare.

Copiii, desigur, văd războiul în fiecare zi. Mulți dintre părinții copiilor noștri sunt pe front. Sunt unii care au murit, sunt unii ai căror tată și mamă au murit

Propriile rude ai lui Kharchenko servesc pe front. În primele luni ale războiului pe scară largă, ea a transformat subsolul spațios al școlii într-un adăpost antiaerian. După ce trupele ruse au fost respinse, școala a servit drept centru unde localnicii puteau primi îngrijiri medicale și alimente. Apoi, subsolul a fost transformat din nou în săli de clasă improvizate. Pe parcursul iernii, în timpul atacurilor zilnice ale rușilor, orașul a suferit unele dintre cele mai grave întreruperi de curent din Ucraina, familiile rămânând fără electricitate și încălzire timp de săptămâni întregi, la temperaturi sub zero grade.

Întrebată dacă se simte incomodă să predea unor persoane acuzate de sabotaj, în timp ce propriii ei absolvenți luptă și mor pe linia frontului, Kharchenko a scos cu nerăbdare o carte uzată din dulapul biroului ei.

Citește și:

De pe platourile de filmare, în dosare penale: Ucraina îl menționează pe Steven Seagal într-un caz de contrabandă. Care sunt acuzațiile

„Aceasta, după cum probabil știți, este Constituția Ucrainei”, a spus ea, arătând cu degetul ei îngrijit spre coperta albastră pe care era imprimat un trident auriu, simbolul național al Ucrainei. Deschizând la o pagină cu colțurile îndoite, a arătat spre articolul 53.

„Iar acest lucru stipulează clar că fiecare are dreptul la educație. Ceea ce facem noi este să creăm condițiile necesare pentru ca acest drept să fie respectat. Educăm copiii într-o perioadă de război. Îi educăm în adăposturi, îi educăm online pe cei care se află în străinătate și îi educăm și pe copiii din închisoare.”

Yachnyi, profesorul de fizică, era plin de compasiune față de tinerii pe care îi învăța la centrul de detenție și credea că aceștia regretă ceea ce au făcut.

„Îmi dau seama din modul în care comunică, din felul în care îmi vorbesc, din felul în care așteaptă să mă duc la ei și să vorbesc cu ei”, a spus Yachnyi în sala sa de clasă din liceul obișnuit din Cernihiv. Apoi și-a condus elevii la locurile lor pentru a aștepta trecerea unui raid aerian.

Fără bani ușori

Vitalii a crescut la marginea unui orășel din regiunea Cernihiv, care se învecinează atât cu Belarus, cât și cu Rusia la nord și care a fost invadat pentru scurt timp de soldații ruși la începutul războiului.

Înainte de incendiu, Vitalii stătea mai mult în casa de lemn a familiei, situată pe un drum de pietriș lângă cimitirul orașului.

„Fiul meu este un om de casă, nu fumează, nu bea... Nici măcar nu s-a bătut vreodată”, a spus mama lui Vitalii, Nataliia, strângându-și brațele pentru a se proteja de frigul de afară, la doar câteva minute de mers pe jos de steagurile care marchează mormintele soldaților ucraineni căzuți la datorie.

Nataliia acceptă ocazional slujbe de curățenie în sat și la Kiev, ori de câte ori are ocazia. Ea a povestit că fiul ei a început să lucreze la un cabinet stomatologic după ce tatăl său a murit de cancer la rinichi, în urmă cu șase ani. Cel mai mic frate al lui Vitalii era adesea bolnav, iar el voia să-și ajute familia. Ea a cerut ca numele familiei să nu fie dezvăluit, pentru a evita să devină ținta unor atacuri sau hărțuiri.

„Am încercat toate slujbele disponibile, dar banii s-au terminat”, a spus Vitalii. La sfârșitul verii anului 2024, unul dintre prietenii de școală ai lui Vitalii i-a propus o slujbă.

Foto: Profimedia

Conform rechizitoriului depus în martie anul trecut de procurorii din Cernihiv, prietenul lui Vitalii, care se numără printre băieții acuzați acum, a ținut legătura online cu o persoană care se oferea să plătească pentru anumite sarcini.

La început, unuia dintre băieți i s-a cerut să dea foc unor vehicule militare ucrainene, lucru pe care, potrivit avocatului băiatului, acesta nu l-a făcut. Ulterior, a spus avocatul, cererea venită de la cineva care se identifica drept un bărbat pe nume Sania a fost aceea de a vandaliza echipamente feroviare.

Înainte ca Sania să plătească, a vrut dovezi - videoclipuri și fotografii cu dată și oră și geolocalizate, trimise printr-o aplicație numită Timemark. Prietenul lui Vitalii l-a recrutat pe acesta și pe prietenii lui, oferindu-le instrucțiuni detaliate.

Citește și:

NATO ia în considerare renunțarea la summiturile anuale pe fondul tensiunilor cu Donald Trump: „Este mai bine”

Câteva săptămâni mai târziu, în octombrie 2024, unii dintre băieți au fost prinși de un angajat al căilor ferate în timp ce încercau să provoace un alt incendiu. Au mărturisit rapid și au dat poliției numele tuturor celor din grup, inclusiv al lui Vitalii.

Vitalii și alți patru băieți au fost arestați și puși sub acuzare. Familia lui Vitalii a fost singura care nu a putut plăti cauțiunea, care se ridica la aproximativ 6.000 de dolari. Un an mai târziu, el se afla încă în centrul de detenție din Cernihiv, în timp ce ceilalți erau liberi pe cauțiune.

„Dacă aș putea vorbi cu cineva care se gândește să facă ceva asemănător cu ce am făcut eu, i-aș spune să nu o facă”, a spus el în șoaptă, privindu-și mâinile. Un gardian stătea în apropiere, de unde putea auzi. „I-aș spune că nu există nicio cale ușoară de a face bani ușori în felul acela.”

Dacă vor fi condamnați, Vitalii și ceilalți băieți riscă până la zece ani de închisoare, pedeapsa maximă pentru infracțiunea lor. Adulții care comit infracțiuni similare pot primi închisoare pe viață. În centrul de detenție, între ore, Vitalii a început să citească memoriile unui bărbat care a petrecut câțiva ani într-o închisoare americană, care l-au învățat elementele de bază ale supraviețuirii în închisoare, inclusiv menținerea formei fizice și a minții ocupate.

„Au făcut o greșeală”

Evgheni Muziciuk, avocatul lui Vitalii, care reprezintă și alți doi băieți în acest caz, a spus că Vitalii nu a fost niciodată în contact direct cu bărbatul numit Sania, care se dădea drept patriot ucrainean pe diverse grupuri de pe Telegram. Niciunul dintre băieți - care aveau 14 și 15 ani la momentul presupusei infracțiuni - nu putea ști că lucrau potențial pentru serviciile de securitate ruse, a spus Muziciuk. Identificarea unui recrutor rus adevărat este dificilă, iar forțele de ordine din Ucraina se concentrează uneori mai degrabă pe acuzarea unor adolescenți vulnerabili, a spus el.

Procurorii și judecătorii ar trebui să fie obligați să construiască dosare mai solide pentru a demonstra că acești adolescenți și-au trădat țara în mod conștient, afirmă Muziciuk. Pentru un civil, de exemplu, și cu atât mai puțin pentru un minor, nu este evident că distrugerea echipamentelor feroviare ar putea echivala cu aducerea de prejudicii grave Ucrainei, spune el. Băieții au făcut oficial o „mărturisire parțială de vinovăție” pentru provocarea incendiului, iar Muzychuk speră că judecătorul va accepta faptul că ei nu și-au dat seama că era vorba de sabotaj.

„Ei înșiși înțeleg că au făcut o greșeală”, a spus el.

Într-un răspuns scris la întrebările Reuters, parchetul regional din Cernihiv a declarat că acuzarea a luat în considerare „totalitatea probelor” și toate circumstanțele cazului, inclusiv faptul că inculpații au fost informați în repetate rânduri cu privire la utilizarea de către Rusia a rețelelor sociale pentru a recruta sabotori înainte de a provoca incendiul. Procurorii au afirmat că minorii au fost avertizați, în special, cu privire la recrutarea de către Rusia a adolescenților pentru a comite acte de sabotaj asupra infrastructurii critice din sectorul feroviar. O anchetă separată este în curs de desfășurare cu privire la „Sania”, persoana care a recrutat minorii, a declarat parchetul.

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

La Kiev, Yevhen Pikalov, viceministrul justiției din Ucraina, are sarcina deloc de invidiat de a se confrunta cu problema acestor tineri infractori, reformând în același timp sistemul penitenciar în ansamblu. Pikalov, care a făcut parte anterior din delegația Ucrainei la Uniunea Europeană, a declarat că sistemul penitenciar al țării a rămas „uitat” timp de decenii.

Centrul de detenție din Cernihiv este alcătuit dintr-un ansamblu de blocuri de beton dărăpănate, cu coridoare cu vopseaua exfoliată care duc către celule mici, cu gratii, pe care deținuții le împart între ei.

Minorii precum Vitalii sunt separați de deținuții adulți până la pronunțarea sentinței, dar ar putea fi închiși alături de deținuții mai în vârstă după condamnare.

Pikalov nu a dorit să-și exprime opinia cu privire la condamnarea minorilor în timp de război, dar a afirmat că societatea ucraineană îi va primi înapoi odată ce își vor ispăși pedeapsa. El însuși este tatăl a doi adolescenți.

„Cred că societatea ucraineană înțelege că, la vârsta de 15 ani, un copil nu conștientizează ceea ce a făcut. Iar acest lucru contează”, a spus el.

„În sfârșit, liber”

La sfârșitul lunii noiembrie, după ce a petrecut mai mult de un an în centrul de detenție preventivă din Cernihiv, mama lui Vitalii a strâns suficienți bani pentru a-și elibera fiul pe cauțiune. În ziua eliberării sale, Nataliia stătea nervoasă în fața porților masive de metal.

Când Vitalii, îmbrăcat în negru, a ieșit, Nataliia s-a repezit la băiatul slăbuț și l-a îmbrățișat cu un zâmbet: „În sfârșit, e liber.”

Mai târziu, acasă, Nataliia și sora ei stăteau lângă oale în care clocotea mâncarea, pregătind un festin de sărbătoare pentru Vitalii. Un steag ucrainean mare, cu semnături și mesaje de la soldați, acoperă un perete al bucătăriei. Steagul a aparținut partenerului Nataliei, care a luptat împotriva forțelor separatiste susținute de Rusia în 2014.

„Un an și o lună”, spune Nataliia, luându-și o pauză de la gătit pentru a ieși în grădina plină de noroi. Pentru a acoperi cauțiunea, a contractat un împrumut bancar și i-a rugat pe rude și prieteni să o ajute, povestește ea.

Strângerea sumei de 6.000 de dolari i-a ocupat fiecare clipă din viață. Când nu-și făcea griji pentru fiul ei, se îngrijora pentru bani.

„Anul acesta a fost probabil cel mai groaznic din viața mea”, a spus ea.

Procesul lui Vitalii este în curs. Avocatul său spune că va face apel împotriva oricărei condamnări, dar acest proces poate dura luni, poate ani.

Editor : C.A.