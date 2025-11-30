Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou, în urma unor încălcări ale spațiului aerian. Este al zecelea incident în decurs de două luni

Aeroportul Vilnius din Lituania a anunțat duminică că și-a suspendat temporar activitatea din cauza unor baloane suspecte în spațiul său aerian. Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de perturbări ale zborurilor în această țară baltică. Aviația europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri, în ultimele luni, din cauza apariției și incursiunilor dronelor, inclusiv la Copenhaga și Bruxelles, iar aeroportul Vilnius a fost închis de cel puțin zece ori de la începutul lunii octombrie, anunță Reuters.

Lituania susţine că perturbările sunt cauzate de baloane meteorologice care transportă ţigări de contrabandă din Belarusul vecin şi îl acuză pe preşedintele Belarusului, Alexander Lukaşenko, că permite această practică, numind-o o formă de „atac hibrid”.

Luna trecută, Lituania a închis ambele puncte de trecere a frontierei cu Belarus, ca răspuns la incidentele cu baloane, dar le-a redeschis săptămâna trecută, întrucât întreruperile traficului aerian păreau să fi încetat.

Lukaşenko a calificat închiderea frontierei drept o „înşelătorie nebunească”, acuzând Occidentul că duce un război hibrid împotriva Belarusului şi Rusiei.

