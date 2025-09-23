Live TV

Aeroporturi blocate de drone în Danemarca și Norvegia: Ursula von der Leyen avertizează că e „un tipar” de amenințări

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia

Dronele au paralizat traficul aerian în Danemarca și Norvegia, forțând închiderea aeroporturilor din Copenhaga și Oslo. Ursula von der Leyen avertizează că Europa se confruntă cu „un tipar” de atacuri care pun în pericol infrastructura critică.

„Infrastructura noastră critică este în pericol. Iar Europa va răspunde acestei amenințări cu forță și determinare”, spune șefa Comisiei Europene, potrivit Politico.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că Europa se confruntă cu un „tipar” de amenințări la frontierele sale, după ce drone au perturbat traficul aerian în Danemarca și Norvegia peste noapte.

„Tocmai am vorbit cu premierul Frederiksen despre incursiunea dronelor în jurul aeroportului din Copenhaga”, a spus von der Leyen. „Deși faptele sunt încă în curs de clarificare, este evident că asistăm la un tipar de contestări persistente la frontierele noastre. Infrastructura noastră critică este în pericol. Iar Europa va răspunde acestei amenințări cu forță și determinare”, a adăugat ea.

Atât aeroportul din Copenhaga, cât și cel din Oslo au fost închise luni noaptea târziu, după ce au fost observate drone în spațiul lor aerian, ceea ce a dus la devierea sau anularea zborurilor și a lăsat zeci de mii de pasageri blocați.

Marți, premierul danez Mette Frederiksen a spus că „nu poate exclude în niciun fel ca Rusia” să fie în spatele incidentului cu drone din noaptea de luni.

„Ceea ce am văzut noaptea trecută este cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”, a declarat ea pentru presa daneză, adăugând că motivul „evident” al atacului a fost „să perturbe și să creeze neliniște. Să provoace îngrijorare. Să vezi cât de departe poți merge și să testezi limitele.”

În ultimele săptămâni, Rusia a desfășurat drone deasupra Poloniei, iar trei avioane de luptă rusești au încălcat timp de 12 minute spațiul aerian estonian înainte de a fi deviate de avioane NATO.

Citește și Kremlinul susține că Rusia nu a fost implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi. „De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament” 

