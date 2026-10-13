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Adolescentul care și-a împușcat doi profesori în Franța, anchetat de procurorii antiterorism. Ce au descoperit aceștia

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Franța liceu
Procurorii au descoperit că tânărul era adept al unei mișcări ce promovează violența extremă. Foto: Profimedia
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Adolescentul care a împușcat ieri doi profesori într-un liceu din Franța este anchetat de procurori. Anchetatorii au descoperit cu stupoare că minorul era adeptul unei mișcări care promovează crimele în masă.

Parchetul Național Antiterorism a anunțat că a preluat ancheta în acest caz, pentru că, după ce anchetatorii au cercetat dispozitivele digitale ale adolescentului, au descoperit informații care arată că ar fi adept al unei grupări care glorifică crimele în masă și îi îndeamnă pe cei de pe platformă să utilizeze violență extremă, informează jurnalistul Digi24 Andrei Negusiu.

Ieri dimineață, acest elev de 14 ani a intrat în liceul în care învăța, cu arma ascunsă într-o husă de chitară, după care a început să tragă.

A reușit să îl rănească pe directorul școlii și pe o profesoară.

Din fericire, un alt membru al personalului a reușit să-l imobilizeze și să îl țină așa până a sosit poliția.

Elevul învăța în clasa a 9-a și, la prima vedere, nu era cunoscut pentru acte de delicvență. Iată însă că o anchetă mai profundă a ajuns la concluzia că acest tânăr, care era destul de izolat față de colegii săi, ajunsese să fie dependent de această platformă legată de crime în masă.

În acest moment, atât adolescentul, cât și părinții săi sunt în custodia poliției. Anchetatorii vor să afle de la părinții tânărului cum a ajuns să dețină o armă sau cum a avut acces la o armă pe care ar deține-o părinții săi.

„Este un atac extrem de grav și iată acum vin și aceste detalii legate de terorism. El va fi acuzat oficial de tentativă de omor în legătură cu o organizație teroristă, asociere în vederea comiterii de infracțiuni împreună cu organizație teroristă și infracțiuni privind regimul armelor”, spune Andrei Negusiu.

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Editor : Sebastian Eduard

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