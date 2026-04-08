Agenția Spațială Europeană amână lansarea satelitului SMILE, care va studia vânturile solare

Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a anunţat miercuri amânarea misiunii SMILE, concepută pentru a observa vânturile solare care lovesc câmpul magnetic al Terrei, în condiţiile în care lansarea acestui satelit era programată pentru joi.

Vega-C, lansatorul uşor al ESA, ar fi trebuit să fie lansat de la Centrul Spaţial Kourou din Guyana Franceză, având la bord satelitul SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) în cadrul unei misiuni elaborate şi realizate în colaborare de ESA şi Academia Chineză de Ştiinţe (ACS), relatează Agerpres.

Însă lansarea a fost amânată „pentru o dată ulterioară” din cauza „unei probleme tehnice apărute pe linia de producţie a unei componente a subsistemului după integrarea lansatorului VV29”, a transmis ESA pe site-ul său, făcând trimitere la un comunicat identic publicat de compania aerospaţială italiană Avio, contractor principal în programul spaţial ce implică rachetele Vega.

Vânturile solare se nasc din ejecţiile de masă coronală (CME) care se produc la suprafaţa Soarelui. Aceste ejecţii de plasmă determină fluxuri de particule care se propagă apoi până la Terra, cu o viteză ce poate atinge 2 milioane de kilometri/oră.

La contactul cu câmpul magnetic al planetei noastre, care acţionează ca un scut, aceste fluxuri sunt în mare parte deviate. Însă, atunci când vânturile solare sunt puternice, particule încărcate electric pătrund în atmosfera noastră şi interacţionează cu particulele din atmosferă, dând naştere fenomenului bine-cunoscut al aurorelor boreale.

Când vânturile solare sunt deosebit de puternice, ele pot genera furtuni solare şi reprezenta un pericol pentru sateliţi şi alte dispozitive care gravitează în spaţiu în jurul Terrei, precum Staţia Spaţială Internaţională (ISS). Ele dereglează, de asemenea, sistemele de telecomunicaţii.

O mai bună definire a modelelor care guvernează meteorologia spaţială reprezintă, aşadar, o miză crucială pentru securitatea acestor instalaţii, precum şi un obiectiv ştiinţific de interes primordial.

