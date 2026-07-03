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Aerul condiționat nu rezolvă problema valurilor de căldură, avertizează UE. Ce plan se discută la Bruxelles pentru răcirea orașelor

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Aer condiționat pornit noaptea. Foto Getty Images
Aer condiționat pornit noaptea. Foto Getty Images
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Din articol
Aparatele mobile versus unități fixe de aer condiționat „Aerul condiționat nu este răspunsul la toate problemele”

Aerul condiționat este necesar în timpul valurilor de căldură, dar nu poate reprezenta principala soluție pentru adaptarea orașelor la temperaturile extreme, avertizează oficialii Uniunii Europene. Bruxellesul pregătește o nouă strategie climatică prin care promovează extinderea spațiilor verzi, umbrirea clădirilor și alte măsuri menite să reducă efectele caniculei, pe fondul unor episoade de căldură tot mai frecvente în Europa.

Răcirea orașelor europene va necesita o combinație de măsuri, iar aerul condiționat trebuie să fie doar un element al unei strategii mai ample de adaptare la schimbările climatice, a declarat un oficial al Uniunii Europene, transmite Euronews.

Oficialii Comisiei Europene recunosc, în discuții private, că aerul condiționat este esențial în contextul valurilor de căldură tot mai frecvente, întrucât măsurile pasive de răcire, precum umbrirea clădirilor și izolarea termică, nu vor fi întotdeauna suficiente.

Totuși, pe măsură ce cererea pentru răcire crește, aceștia susțin că o dependență exclusivă de aerul condiționat ar duce la un consum mai mare de energie electrică, ar necesita capacități suplimentare de producție și ar genera facturi mai mari pentru populație, mai ales în contextul actual al prețurilor ridicate la energie.

„Aerul condiționat este cu siguranță unul dintre instrumente și un instrument foarte necesar. În unele cazuri, izolarea sau alte strategii pasive nu sunt suficiente”, a declarat un oficial european sub protecția anonimatului, după ce un val de căldură extrem a evidențiat lipsa de pregătire a Europei pentru temperaturile în creștere.

„În același timp, dacă te bazezi exclusiv pe aerul condiționat, costurile de instalare pot fi foarte ridicate, deoarece este nevoie de capacități suplimentare de producție a energiei. De asemenea, poți ajunge să plătești facturi mari la electricitate”, a adăugat acesta.

Mai mult, instalarea pe scară largă a aparatelor de aer condiționat poate amplifica efectul de „insulă de căldură urbană” prin căldura reziduală pe care o generează, a explicat oficialul european. Acest lucru întărește necesitatea extinderii spațiilor verzi, a zonelor umbrite, a unei orientări mai eficiente a clădirilor și a unei planificări urbane mai bune.

Oficialul a prezentat argumentele care stau la baza viitoarei strategii europene de adaptare la schimbările climatice, programată pentru ultimul trimestru al anului 2026. Strategia urmărește să schimbe accentul politicilor publice de la gestionarea dezastrelor către prevenție și creșterea rezilienței.

Per ansamblu, Comisia Europeană promovează o abordare „holistică”, care combină tehnologiile pasive și eficiente de răcire. În loc să încurajeze instalarea masivă a aparatelor de aer condiționat, Bruxellesul dorește ca Europa să acorde prioritate clădirilor și orașelor mai răcoroase prin proiectare inteligentă, izolare și alte soluții pasive, folosind aerul condiționat eficient doar acolo unde este cu adevărat necesar.

Aparatele mobile versus unități fixe de aer condiționat

Oficialii europeni recunosc că aparatele portabile de aer condiționat rămân populare deoarece nu necesită instalare, însă avertizează că acestea sunt considerabil mai puțin eficiente energetic decât sistemele fixe.

Comisia Europeană subliniază că unitățile fixe moderne sunt „extrem de eficiente”, multe dintre acestea funcționând ca pompe de căldură reversibile, care pot contribui atât la decarbonizarea încălzirii, cât și la răcirea locuințelor.

Reglementările europene privind etichetarea energetică și standardele de proiectare ecologică au îmbunătățit constant eficiența acestor sisteme încă din 2002, iar noi actualizări legislative sunt în pregătire, a precizat oficialul european.

Totuși, Comisia amintește că instalarea sistemelor de aer condiționat este reglementată, de regulă, la nivel regional sau local. „Este nevoie de autorizații urbanistice pentru instalarea unor fațade cu protecție solară sau a sistemelor de aer condiționat. Statele membre, regiunile și municipalitățile trebuie să aibă flexibilitatea de a decide care este abordarea cea mai potrivită pentru ele”, a explicat oficialul.

„Aerul condiționat nu este răspunsul la toate problemele”

Eurodeputatul francez Pascal Canfin (Renew Europe) a declarat că reducerea dezbaterii privind adaptarea la schimbările climatice la o alegere între „pentru sau împotriva aerului condiționat” este o abordare „simplistă”.

„Cred că școlile și spitalele ar trebui să fie dotate cu aer condiționat, astfel încât copiii, vârstnicii și persoanele bolnave să nu fie lăsați singuri în fața unei călduri care a devenit periculoasă. Dar aerul condiționat nu este soluția pentru orice”, a declarat Canfin pentru Euronews.

Europarlamentarul francez a subliniat că aerul condiționat, de unul singur, nu poate rezolva vulnerabilitatea infrastructurii sau scăderea producției agricole, afirmând că este „la fel de ineficient să respingi sistematic orice soluție tehnologică de adaptare pe cât este să te bazezi pe un singur remediu miraculos”.

La rândul său, Terry Reintke, copreședinte al grupului Verzilor/ALE din Parlamentul European, a declarat că „prioritatea absolută” este salvarea de vieți omenești și protejarea celor mai vulnerabile persoane, inclusiv a celor care nu au acces la sisteme de răcire.

„Trebuie să regândim spațiile urbane: să plantăm copaci, să restaurăm zonele umede și să creăm zone de răcorire cu apă și coridoare verzi. Soluțiile bazate pe natură nu sunt doar estetice, ci reprezintă infrastructură care salvează vieți”, a declarat Reintke pentru Euronews.

Totodată, eurodeputata germană a apreciat că recentul val de căldură reprezintă „un semnal de alarmă” pentru accelerarea tranziției de la combustibilii fosili, pe care îi consideră cauza principală a agravării acestui pericol.

„Trebuie să accelerăm dezvoltarea energiei regenerabile pentru a alimenta orașele fără să încălzim și mai mult planeta”, a concluzionat Reintke.

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Editor : M.I.

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