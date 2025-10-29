Aeroporturi închise la Moscova, după a treia noapte de atacuri cu drone. Ucraina a vizat și ținte industriale în sudul Rusiei

Trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei au fost închise temporar după o nouă serie de atacuri cu drone ucrainene, a treia noapte consecutivă de raiduri asupra capitalei ruse. Rusia afirmă că a doborât 100 de drone, în timp ce Kievul ar fi vizat și o zonă industrială din sudul țării, în regiunea Stavropol, potrivit The Guardian.

Unităţile ruseşti de apărare aeriană au distrus peste noapte un total de 100 de drone ucrainene, dintre care şase în regiunea Moscovei şi 13 în regiunile limitrofe, a anunţat Ministerul rus al Apărării pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Kievul a continuat atacurile cu drone de lungă distanţă asupra Moscovei şi a altor regiuni ruse în ultimele luni, afirmând că scopul este de a lovi obiective militare şi industriale, de a submina economia de război a Rusiei şi de a arăta ruşilor că conflictul nu mai este îndepărtat. Atacurile asupra Moscovei au avut loc în mai multe valuri, a declarat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, pe Telegram.

Autoritatea rusă de supraveghere a aviaţiei, Rosaviatsiya, a declarat că trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei şi alte câteva din întreaga ţară au fost închise temporar din motive de siguranţă.

Ucraina a lansat, de asemenea, mai multe drone care au vizat zona industrială Budionnovsk din regiunea Stavropol din Rusia, a declarat pe Telegram guvernatorul regiunii, Vladimir Vladimirov. Atacul nu a provocat pagube „semnificative” şi nu au existat victime, a precizat Vladimirov.

Ministerul rus al Apărării a declarat că unităţile sale au doborât două drone deasupra regiunii, situată în sudul ţării. Potrivit presei din Ucraina, Kievul a atacat fabrica chimică Stavrolen din zona Budyonnovsk, care aparţine companiei ruse Lukoil.

Guvernatorul Stavropolului nu a dezvăluit ce anume a fost atacat în Budyonnovsk. De obicei, Rusia oferă detalii limitate despre efectele atacurilor ucrainene asupra teritoriului său, cu excepţia cazurilor în care sunt loviţi civili sau infrastructura civilă.

În ultimele două nopţi, înainte de aceste atacuri, unităţile ruseşti au distrus 35 de drone ucrainene deasupra regiunii Moscovei, a declarat Ministerul rus al Apărării. Nu au fost raportate pagube.

