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Video AfD a câștigat alegerile din Saxonia-Anhalt, dar fără majoritate în parlamentul regional. Reacție dură din Polonia, laude de la Rusia

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Wahlabend Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 - Messe Magdeburg - zentrale Wahlveranstaltung
Ulrich Siegmund, candidatul principal al partidului AfD, în noaptea alegerilor pentru alegerile regionale din Saxonia-Anhalt din 2026 – mitingul electoral principal la Centrul Expozițional din Magdeburg, Magdeburg, Saxonia-Anhalt, Germania, Centrul Expozițional Foto: Profimedia
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Din articol
Reacţie dură din Polonia, laude de la Rusia și Elon Musk

Partidul de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) a obţinut 43,8% din voturi la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, conform rezultatelor oficiale preliminare, devenind astfel cel mai mare partid, dar fără a atinge majoritatea necesară pentru a forma guvernul în parlamentul regional, relatează dw.com.

Şase partide vor fi reprezentate în parlamentul regional al Saxoniei-Anhalt:

  • Alternativa pentru Germania (AfD) — 43,8%, 39 de locuri
  • Uniunea Creştin-Democrată (CDU) — 17,2%, 15 locuri
  • Partidul Social-Democrat (SPD) — 9,3%, 8 locuri
  • Partidul Verde — 8,9%, 8 locuri
  • Partidul de Stânga — 8,6%, 8 locuri
  • Alianţa Sahra Wagenknecht (BSW) — 5,3%, 5 locuri

Între timp, Partidul Liberal Democrat (FDP), orientat către mediul de afaceri, a obţinut doar 2,6% din voturi, nereuşind să atingă pragul electoral de 5%.

Conform rezultatelor preliminare, rata de participare la vot a fost de aproape 78%, cea mai ridicată din Saxonia-Anhalt de la reunificarea Germaniei în 1990.

Reacţie dură din Polonia, laude de la Rusia și Elon Musk

Printre primii care au reacționat a fost președintele american Donald Trump. Acesta a postat pe platforma sa Truth Social o captură de ecran a proiecției rezultatelor la televiziunile germane.

Emisarul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, a preluat postarea liderului de la Casa Albă, adăugând laude: „Victorie istorică pentru pragmaticul AfD”.

Un „Bravo!” în limba germană a venit de la cel mai bogat om din lume, Elon Musk, la postarea despre victorie a cofondatoarei AfD, Alis Weidel. Iar vârful de lance al partidulul în aceste alegeri, Ulrich Siegmund, i-a mulțumit direct omului de afaceri pentru tot sprijinul acordat.

EL Prin constrast, premierul polonez Donald Tusk, spune că, „în Polonia doar idioții și trădătorii se pot bucura de triumful AfD”.

Prin contrast, prim-ministrul polonez Donald Tusk a reacţionat la rezultatele alegerilor din landul german Saxonia-Anhalt, criticându-i pe cei din ţara sa care sărbătoresc succesul partidului de extremă dreapta AfD.

„În Polonia, doar idioţii sau trădătorii s-ar putea bucura de triumful AfD în Germania. S-au adunat destui dintre ei în rândurile Konfederacji şi PiS", a scris Tusk pe X.

Ministrul francez pentru Europa a descris momentul drept „grav pentru Europa". „Naționalismul și xenofobia nu vor fi niciodată o soluție”, a scris el.

Editor : B.E.

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