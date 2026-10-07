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AfD va cere, printr-o moţiune în parlamentul din Saxonia-Anhalt, încetarea sprijinului german pentru Ucraina

Data publicării:
AfD Saxony-Anhalt state party conference
Ulrich Siegmund, AfD. Foto: Profimedia
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Din articol
Presiuni asupra lui Merz

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extremă-dreapta) va iniţia o moţiune comună împreună cu micul partid BSW (populist) în parlamentul landului Saxonia-Anhalt pentru a cere încetarea sprijinului militar pentru Ucraina, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al AfD.

Moţiunea, care urmează să fie dezbătută săptămâna viitoare în parlamentul din Saxonia-Anhalt, nu va avea un impact imediat asupra politicii externe a Germaniei, domeniu care ţine exclusiv de competenţa guvernului federal de la Berlin, scrie Agerpres, preluând Reuters.

Totuşi, iniţiativa subliniază insistenţa AfD ca Germania să pună capăt sprijinului pentru Ucraina şi să restabilească relaţiile cu Rusia, în mare parte întrerupte după lansarea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022.

„Această moţiune simbolizează dorinţa de schimbare”, a declarat într-un comunicat Ulrich Siegmund, liderul AfD din Saxonia-Anhalt.

Siegmund a condus în septembrie partidul anti-imigraţie AfD către cel mai bun rezultat electoral din istoria sa, primul loc în alegerile din Saxonia-Anhalt, dar fără o majoritate necesară pentru a forma singur primul său guvern regional.

De atunci, el explorează posibile forme de colaborare cu BSW, partid care, la fel ca AfD, s-a opus mult timp sprijinului german pentru Ucraina.

Presiuni asupra lui Merz

Siegmund a spus că partidul va folosi orice ocazie pentru a face presiuni asupra guvernului cancelarului Friedrich Merz pentru „a acţiona în sfârşit pentru încetarea războiului, nu pentru prelungirea lui”, şi spre a utiliza „pentru cetăţenii din ţara noastră” fondurile cheltuite în Ucraina.

Într-un mesaj postat pe platforma X, fondatoarea BSW, Sahra Wagenknecht, a declarat că Germania are nevoie de „un guvern federal care să facă, în sfârşit, un efort pentru reluarea dialogului cu Moscova”.

Moţiunea survine la aproximativ două săptămâni după ce ministrul de externe german, Johann Wadephul, a discutat cu omologul său rus, Serghei Lavrov, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, o întâlnire care nu a dus la niciun progres.

Merz a făcut o vizită la Kiev duminică pentru a reafirma sprijinul Berlinului faţă de Ucraina, în timp ce autorităţile germane acuză Rusia de o serie de atacuri hibride şi cu drone în Germania, acuzaţii respinse de Moscova.

Editor : B.P.

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