Adunare dedicată securităţii la Marea Neagră, cerută de România, pe parcursul următoarelor săptămâni

Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă că, în cadrul NATO, va fi o adunare dedicată securităţii la Marea Neagră, cerută de România, care va avea loc pe parcursul următoarelor săptămâni.

Ministrul de Externe a fost întrebat la Antena 3 dacă a discutat cu preşedintele şi cu ministrul Apărării despre posibilitatea ca România să activeze articolul 4 de consultare al aliaţilor după acest incident cu drona, scrie News.ro.

„În cadrul NATO o să avem o adunare dedicată securităţii la Marea Neagră şi evident aici vorbim şi de Delta Dunării”, a spus Oana Ţoiu.

Ea a precizat că este o reuniune cerută de România care va avea loc pe parcursul următoarelor săptămâni.

„Acolo o să putem să discutăm împreună necesitatea de a asigura practic efortul comun aliat pe de o parte, cât şi resursele pentru a întări Flancul Estic. Toţi aliaţii noştri, pe parcursul zilei au fost informaţi, de asemenea şi secretarul general Mark Rutte”, a mai spus ministrul.

Editor : Sebastian Eduard