Live TV

Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou, în urma unor încălcări ale spațiului aerian. Este al zecelea incident în decurs de două luni

Data publicării:
aeroport vilnius 2
Foto: Getty Images

Aeroportul Vilnius din Lituania a anunțat duminică că și-a suspendat temporar activitatea din cauza unor baloane suspecte în spațiul său aerian. Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de perturbări ale zborurilor în această țară baltică. Aviația europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri, în ultimele luni, din cauza apariției și incursiunilor dronelor, inclusiv la Copenhaga și Bruxelles, iar aeroportul Vilnius a fost închis de cel puțin zece ori de la începutul lunii octombrie, anunță Reuters.

Aviaţia europeană a fost afectată în mod repetat de haos în ultimele luni din cauza apariţiei şi incursiunilor dronelor, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga şi Bruxelles, iar închiderea aeroportului din Vilnius a fost a zecea închidere a capitalei lituaniene de după începutul lunii octombrie, scrie News.ro.

Lituania susţine că perturbările sunt cauzate de baloane meteorologice care transportă ţigări de contrabandă din Belarusul vecin şi îl acuză pe preşedintele Belarusului, Alexander Lukaşenko, că permite această practică, numind-o o formă de „atac hibrid”.

Luna trecută, Lituania a închis ambele puncte de trecere a frontierei cu Belarus, ca răspuns la incidentele cu baloane, dar le-a redeschis săptămâna trecută, întrucât întreruperile traficului aerian păreau să fi încetat.

Lukaşenko a calificat închiderea frontierei drept o „înşelătorie nebunească”, acuzând Occidentul că duce un război hibrid împotriva Belarusului şi Rusiei.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
Vladimir Putin
2
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
3
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
4
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Digi Sport
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oameni in aeroport
Alertă în Lituania. Două aeroporturi au fost închise timp de mai multe ore din cauza unor „baloane” suspecte din Belarus
FILE PHOTO: A view of Gediminas street in Vilnius
Contrabanda cu țigări în baloane a dus la închiderea celui mai mare aeroport din Lituania: „Belarusul să-și asume responsabilitatea”
siluete de oameni cu bagaje in aeroport
Aeroportul din Vilnius a fost închis timp de mai multe ore după o alertă cu „baloane” suspecte
Dronă Shahed
Drona prăbușită în Lituania în iulie, lansată din Belarus. Scopul: testarea apărării și producerea unui „efect psihologic” (presă)
Explozie Vilnius 2
Explozii puternice la Vilnius: mai multe vagoane de tren cu gaz lichefiat ale companiei poloneze Orlen au luat foc
Recomandările redacţiei
US' Rubio hails 'most productive' talks yet in ongoing Ukraine-Russia peace efforts
Întâlnire în SUA pentru soarta Ucrainei. Delegația trimisă de...
photo-collage.png (5)
Cel puțin încă trei zile fără apă pentru peste 100.000 de români. S-a...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Culisele politicii de la Kiev. Lupta pentru supraviețuire a lui...
Screenshot 2025-11-30 at 18.44.16
George Simion, ales președinte AUR pentru a doua oară: În 2026 se...
Ultimele știri
Criza apei potabile, motiv de atacuri din partea PSD către Ministerul Mediului: Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni
Criză în relațiile chinezo-japoneze. Remarca lui Sanae Takaichi care a pus pe jar regimul lui Xi. Soluții pentru a dezamorsa conflictul
Viața pe Pământ a început mai devreme decât se credea. Noile dovezi descoperite de cercetători în Africa de Sud
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Maite Perroni, actrița din „Rebelde”, după ce a fost criticată pentru kilogramele în plus: „Am învățat să-mi...
Cancan
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani...
Fanatik.ro
Rapid îl are pe „cel mai bun doctor din România”! CV impresionat și ce se întâmplă cu „italianul”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de...
Adevărul
Armele cu care România ar putea distruge dronele, fără a apela la rachete de un 1 milion de euro. General...
Playtech
Pauza de masă este inclusă în programul de lucru? Ce spune Codul Muncii
Digi FM
Gemenii actriței Julia Roberts au împlinit 21 de ani. Imaginea dulce postată de vedeta din „Pretty Woman”...
Digi Sport
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” /...
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, magnet de priviri. Millie Bobby Brown, spectaculoasă într-o rochie foarte decoltată...
Film Now
Scarlett Johansson va juca într-un nou film din seria „Exorcistul”. Un maestru al genului horror va regiza...
Adevarul
Cea mai mare controversă a creștinismului românesc: a fost sau nu Sfântul Andrei în Dobrogea? Ce spun...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.000 lei în decembrie și 12.000 lei bonus. Pensionarul a cerut recalcularea. Cât a muncit
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cum își menține Goldie Hawn strălucirea tinerească și silueta uimitoare la 80 de ani. Actrița dezvăluie...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...