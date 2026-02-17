Live TV

AfD, cel mai mare partid de opoziție din Germania, e zdruncinat de un scandal de nepotism care l-ar putea costa alegerile

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) este zdruncinat de un scandal de nepotism care i-ar putea afecta șansele la alegerile din cinci landuri, în acest an. Dezvăluirile recente conform cărora oficiali din parlament au angajat rude ale altor membri AfD în posturi finanțate din bani publici au stârnit o dispută publică în partid, potrivit The Times.

Nepotismul a ieșit la iveală pentru prima dată în landul estic Saxonia-Anhalt, unde AfD conduce în sondajele de opinie cu 39% și are șanse reale de a-și alege primul prim-ministru de land pe 6 septembrie, într-un eveniment care ar reprezenta un cutremur politic în Germania.

Conducerea locală a partidului a început în decembrie procedurile pentru a-l exclude pe Jan Wenzel Schmidt, fostul secretar general și deputat în Bundestag, pe baza acuzațiilor că ar fi angajat personal de la compania sa de comercializare a țigărilor electronice în biroul său din Bundestag, sub pretexte false.

Ca răspuns, Schmidt a susținut că parlamentarii AfD au folosit banii contribuabililor pentru excursii private la New York și Disneyland și au angajat soțiile, copiii sau frații membrilor partidului în birourile lor.

„Unii jucători ar trebui să stea pe banca acuzaților, nu pe băncile guvernului”, a scris el într-un e-mail intern, a relatat, luni, revista Der Spiegel.

Luni seară, consiliul executiv național al AfD a declarat că susține în unanimitate procedurile de excludere a lui Schmidt din cauza „unui comportament care dăunează grav partidului”.

Consiliul a mai declarat că organizația regională din Saxonia-Anhalt va înființa o comisie pentru a analiza angajarea rudelor.

Printre cazurile de presupus nepotism se numără și cel al tatălui lui Ulrich Siegmund, liderul AfD din Saxonia-Anhalt, care lucrează în biroul lui Thomas Korell, deputat AfD din Bundestag, pentru un venit de peste 5.000 de euro pe lună.

Siegmund a apărat practica, spunând că AfD, care a fost clasificată drept un grup „extremist de dreapta confirmat” de către agenția de informații interne și este supusă supravegherii, a întâmpinat dificultăți în a recruta personal de încredere.

AfD se afla în pericolul constant de a recruta fără să știe informatori ai serviciilor secrete sau jurnaliști de investigație, a atras el atenția.

Într-un alt caz, Markus Frohnmaier, candidatul principal al AfD la alegerile de stat din 8 martie din Baden-Württemberg, a confirmat că soția sa lucrează pentru Johann Martel, un deputat din Bundestag.

El a negat că e vorba de nepotism. „Este greșit să spui că doar pentru că cineva provine din aceeași familie, nu poate intra în politică sau nu lucra pentru un partid”, a declarat oficialul pentru postul de radio SWR.

În landul Saxonia Inferioară, Ansgar Schledde, președintele regional AfD, a confirmat că soția sa lucra în biroul deputatului din Bundestag, Danny Meiners, au relatat marți presa locală.

„A fost angajată la începutul legislaturii în urma unui proces normal de aplicare și selecție bazat exclusiv pe calificările sale profesionale”, a declarat Meiners pentru agenția de știri dpa.

Tino Chrupalla, co-liderul partidului, a recunoscut că angajarea rudelor „lasă un gust amar”. Ulterior, el a recunoscut că a angajat-o pe soția lui Roberto Kuhnert, un deputat din landul Saxonia, în biroul său electoral, dar a menționat că aceasta lucra pentru el din 2017, înainte ca soțul ei să devină deputat în 2019.

AfD, cel mai mare partid de opoziție din Germania, care militează pentru „remigrație”, a trecut prin o serie de scandaluri privind donațiile ilegale în ultimii ani.

Liderii AfD au avertizat că acest scandal ar putea provoca daune grave. Ziarul Bild a scris, duminică, batjocoritor, că AfD este în mod evident „adevăratul partid pentru familii”.

Björn Höcke, lider al AfD în Turingia, a scris despre X: „Putem eșua doar prin propriile noastre acțiuni. Dar acest eșec este posibil. Rămâneți vigilenți, mai ales în ceea ce privește dumneavoastră înșivă!”

Rămâne de văzut ce impact va avea controversa asupra ratingurilor AfD în sondaje. Formațiunea are în prezent un procent de 25%, la egalitate cu conservatorii cancelarului Friedrich Merz. Un sondaj de opinie realizat de institutul INSA, publicat sâmbătă, a constatat că 57% dintre oameni consideră nepotismul politicienilor AfD o problemă.

Benjamin Höhne, politolog, a declarat că acest lucru a afectat „narațiunea centrală a partidului, și anume antagonismul pe care l-a construit între elitele politice distante, care se gândesc doar la ele însele, și oamenii de rând”.

„Aici intervine AfD, spunând că vrea să facă totul mai bine. Și această mare narațiune practic s-a prăbușit.”

